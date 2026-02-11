利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？

利是公价2026｜农历新年将至，是时候预备「派利是」。步入2026马年，许多人关心「利是公价」的市场行情，到底大厦保安应给予多少？同层邻居需要派发吗？若已离婚，是否仍需派利是？对于自己的仔女、亲戚以及家中外佣，利是的金额又该如何拿捏？《星岛头条》为大家整理了2026年的利是公价参考，助您掌握最佳派利是预算，在农历新年期间大方得体、事事顺利。

新年利是公价有变？调查指$50渐普及

新年将至，派利是是农历新年的传统习俗，代表著一份祝福。香港研究协会为了了解市民对利是金额及新年消费的看法，于2025年1月期间，成功访问了1017名15岁或以上的市民，并将结果与过往的调查作比较。

$20利是仍是主流 $50利是明显变多

调查结果显示，在会派利是的受访市民当中，大部分人（53%）仍然习惯封「20元」利是，比例和过往相约。值得留意的是，封「50元」利是的市民有明显增加的趋势，占比达到16%。相比之下，选择封「$10」或「$100或以上」的市民则稍微减少。另外，亦有5%的受访者表示今年不打算派利是。从数据上看，利是金额的分布正向$50靠拢。

利是公价2026｜看更/同事都要派！子女豪派$1000？

农历新年派利是，是我们华人社会的传统习俗，既是祝福，也代表人情。利是金额的多少，往往反映了与对方关系的亲疏。虽然没有硬性规定，但坊间总有些约定俗成的「公价」可作参考。《星岛头条》 于2024年曾进行「利是公价调查 」，以下我们整理了过往的资料，希望能为各位老友记和街坊在2026年封利是时，提供一个实用的参考。

2026年利是公价参考

对象 建议金额 子女 $100 - $500或以上 亲戚后辈 $50 - $500 朋友及其子女 $20 - $200 同事 $10 - $50 已婚同事的子女 $20 - $50 邻居 $20 - $50 大厦保安／管理员 $20 - $50 收到拜年礼物的回礼 $20 - $100 酒楼侍应 $20 - $50

给子女：$100至$500或以上

对于自己的子女，利是代表著父母的爱意和祝福。根据过往调查，大约四成的家长会给子女封$100的利是，亦有近三成的家庭会选择封$500，希望孩子新一年丰足快乐。有些家庭更会封$1,000或以上，视乎家庭经济状况而定。

给亲戚后辈：$50至$500

新年拜年，向亲戚的后辈派利是是不可少的环节。普遍来说，金额由$50起跳，比较相熟的可以给到$500。已经成家的晚辈想向未婚的长辈表达心意，或是兄弟姊妹之间互派利是，金额可按家族的习惯来决定，但要谨记一点，给同一辈分的亲戚后辈建议利是金额最好保持一致，避免产生不必要的比较。

给邻居及大厦保安：$20至$50

新年出入时，碰见邻居或大厦管理员，派一封利是能增进邻里关系。根据以往的调查，约有六成市民会给看更／保安／管理员$20利是。一般情况下，向不太熟悉的邻居或保安员派$20已很足够。如果平日与保安员互动良好，对方工作认真，不妨封$50以示感谢和慰劳。

给朋友及其子女：$20至$200

朋友之间派利是，金额丰俭由人，主要视乎交情深浅。对于时常往来的好朋友，可以封$50至$100，分享节日的喜悦；至于交情普通或较少见面的朋友，封$20利是亦足以表达心意。

收到拜年礼物的回礼：$20至$100

若有亲友带同礼物上门拜年，传统上主人家需回一封利是作回礼，以表谢意。回礼利是的金额一般在$20至$100之间，视乎关系及礼物的贵重程度。

给同事：$10至$50

新年假期后，回到工作岗位，同事之间都会互相派利是。调查显示，超过六成的打工仔会选择封$20，亦有部分会封$50。如果想向不太相熟的跨部门同事打个招呼，封$10利是也是合宜的。

给已婚同事的子女：$10至$50

若已婚同事有子女，也应准备利是给他们。金额可根据与同事的熟络程度来定，一般$10至$50即可。

给酒楼侍应：$20至$50

新年期间与家人朋友外出饮茶，可以给服务人员一封$20的利是，感谢他们在节日期间的辛劳。若是光顾开的熟店，也可以给相熟的侍应$50，以示支持。

资料来源︰香港研究协会