英男睹弟抑郁亡 创网站邀陌生人写信为绝望者打气 2星期获80万投稿：真的救了一个人

亲人离世，带来的伤痛难以磨灭，若然是自杀，更可能为在生者带来无尽的自责与疑问。八年前，Ben West亲身经历了弟弟Sam自杀的悲剧，年仅17岁的他，一夕之间被迫长大。为了纪念弟弟，并帮助其他有需要的人，现年25岁的Ben投身心理健康倡导工作，创立了「Reasons to Stay」计划，延续弟弟的生命意义。

英国男子亲睹15岁弟抑郁自杀亡 创网站邀陌生人写信为绝望者打气

2星期获80万份投稿：真的救了一个人

Ben透露，他在一个上学的早晨，发现患有抑郁症，年仅15岁的弟弟在房内选择了结自己的生命。为了纪念弟弟离世八周年，身为心理健康倡导者的他，发起了一个名为「Reasons to Stay」的预防自杀计划。计划以网站为基础，让陌生人为正在与心理健康问题斗争的人写信，送上支持与鼓励，在短短十数天内，已经收到了约80万封信。

Ben亦透过社交平台发布影片，分享计划的成果，证明网站确实发挥了作用。他分享日前收到一名用户的讯息，对方表示自己正准备结束生命，但在浏览了网站上一封封陌生人写下的信件后，最终选择活下去。 Ben形容，这个真实案例力证了「Reasons to Stay」计划的成效，证明了人与人之间的善意与鼓励，足以成为他人活下去的理由。该影片在Instagram上发布短短5天，便累积了2952万次观看，影响力惊人。

感动2千万网民：不要低估鼓励的力量

Ben和弟弟的故事及「Reasons to Stay」计划感动了无数网民，他们纷纷留言表达支持与赞赏，将负评与攻击减至最低。大部分留言都充满正能量，有网民表示「全力支持你，送上满满的爱」、「你是这个世界一份何等珍贵的礼物，谢谢你」。也有不少人认同Ben的努力，认为他不应低估微小善举的力量，「不要低估鼓励的力量」、「你竟然能从如此痛苦的经历中，创造出如此美丽而有意义的东西，真是太了不起了」。

更有网民深受启发，希望能参与其中，为有需要的人出一分力，「在这些极其黯淡的时期，我们正需要这种人性的光辉。你太棒了。我很想支持，我们该如何加入？我们可以写信并提交到网站吗？」，这些正面的回响，无疑为Ben的计划注入了更大的动力。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

资料来源：iambenwest