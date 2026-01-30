最新人情公价出炉！酒店/酒楼全部$1,000起？礼金创新高 新人平均借24万结婚

人情公价2025｜收到亲友的「红色炸弹」却不知道人情要封多少？当收到朋友的结婚请柬时，许多人共同的烦恼便是该封多少「人情」才算得体？这个金额往往没有固定答案，并且会根据多种因素而变动，例如婚宴是设在高级酒店还是传统酒楼、是午间还是晚间的宴会，甚至是自己会否出席，都会影响最终的金额。为此，婚讯平台生活易「生活易（ESDlife）」于今日（30日）发布了2025年的结婚消费调查结果，其中包含了最新的人情中位数，为大家提供一个实用的参考指标！

人情公价2025｜最新酒店/酒楼人情中位数调查 婚宴开支下跌人情不变

婚宴的地点与形式往往是决定人情金额的关键。一般而言，婚宴场地越是高级，例如在星级酒店或私人会所举行，宾客给予的人情金额也相对较高。根据ESDlife最新调查数据，虽然婚宴酒席的平均开支稍有回落，但宾客的「人情」中位数却保持平稳。

其中，高级酒店的人情中位数维持在$1,500，而一般酒店则为$1,000。私人会所及特色婚宴场地亦同样维持在$1,000的水平。至于较大众化的酒楼、午间婚宴、西餐厅及酒会，人情中位数则继续保持在$800。

此外，对于一些非传统婚宴场合，例如「邀请出席于婚姻注册处/教堂的签纸仪式」，人情中位数为$500；而「只派饼卡，没有邀请出席婚礼/婚宴」的情况，人情中位数则为$300。

2025年人情公价大致分为六个等级：

高级酒店：$1,500 一般酒店、私人会所、特色婚宴场地：$1,000 酒楼、午间婚宴、西餐厅：$800 酒会：$800 签纸注册：$500 只派饼卡：$300

往年人情公价趋势与2025年人情公价比较

2020 2021 2022 2023 2024 2025 高级酒店 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 一般酒店 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 私人会所 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 特色婚宴场地 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 酒楼 $800 $800 $800 $800 $800 $800 午间婚宴 $800 $800 $800 $800 $800 $800 西餐厅 $800 $800 $800 $800 $800 $800 酒会 $600 $600 $800 $800 $800 $800 签纸仪式 $300 $300 $500 $500 $500 $500 只派饼卡 $100 $100 $300 $300 $300 $300

新人借贷结婚成趋势！平均借24万搞婚礼

在低息环境下，新人理财模式出现转变。调查结果显示，有23%的新人会考虑借贷以支付婚礼的部分开支，估算近万对新人或因此而借钱，平均贷款额高达$242,385，包括向银行及财务公司私人贷款，以及信用卡贷款等，反映借贷已成为提升婚礼预算弹性的新选项。

婚宴模式大革新 分场宴请不同宾客

调查数据亦明确指出，单一晚宴的传统正在被改变。选择于午间及晚间皆举行婚宴的新人比例上升，由5%增至6%；只办午宴的新人亦微升至29%。与此同时，只办晚宴的比例则由56%稍降至54%。这些数字的背后，反映了新人开始采纳分场宴请不同宾客的更灵活庆祝模式，例如午间招待长辈、同事，晚间则与好友欢聚，让庆祝活动更贴心。

场地选择多元化 告别「倒模」婚礼

除时间上的转变，新人对场地的要求也越来越高。调查显示，选择在酒店、私人会所、特色婚宴场地及西式餐厅举办婚宴的比例都有升幅，说明新人渴望一场独一无二、能体现个人风格的婚宴体验，而非一式一样的「倒模」婚礼，从而推动了整个婚宴产业朝向更多元的方向发展。

婚宴项目开支2025：

婚宴项目开支分类 2025年 2024年 与往年比较变幅 支出平均数 婚宴酒席 $183,496 $187,758 -2% 结婚首饰及戒指 $80,653 $94,542 -15% 蜜月旅行 $46,803 $43,924 +7% 婚纱摄影 $25,989 $26,499 -2% 婚礼 / 婚宴摄影摄录 $16,693 $16,269 +3% 婚纱礼服 $13,603 $13,434 +1% 化妆发型及其他 $28,532 $27,653 +3% 总计 $395,769 $410,079 -3%

礼金升至7万创新高

筹备婚礼是不少准新人的甜蜜烦恼，当中各项开支更是一大学问。根据今年的调查结果显示，结婚必要开支之一的「礼金」，其中位数由2020年的$50,000，持续上升至今年的$70,000水平。年间增幅显著，其中2024年至2025年间的增长尤为明显，显示出新人及家庭对婚礼传统礼节的重视程度有增无减。

往年礼金中位数与2025年礼金中位数比较

年份 礼金中位数 2025 $70,000 2024 $68,888 2023 $68,888 2022 $68,000 2021 $60,000 2020 $50,000

「造人大计」有改！7成新人计划2年后生B

调查亦指出新人的生育意愿有所提升，有7成人计划婚后2年内「造人」。受访者认为，提高新生婴儿奖励金、延长有薪产假及提高子女免税额等政策，都是提高生育意愿的关键因素，同时「迟婚」现象也可能促使新婚夫妇更积极地规划家庭。

逾半数新人蜜月豪拣欧游！内地游成新热点

蜜月旅行不单是婚礼的完美句点，更是新人共创珍贵回忆的开端。根据调查显示，蜜月旅行是本年度婚礼开支中升幅最高的项目。其中，有52%新人选择欧洲作为蜜月地点，显示他们更愿意为「一生人一次的重要经历」投入预算，追求极致浪漫的长线游。

而其他传统的Honeymoon热点亦不乏粉丝，如拣日本及马尔代夫的新人比例分别为62%及17%，与去年相约。值得注意是，选择中国内地为蜜月地点的新人比例逐年上升，有3%的增长，显示内地多元的自然风光和文化景观，正逐渐成为香港新人的蜜月新选项。

资料来源：生活易（ESDlife）