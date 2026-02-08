年廿八大扫除｜家居清洁4大禁忌！误用清新剂可致气喘/偏头痛 消委会教正确用法+产品建议

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年将至，每家每户除了准备团年饭、封利是，每到年廿八更要为家居大扫除，象征去除秽气，迎接新一年。不过在进行家居清洁时，每当用到各类清洁剂就要注意4大禁忌，以免在过程中导致身体不适，甚至引起气喘、偏头痛等情况。消委会「乐龄消费一站通」平台近日分享如何正确使用清洁剂，以及选择清洁产品的建议，即睇详情！

年廿八大扫除家居清洁4大禁忌！误用清新剂可致气喘/偏头痛

为家居进行大扫除，少不了要使用清洁剂，间中或会用到空气清新剂。不过，使用时除了讲求清洁效果，亦要顾及使用安全。浴室清洁剂和空气清新剂虽然方便易用，不过消委会提醒，使用期间要注意4大禁忌，否则对人体带来健康影响。

除了要仔细阅读产品使用方法，消委会提醒在使用浴室清洁剂时，切勿混合使用不同清洁剂，同时亦要注意不要与食物及药物一同存放；在使用空气清新剂时，勿喷向人、动物或食物，同时要远离炽热的表面或热源、火源和电源。

此外，部份空气清新剂产品含挥发性有机化合物（VOC）和香料致敏物，约20%人士暴露于空气清新剂后，有机会出现呼吸道问题、皮肤问题、气喘及偏头痛等不适症状，建议最重要是找出异味源头，避免过度依赖空气清新剂。

消委会教正确安全用法 6点选购环境友善产品

消委会同时指出正确使用浴室清洁剂方法，除了使用前要先阅读产品说明，使用时要戴上防护胶手套和护目镜，并确保空气流通。使用空气清新剂时，同样要细阅并遵从产品的使用说明，使用后如感不适应离开，并打开门窗通风，产品需存放于干爽、阴凉及通风良好的地方。

如果想选用环境友善产品，消委会建议可遵从以下6点：最低含量有害化学物质（避开含腐蚀性/强刺激性的物质）、来自橘类植物、种子、松油等生物基（biobased）的可再生资源、较低含量挥发性有机化合物（volatile organic compunds，VOC）、易生物降解物质、酸碱值接近中性（pH4-9.5）以及不含香料的产品。

文:RY

资料及图片来源:乐龄消费一站通

