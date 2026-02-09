港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红

在就业市场上，具备稳定收入及良好福利的职位向来备受求职者青睐。近日，香港铁路有限公司（港铁）正公开招聘「顾客服务及收益保护主任」，该职位无需大学学历，预计平均月入可达港币$22,700，并设有多项津贴及丰厚奖金。

中学学历笋工推介！港铁查票员月薪可达$22.7k $1.2万新入职奖金

港铁顾客服务及收益保护主任 中学学历即可申请

港铁最新发布的招聘资料，此全职职位的名称为「顾客服务及收益保护主任」，主要职务是在铁路处所执行查票工作，并协助乘客正确使用站内设施及票务系统。同时，主任需执行《香港铁路附例》及采取适当行动处理逃票及违反附例人士，以维持车站秩序。

此外，职责范围亦包括在车务事故期间提供支援、协助人流管制，以及在节日或特别活动时为乘客提供资讯。应征者只要完成香港中学文凭并考获五科第2级或以上成绩，或具备同等学历，并拥有良好沟通技巧及以客为本的服务态度即可申请。

3大津贴+2大花红 每年出13个月粮

该职位最具吸引力之处在于薪酬待遇，港铁称受聘者平均月入可达港币$22,700，更包括轮班工作相关津贴、制服津贴及恶劣天气情况下当值额外津贴。而奖金及花红方面，新人入职奖金可享港币$12,000、俗称「第13个月薪金」的年度性花红及年度酌情特别奖金。

港铁「顾客服务及收益保护主任（26000011）」申请详情

