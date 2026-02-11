农历新年李居明教贴挥春宜忌｜「福」字应否倒转？小孩贴旺添丁？买这类挥春随时惹祸！

农历新年贴挥春宜忌｜农历新年贴挥春增添喜庆，原来背后蕴含著传统习俗的深厚玄学智慧。香港著名玄学家李居明师傅曾经在电视节目《乐天知命李居明》中，亲自拆解贴挥春的传统智慧与禁忌，教导大众如何正确张贴，以趋吉避凶。从谁人贴、如何催旺桃花，到「福」字应否倒贴逐一解构，厘清了许多常见的谬误。

「福」字应否倒转贴？李居明解构农历新年贴挥春宜忌！

应由谁贴挥春？小孩贴旺添丁 闺女贴旺桃花

李居明曾于讲解新年习俗的《乐天知命李居明》电视节目中，详细剖析了贴挥春的秘诀。对于贴挥春的执行者，李居明师傅指出，坊间流传著「主妇」、「童子」或「一家之主」等不同说法。他解释，一般情况下由主妇贴最为合适。不过，若家庭希望来年添丁，则建议可让小朋友贴，借此讨个好兆头。

而对于渴望姻缘的单身人士，李师傅教路「如果系未嫁嘅小姐，突然想红鸾星动呢」，便应将挥春贴在自己的「桃花位」，这样便能增旺屋内未婚人士的桃花。

冬天出生才需「福倒」？ 千万不要买这类挥春...

在众多挥春中，李居明师傅特别强调「福」字的处理大有学问。他提醒大众选购时要格外留神，并提出「福字挥春藏玄机，见田勿见凶」的口诀。他解释，福字中央的字型必须是「田」字，因「田」代表地产。千万不要选购草书中字型看起来像打交叉的款式，因为那会使「福」字变成了「凶」字，大大不吉。

此外，针对家家户户都关心的「福」字倒贴问题，李居明师傅提出了基于五行命理的独到见解。他表示，因「福」字原代表「福鼠」，故五行属「水」，并非所有人都适合将「福」字倒贴。他指出，在夏天出生、命格需要水的人，应将「福」字正贴。相反，若在冬天出生、命格中水过多的人，才适合将「福」字倒转贴。李师傅解释，此举称为「倒福」，实质意义是将水倒掉一点，从而达至命理的平衡。

资料来源：李居明