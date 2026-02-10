沙田车公庙2026｜初三赤口转风车改运！农历新年开放时间／祭品与禁忌／拜车公流程一文睇清

沙田车公庙2026｜拜车公｜农历新年期间到庙宇参拜，祈求新一年顺境，是许多市民的传统习俗。每年正月初二「车公诞」及初三「赤口」都是人潮高峰，前往沙田车公庙祈福求好运，《星岛头条》网就为大家整理了2026年参拜车公庙的终极懒人包，从开放时间、参拜教学、祭品准备到交通方式，所有须知一文睇清，方便善信前往祈福。

1. 沙田车公庙2026农历新年开放时间 年廿九及年初二通宵开放

华人庙宇委员会最新公告，2026年农历新年年廿九（2026年2月16日）至正月二十（2026年3月8日）期间，沙田车公庙将设有特别开放时间，方便善信分流参拜。

农历日期 西历日期 (2026年) 开放时间 年廿九 (日间) 2月16日 (星期一) 上午8时至下午6时 年廿九 (晚间) 至 年初一 2月16日晚至2月17日 晚上11时起通宵开放，至翌日下午6时 年初二 (日间) 2月18日 (星期三) 上午9时至下午6时 年初二 (晚间) 至 年初三 2月18日晚至2月19日 晚上11时起通宵开放，至翌日下午6时 年初四 至 正月二十 2月20日至3月8日 每日上午8时至下午6时

注意： 通宵时段仅限年廿九及年初二晚，想避开日间人潮的善信可考虑晚间前往。

2. 车公庙免费派发「财神咭」及「太岁咭」

为方便善信，由年初一（2月17日）开始，车公庙将于庙内免费派发「财神咭」及「太岁咭」。除了亲身领取，善信亦可在即日起至2026年3月8日期间，以邮寄方式连同贴有$2.2邮票的回邮信封索取，送完即止。

3. 为何要拜车公？车公诞拜神时间是什么？

车公庙供奉的是南宋名将车大元帅，相传他平乱有功，护送宋帝南下时不幸病逝。后人为感念其忠勇而建庙奉祀，并相信他能保佑信众、除恶解困。

每年共有四个车公诞，其中以农历正月初二的「头诞」最为热闹。不过，由于正月初三是「赤口」，传统上不宜拜年，因此许多人会选择在这天转而到车公庙参拜，形成另一波人潮高峰。

4. 参拜车公的传统礼仪、祭品与禁忌

衣著规范： 庄重整洁： 避免穿著背心、短裤、拖鞋。 颜色鲜艳： 建议穿著红色、橙色等喜庆色调，避免黑、蓝等暗色。

祭品准备： 斋菜： 应准备素食，如冬菇、木耳。 水果： 可准备6种不同颜色的水果，但忌用瓜类和梨（谐音「离」）。 鲜花： 建议选用菊花、百合等寓意吉祥的花卉。

香火及物品禁忌： 香火限制： 进入庙殿只限携带 3支细香。 禁止化宝： 庙内不设化宝炉，宝衣、金纸等需放入庙方指定的「聚宝车」。 避免玉器： 传统认为玉器属阴，参拜时不宜佩戴。



5. 拜车公完整流程教学

入门准备：于庙宇入口处可选购香烛、车公宝衣及风车。 添香油：入庙后可先到专用摊位为「长添长有」灯添香油，祈求财运。 上香许愿：委托庙方人员协助燃香，再于许愿册签名并添香油。 敬献仪式：持点燃的香火到祭台摆放供品，庙祝会代为诵读祭文。 风车开光：将风车的握柄在香炉上顺时针绕三圈，启动灵气。 入殿祈福：仅持3支香进入主殿，面向车公神像，诚心默念姓名、地址及祈求事项。 转动风车：到殿外的风车转运台转动风车，去年运势差者顺时针转动「化逆为顺」，运势佳者逆时针转动「锁住旺气」。 击鼓作响：离开前击打殿旁的铜鼓三下，以示心愿已向神明禀报。

6. 车公庙求签、解签教学

租借签筒：于签务柜台支付$20按金租用签筒。 净化仪式：接著进入大殿，将签筒置于香炉上，缓慢转动三圈，以便让签筒吸纳灵气。 诚心摇签： 跪在车公神像左右两侧，闭眼默念所求之事，缓缓摇动签筒直至其中一根竹签掉出。 领取签文： 根据竹签上的号码领取对应的签文，并归还签筒取回按金。 请教庙祝： 若对签文不解，可到解签处请庙祝指点（建议先询问收费）。

7. 转风车开运秘诀 顺时针转延续好运、逆时针转化解厄运

转风车的方向大有学问，转错可能会影响运气！

顺时针转：如果你去年运势不俗，顺时针转动可以延续好运。

逆时针转： 如果你去年运势低迷，逆时针转则有「逆转乾坤」、化解厄运之意。

8. 如何前往沙田车公庙？

地址：沙田车公庙路7号

港铁：乘搭屯马线至 「车公庙站」B出口，步行约5分钟即可到达。

巴士：多条巴士路线如72A、80M、89B等均途经「车公庙站」。

自驾／的士： 新春期间，庙宇附近将实施封路及交通管制，且车位极少，强烈建议使用公共交通工具前往。

资料来源：华人庙宇委员会 Chinese Temples Committee