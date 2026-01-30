移英港人改变英国Costco入货策略？超市堆满维他奶 1物同样受欢迎？网民感动：开心到眼泪都出

远在异国他乡生活，难免想念家乡味道，不过要在海外超市购买熟悉的食材向来并非易事。近日，有移英港人在社交平台发文，指英国大型连锁超市Costco竟然出现大量维他奶，笑言「香港人改变了Costco的入货！」帖文引起网民热议，有同样移民到英国的网民更直言能够买到香港出产的饮品，「开心到眼泪都出」，其中更有1种食物格外受欢迎，即看下文了解详情。

移英港人改变英国Costco入货策略？超市堆满维他奶 1物同样受欢迎？

近日，有移英港人在Threads发文，表示在当地大型连锁超市Costco发现熟悉的香港饮料「维他奶」！根据楼主上传的图片可见，超市货架摆放了大量维他奶，包括原味豆奶及麦精豆奶，估计有近百箱之多（每箱24包），售价为£9.49（约合港币102元），让他笑言「大癫，香港人改变了Costco的入货（策略）。」除了维他奶，咸鸭蛋原来同样备受欢迎，楼主更表示伯明翰Costco的咸鸭蛋甫上架已经迅速售罄。

思乡网民感动：开心到眼泪都出

帖文引起网民热议，不少移居外地的网民感动直言：「我都终于买到麦精！劲开心！」、「其实喺香港长大有边个未食过这食物，四宝饭有半边咸蛋，天气冻就好多人去买热维他奶，仲要系外国生活人士，见到这些食物真系开心到眼泪都出」、「香港唔会食，但去到英国就会食，纯粹系思乡药。」

留言区有一名自称「Costco采购部小薯」的网民表示，称咸鸭蛋在2月9日才会再入货，不少网民发现后立即留言许愿自己想入手的食品，「终于有香港人打入咗Costco采购部。我想许愿：妈咪面，童星点心面、热浪薯片、四州紫菜。仲有啲打边炉食品？多谢先」、「入津路，求你了」、「求下你地入多啲日本嘢，例如入啲日本茶（乌龙茶/绿茶）、出前一丁、日本米、日版pocky，仲有香港嘅卡乐b薯片，同鱼肉烧卖、香辣海鲜杯面。」

图片及资料来源：Threads@kapo717

