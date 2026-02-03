城巴分段收费增18条路线！「上落拍卡」最多悭$20 将军澳/观塘/尖沙咀/通宵巴士都适用

为提升巴士服务的灵活性及吸引力，巴士公司不时调整收费模式。城巴（Citybus）宣布由昨日（2月2日）起，扩大「上落拍卡 优惠即达」的分段收费计划，新增18条涵盖九龙及新界的路线。乘客只需在上下车时拍卡，即可享受优惠，将军澳、观塘、尖沙咀等九龙及新界路线部分车程最多可节省20元，计划更首次涵盖通宵路线。

城巴短途分段优惠扩展！增18条巴士路线 「上落拍卡」一程最多悭$20

18条将军澳/观塘/尖沙咀/通宵巴士适用

城巴于近日公布扩展短途分段收费计划，为市民和旅客提供更实惠、更便捷的出行方案，让长途巴士路线也能灵活服务短途乘客，提升路线效益。乘客只需于上车时如常使用八达通或电子支付工具支付车费，并在抵达目的地下车时，于同一部读卡器再次「拍卡」或「扫码」，系统便会自动计算差额并即时回赠。

计划扩展后，适用路线增至18条，范围遍及油尖旺、九龙东、将军澳、新界东及大屿山。值得一提的是，计划亦适用于多条通宵巴士路线，为夜归市民提供更经济的选择。以55号线为例，由观塘至黄大仙的短途乘客，使用此优惠后将享有高达$9.4的车费回赠。而屯门开出的N962通宵线，乘客若只乘搭至黄金海岸，车费可由$36.9大幅减至$14.5，节省超过$20。

城巴「上落拍卡 优惠即达」短途分段优惠扩展适用路线

地区 分段收费范围 优惠涵盖地区/路段 路线 优惠车费 九龙东 观塘码头 > 永光书院 观塘、九龙湾、彩虹、钻石山、黄大仙 55 $10 启德 – Airside >

开源道 丽晶花园、启业邨、九龙湾商贸区、观塘 78C 将军澳 将军澳工业邨 >

健明邨 环保大道、将军澳、尚德、调景岭 796X 调景岭站 > 宝康公园 调景岭、尚德、将军澳、坑口、宝林 798 油尖旺 么地道 > 劳资审裁处 尖沙咀、佐敦 790 旺角维景酒店 >

劳资审裁处 旺角、油麻地 795 半岛酒店 > 雅兰中心 尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角 N796

新界东 皇后山 > 砖窰 皇后山、沙头角公路 – 龙跃头及马尾下段 78C 78X 79X 大围站 > 禾𪨶 大围、车公庙、沙田围、沥源 79 大屿山 东涌站 >

富豪机场酒店 机场货运区、国泰城、机场客运大楼 N23 N26 N29 新界西 愉景新城 >

新都会广场 荃湾、大窝口、葵兴、葵芳 N930 屯门 菁田 >

屯门公路巴士转乘站 菁田、和田、欣田、红桥、屯门市广场、华都花园 N50 $14.6

置乐花园 >

屯门公路巴士转乘站 置乐、三圣、黄金海岸、扫管笏 N952 $11.2 龙门居 >

屯门公路巴士转乘站 屯门码头、三圣、黄金海岸 N962 $14.5

资料来源：城巴 Citybus