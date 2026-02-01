Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人力撑良心手作店！匡智学员手作陶艺/手链/饰物/环保袋 网民：买家开心卖家又开心

生活百科
更新时间：10:30 2026-02-01 HKT
发布时间：10:30 2026-02-01 HKT

香港有不少特色手作小店值得一逛，近日有网民在社交平台上发文，指最近在港铁南昌站发现匡智会属下的社会企业「匡智•手作」店，主要售卖由匡智会智障学员亲手制造的陶艺、手链、饰物、环保袋等手作。楼主购买了2条手工手链，大赞实物「好靓」，更表示对员工「劲开心」的模样感到满足，遂希望透过网络力量让更多人可以支持手作店！帖文引起网民热议，不少网民赞叹：「买家开心卖家又开心！」也有网民呼吁多多支持，即看下文了解详情。

港人力撑良心手作店！匡智学员手作陶艺/手链/饰物/环保袋

近日，有网民在Threads上发文，指他与女友在港铁南昌站发现一间「匡智•手作」店，他购买了1条手工手链后，觉得「好靓」，于是决定回头再买1条，两条手链合计不到$100。楼主描述，当店员发现楼主购买的手链正是自己亲手制作的后，顿时兴奋不已，更即时转身与姑娘分享：「哇，哥哥拣咗我𠮶条！！」其后更笑言：「一早叫你哋买一对啦！」

「匡智•手作」为匡智会属下的社会企业，为智障人士提供平台展示他们的艺术才能，并透过手工创作培养学员的多元才能及生活技能，帮助智障人士融入社会。店内设有「匡智羊」专属展示专柜，每只羊仔均由学员亲手捏制陶艺而成，独一无二；此外还有手链、饰物、环保袋等产品，现更有新年限定刺绣匙扣、刺绣扣针及新年挂饰等应节货品。

网民：买家开心卖家又开心

帖文一出，迅速引起网民热烈回响及支持，「匡智bb好可爱呀，买家开心卖家又开心，我睇到都觉得好开心」、「听日即刻去买，我就住喺南昌，小小心意，换大大开心，好值得」、「我之前都买过佢地亲手画嘅袋，俾钱嘅时候个姑娘行入去叫画个个人出嚟，之后佢笑得劲开心，系咁多谢我，买完𠮶日心情都好好，谂起都觉得开心。」

有网民吁多多支持，「楼主warm爆，另外都少推一下匡智仲有好多product！！要买花嘅佢有得订，要买散水饼佢都有，要买各种customize（客制）嘅product佢都有机会有。虽然价钱未必系好平，但系买嚟support呢班努力工作嘅宝宝们真系好值得」、「经过一定要入去睇吓，有好多特别手作，里面的小帮手都好主动介绍不同作品给我们认识，介绍得好详尽，大家都可以同佢哋倾吓偈。」

「匡智•手作」

  • 地址：深水埗港铁南昌站NAC14号铺（收费区域内）
  • 营业时间：12:00 - 20:00

图片及资料来源：Threads@_tinghinn匡智会

文：Y

延伸阅读：元朗豪宅会所招聘洗碗工 包免费食宿 月薪达这个数... 网民：一定争崩头啦

