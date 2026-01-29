屈臣氏大派赠品！两大牙膏品牌斗送行李箱/金莎/Tempo 总值高达$823掀网民疯抢

连锁零售店的赠品推广策略在香港屡见不鲜，但近日有零售商的推广活动，其赠品横跨旅行用品、食品及家居必需品，价值之高、种类之多，足以令顾客蜂拥而至，甚至称之为「又食又拎」。个人护理产品店屈臣氏近期与两大牙膏品牌分别推出限时优惠，因赠品异常丰富而引起网民热烈讨论及抢购。

屈臣氏买牙膏送赠品 买高露洁/DARLIE大派购物车/纸巾/朱古力

屈臣氏近日分别与「高露洁」及「DARLIE」两大品牌合作，推出买牙膏送赠品的推广，其礼品吸引力之大，让牙膏本身仿佛成了配角。以「高露洁」的推广为例，顾客在门市购买5支指定牙膏，即可获赠总值超过539港元的礼品。赠品阵容极为吸引，当中竟包括一个「20吋行李箱」，此外还囊括了广受欢迎的「金莎朱古力金钻礼盒24粒」、家居必备的「Tempo」袋装面纸以及「高乐氏」家用消毒湿纸巾，兼具实用与享受。其网店优惠更将吸引力推至顶峰，在符合特定购物条件下，消费者最终可带走的礼品总值可高达823港元，几乎囊括了衣食住行的必需品。

而另一品牌「DARLIE」早前的优惠亦毫不逊色，同样以丰富赠品作招徕。其王牌赠品为设计可爱的「mofusand 保温」，成功吸引大批粉丝及注重生活品质的顾客。此外，赠品还包括「ARIEL超浓缩抗菌洗衣液」、日式竹筷子礼盒及除霉漂洁泡沫喷剂等，均为实用家居好物。整个优惠组合的礼品总值高达650.9港元，网上购买更高达803.6港元，与对手形成激烈的「赠品战」。

网民疯抢：今铺真系又食又拎

是次抢购潮由网民的分享点燃，有网民引述家人的经历，指「前晚我阿妈打嚟叫我上网快啲去屈臣氏买牙膏」，起初还感到疑惑，但看到优惠详情后不禁惊叹「真系好夸张，买七支牙膏送咁多嘢」。另一位成功购得优惠品的网民则兴奋地表示：「waaa 夸张今铺真系又食又拎」，并分享自己不但买到牙膏，还获赠「行李箱同金莎24粒」，甚至有纸巾和消毒湿纸巾，形容是「一次过准备好过年同大扫除」。

该优惠帖文在网上疯传，获得过千次转载，网民反应极为热烈。不少人对优惠的性价比感到震惊，留言指「$270元？全部？好～平」、「送太多了吧」。有网民更笑称终于明白为何在店内看到有人立即将赠品放进行李箱，「唔怪之得头先见人即刻放晒入喼」。同时，活动也引发了对其商业策略的讨论，有人好奇「到底屈臣氏会唔会好蚀钱⋯⋯多谢李先生」。

不过，也有部分网民表现得相当「理性」，指出这种推广模式导致家中囤积过多牙膏，「屋企啲牙膏已经多到无位再放」、「有冇咁多牙要刷呀？」。



图片来源：Threads、超市优惠关注组@Facebook











