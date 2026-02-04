Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON逆市扩张！旗下「Mono Mono」连开两新店 3月进驻元朗屋邨 网民疑惑：边有人专登去......

生活百科
更新时间：18:58 2026-02-04 HKT
发布时间：18:58 2026-02-04 HKT

AEON旗下的$12店及生活百货专门店「Mono Mono」向来是不少港人寻宝的好去处。踏入26年，「Mono Mono」的发展更是势如破竹，继蓝田丽港城新店即将开幕后，3月更会杀入元朗朗屏邨，两个月连开两分店！

AEON DAISO / Living PLAZA招聘惹热议！Mono Mono 进驻元朗朗屏

一向密切关注AEON消息的专页「Aeon Channel」，于求职平台上发现一则「DAISO / Living PLAZA」招聘「兼职收银售货员 - 元朗区」的广告。广告内容列明时薪为$55至$57，每星期工作4至5日。虽然广告上的工作地点仅标示为「元朗」，但附上的地图则明确指向朗屏站附近。与此同时，朗屏商场一个前身为「美国冒险乐园」的舖位，现正围板进行装修工程。综合两项消息，不少网民估计，该舖位极有可能由AEON承租，用作开设新的$12店。翻查资料，AEON DAISO及Living PLAZA $12店目前在元朗区仅有康乐路一间分店。

《星岛头条》就此向AEON查询，官方回复指AEON旗下品味生活百货专门店 AEON Mono Mono 将于3月正式进驻元朗朗屏商场，并特别提到开业期间将推出多项精彩优惠。有关开业详情及相关安排，将稍后发放。

网民反应不一 「边有人专登去朗屏邨」

对于AEON疑似进驻朗屏邨，网民反应不一。有网民对新店选址表示怀疑，留言指「边有人专登去朗屏邨？」、「地点欠佳，元朗人不会特登入朗屏商场……」。不过，亦有居住在附近的网民表示欢迎，认为新店能方便朗屏邨居民及附近村屋的住户，称「朗屏邨邨民同附近好多村屋居民」，并有网民表示「感恩Aeon仍然能尽力在香港做」。

除了对选址的讨论，亦有网民借机表达在其他地区开店的诉求，例如「进驻东涌，做福人群」、「唔明点解马鞍山，完全无嘅 ？」另外，也有网民认为，除非是大型超市，否则单纯的$12店吸引力不大，直言「又唔系超市，唔吸引」。

 

图片及资料来源：AEON Stores 关注组

 

 

同场加映：7-Eleven限时优惠！7-11便利店满额即享 米/油/罐头/厕纸8折

 


 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
6小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
6小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
14小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
8小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
9小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:34
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
3小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
9小时前