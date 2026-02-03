城巴分段收费增18条路线！「上落拍卡」最多悭$20 将军澳/观塘/尖沙咀/通宵巴士都适用
为提升巴士服务的灵活性及吸引力，巴士公司不时调整收费模式。城巴（Citybus）宣布由昨日（2月2日）起，扩大「上落拍卡 优惠即达」的分段收费计划，新增18条涵盖九龙及新界的路线。乘客只需在上下车时拍卡，即可享受优惠，将军澳、观塘、尖沙咀等九龙及新界路线部分车程最多可节省20元，计划更首次涵盖通宵路线。
18条将军澳/观塘/尖沙咀/通宵巴士适用
城巴于近日公布扩展短途分段收费计划，为市民和旅客提供更实惠、更便捷的出行方案，让长途巴士路线也能灵活服务短途乘客，提升路线效益。乘客只需于上车时如常使用八达通或电子支付工具支付车费，并在抵达目的地下车时，于同一部读卡器再次「拍卡」或「扫码」，系统便会自动计算差额并即时回赠。
计划扩展后，适用路线增至18条，范围遍及油尖旺、九龙东、将军澳、新界东及大屿山。值得一提的是，计划亦适用于多条通宵巴士路线，为夜归市民提供更经济的选择。以55号线为例，由观塘至黄大仙的短途乘客，使用此优惠后将享有高达$9.4的车费回赠。而屯门开出的N962通宵线，乘客若只乘搭至黄金海岸，车费可由$36.9大幅减至$14.5，节省超过$20。
城巴「上落拍卡 优惠即达」短途分段优惠扩展适用路线
|地区
|分段收费范围
|优惠涵盖地区/路段
|路线
|优惠车费
|九龙东
|观塘码头 > 永光书院
|观塘、九龙湾、彩虹、钻石山、黄大仙
|55
|$10
|启德 – Airside >
开源道
|丽晶花园、启业邨、九龙湾商贸区、观塘
|78C
|将军澳
|将军澳工业邨 >
健明邨
|环保大道、将军澳、尚德、调景岭
|796X
|调景岭站 > 宝康公园
|调景岭、尚德、将军澳、坑口、宝林
|798
|油尖旺
|么地道 > 劳资审裁处
|尖沙咀、佐敦
|790
|旺角维景酒店 >
劳资审裁处
|旺角、油麻地
|795
|半岛酒店 > 雅兰中心
|尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角
|N796
|新界东
|皇后山 > 砖窰
|皇后山、沙头角公路 – 龙跃头及马尾下段
|78C
|78X
|79X
|大围站 > 禾𪨶
|大围、车公庙、沙田围、沥源
|79
|大屿山
|东涌站 >
富豪机场酒店
|机场货运区、国泰城、机场客运大楼
|N23
|N26
|N29
|新界西
|愉景新城 >
新都会广场
|荃湾、大窝口、葵兴、葵芳
|N930
|屯门
|菁田 >
屯门公路巴士转乘站
|菁田、和田、欣田、红桥、屯门市广场、华都花园
|N50
|$14.6
|置乐花园 >
屯门公路巴士转乘站
|置乐、三圣、黄金海岸、扫管笏
|N952
|$11.2
|龙门居 >
屯门公路巴士转乘站
|屯门码头、三圣、黄金海岸
|N962
|$14.5
资料来源：城巴 Citybus
