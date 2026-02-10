Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田车公庙2026｜初三赤口转风车改运！农历新年开放时间／祭品与禁忌／拜车公流程一文睇清

生活百科
更新时间：13:14 2026-02-10 HKT
发布时间：13:14 2026-02-10 HKT

沙田车公庙2026｜拜车公｜农历新年期间到庙宇参拜，祈求新一年顺境，是许多市民的传统习俗。每年正月初二「车公诞」及初三「赤口」都是人潮高峰，前往沙田车公庙祈福求好运，《星岛头条》网就为大家整理了2026年参拜车公庙的终极懒人包，从开放时间、参拜教学、祭品准备到交通方式，所有须知一文睇清，方便善信前往祈福。

1. 沙田车公庙2026农历新年开放时间 年廿九及年初二通宵开放

沙田车公庙2026｜农历新年开放时间 年廿九及年初二通宵开放
沙田车公庙2026｜农历新年开放时间 年廿九及年初二通宵开放

华人庙宇委员会最新公告，2026年农历新年年廿九（2026年2月16日）至正月二十（2026年3月8日）期间，沙田车公庙将设有特别开放时间，方便善信分流参拜。

农历日期

西历日期 (2026年)

开放时间

年廿九 (日间)

2月16日 (星期一)

上午8时至下午6时

年廿九 (晚间) 至 年初一

2月16日晚至2月17日

晚上11时起通宵开放，至翌日下午6时

年初二 (日间)

2月18日 (星期三)

上午9时至下午6时

年初二 (晚间) 至 年初三

2月18日晚至2月19日

晚上11时起通宵开放，至翌日下午6时

年初四 至 正月二十

2月20日至3月8日

每日上午8时至下午6时

注意： 通宵时段仅限年廿九及年初二晚，想避开日间人潮的善信可考虑晚间前往。

2. 车公庙免费派发「财神咭」及「太岁咭」

为方便善信，由年初一（2月17日）开始，车公庙将于庙内免费派发「财神咭」及「太岁咭」。除了亲身领取，善信亦可在即日起至2026年3月8日期间，以邮寄方式连同贴有$2.2邮票的回邮信封索取，送完即止。

3. 为何要拜车公？车公诞拜神时间是什么？

为何要拜车公？车公诞拜神时间是什么？
为何要拜车公？车公诞拜神时间是什么？

车公庙供奉的是南宋名将车大元帅，相传他平乱有功，护送宋帝南下时不幸病逝。后人为感念其忠勇而建庙奉祀，并相信他能保佑信众、除恶解困。

每年共有四个车公诞，其中以农历正月初二的「头诞」最为热闹。不过，由于正月初三是「赤口」，传统上不宜拜年，因此许多人会选择在这天转而到车公庙参拜，形成另一波人潮高峰。

4. 参拜车公的传统礼仪、祭品与禁忌

  • 衣著规范：
    • 庄重整洁： 避免穿著背心、短裤、拖鞋。
    • 颜色鲜艳： 建议穿著红色、橙色等喜庆色调，避免黑、蓝等暗色。
  • 祭品准备：
    • 斋菜： 应准备素食，如冬菇、木耳。
    • 水果： 可准备6种不同颜色的水果，但忌用瓜类和梨（谐音「离」）。
    • 鲜花： 建议选用菊花、百合等寓意吉祥的花卉。
  • 香火及物品禁忌：
    • 香火限制： 进入庙殿只限携带 3支细香。
    • 禁止化宝： 庙内不设化宝炉，宝衣、金纸等需放入庙方指定的「聚宝车」。
    • 避免玉器： 传统认为玉器属阴，参拜时不宜佩戴。

5. 拜车公完整流程教学

  1. 入门准备：于庙宇入口处可选购香烛、车公宝衣及风车。
  2. 添香油：入庙后可先到专用摊位为「长添长有」灯添香油，祈求财运。
  3. 上香许愿：委托庙方人员协助燃香，再于许愿册签名并添香油。
  4. 敬献仪式：持点燃的香火到祭台摆放供品，庙祝会代为诵读祭文。
  5. 风车开光：将风车的握柄在香炉上顺时针绕三圈，启动灵气。
  6. 入殿祈福：仅持3支香进入主殿，面向车公神像，诚心默念姓名、地址及祈求事项。
  7. 转动风车：到殿外的风车转运台转动风车，去年运势差者顺时针转动「化逆为顺」，运势佳者逆时针转动「锁住旺气」。
  8. 击鼓作响：离开前击打殿旁的铜鼓三下，以示心愿已向神明禀报。

6. 车公庙求签、解签教学

  1. 租借签筒：于签务柜台支付$20按金租用签筒。
  2. 净化仪式：接著进入大殿，将签筒置于香炉上，缓慢转动三圈，以便让签筒吸纳灵气。
  3. 诚心摇签： 跪在车公神像左右两侧，闭眼默念所求之事，缓缓摇动签筒直至其中一根竹签掉出。
  4. 领取签文： 根据竹签上的号码领取对应的签文，并归还签筒取回按金。
  5. 请教庙祝： 若对签文不解，可到解签处请庙祝指点（建议先询问收费）。

7. 转风车开运秘诀 顺时针转延续好运、逆时针转化解厄运

转风车开运秘诀 顺时针转延续好运、逆时针转化解厄运
转风车开运秘诀 顺时针转延续好运、逆时针转化解厄运

转风车的方向大有学问，转错可能会影响运气！

  • 顺时针转：如果你去年运势不俗，顺时针转动可以延续好运。
  • 逆时针转： 如果你去年运势低迷，逆时针转则有「逆转乾坤」、化解厄运之意。

8. 如何前往沙田车公庙？

  • 地址：沙田车公庙路7号
  • 港铁：乘搭屯马线至 「车公庙站」B出口，步行约5分钟即可到达。
  • 巴士：多条巴士路线如72A、80M、89B等均途经「车公庙站」。
  • 自驾／的士： 新春期间，庙宇附近将实施封路及交通管制，且车位极少，强烈建议使用公共交通工具前往。

 

资料来源：华人庙宇委员会 Chinese Temples Committee

 

同场加映：车公庙香烛定价引热议？港人还神买香最平$170起/份 网民教路2招解决：诚心就可以！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT