最新人情公价出炉！酒店/酒楼全部$1,000起？礼金创新高 新人平均借24万结婚
发布时间：18:45 2026-01-30 HKT
人情公价2025｜收到亲友的「红色炸弹」却不知道人情要封多少？当收到朋友的结婚请柬时，许多人共同的烦恼便是该封多少「人情」才算得体？这个金额往往没有固定答案，并且会根据多种因素而变动，例如婚宴是设在高级酒店还是传统酒楼、是午间还是晚间的宴会，甚至是自己会否出席，都会影响最终的金额。为此，婚讯平台生活易「生活易（ESDlife）」于今日（30日）发布了2025年的结婚消费调查结果，其中包含了最新的人情中位数，为大家提供一个实用的参考指标！
人情公价2025｜最新酒店/酒楼人情中位数调查 婚宴开支下跌人情不变
婚宴的地点与形式往往是决定人情金额的关键。一般而言，婚宴场地越是高级，例如在星级酒店或私人会所举行，宾客给予的人情金额也相对较高。根据ESDlife最新调查数据，虽然婚宴酒席的平均开支稍有回落，但宾客的「人情」中位数却保持平稳。
其中，高级酒店的人情中位数维持在$1,500，而一般酒店则为$1,000。私人会所及特色婚宴场地亦同样维持在$1,000的水平。至于较大众化的酒楼、午间婚宴、西餐厅及酒会，人情中位数则继续保持在$800。
此外，对于一些非传统婚宴场合，例如「邀请出席于婚姻注册处/教堂的签纸仪式」，人情中位数为$500；而「只派饼卡，没有邀请出席婚礼/婚宴」的情况，人情中位数则为$300。
2025年人情公价大致分为六个等级：
- 高级酒店：$1,500
- 一般酒店、私人会所、特色婚宴场地：$1,000
- 酒楼、午间婚宴、西餐厅：$800
- 酒会：$800
- 签纸注册：$500
- 只派饼卡：$300
往年人情公价趋势与2025年人情公价比较
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|高级酒店
|$1,500
|$1,500
|$1,500
|$1,500
|$1,500
|$1,500
|一般酒店
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|私人会所
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|特色婚宴场地
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|$1,000
|酒楼
|$800
|$800
|$800
|$800
|$800
|$800
|午间婚宴
|$800
|$800
|$800
|$800
|$800
|$800
|西餐厅
|$800
|$800
|$800
|$800
|$800
|$800
|酒会
|$600
|$600
|$800
|$800
|$800
|$800
|签纸仪式
|$300
|$300
|$500
|$500
|$500
|$500
|只派饼卡
|$100
|$100
|$300
|$300
|$300
|$300
新人借贷结婚成趋势！平均借24万搞婚礼
在低息环境下，新人理财模式出现转变。调查结果显示，有23%的新人会考虑借贷以支付婚礼的部分开支，估算近万对新人或因此而借钱，平均贷款额高达$242,385，包括向银行及财务公司私人贷款，以及信用卡贷款等，反映借贷已成为提升婚礼预算弹性的新选项。
婚宴模式大革新 分场宴请不同宾客
调查数据亦明确指出，单一晚宴的传统正在被改变。选择于午间及晚间皆举行婚宴的新人比例上升，由5%增至6%；只办午宴的新人亦微升至29%。与此同时，只办晚宴的比例则由56%稍降至54%。这些数字的背后，反映了新人开始采纳分场宴请不同宾客的更灵活庆祝模式，例如午间招待长辈、同事，晚间则与好友欢聚，让庆祝活动更贴心。
场地选择多元化 告别「倒模」婚礼
除时间上的转变，新人对场地的要求也越来越高。调查显示，选择在酒店、私人会所、特色婚宴场地及西式餐厅举办婚宴的比例都有升幅，说明新人渴望一场独一无二、能体现个人风格的婚宴体验，而非一式一样的「倒模」婚礼，从而推动了整个婚宴产业朝向更多元的方向发展。
婚宴项目开支2025：
|
婚宴项目开支分类
|2025年
|
2024年
|
与往年比较变幅
|
支出平均数
|
婚宴酒席
|$183,496
|
$187,758
|
-2%
|
结婚首饰及戒指
|$80,653
|
$94,542
|
-15%
|
蜜月旅行
|$46,803
|
$43,924
|
+7%
|
婚纱摄影
|$25,989
|
$26,499
|
-2%
|
婚礼 / 婚宴摄影摄录
|$16,693
|
$16,269
|
+3%
|
婚纱礼服
|$13,603
|
$13,434
|
+1%
|
化妆发型及其他
|$28,532
|
$27,653
|
+3%
|
总计
|$395,769
|
$410,079
|
-3%
礼金升至7万创新高
筹备婚礼是不少准新人的甜蜜烦恼，当中各项开支更是一大学问。根据今年的调查结果显示，结婚必要开支之一的「礼金」，其中位数由2020年的$50,000，持续上升至今年的$70,000水平。年间增幅显著，其中2024年至2025年间的增长尤为明显，显示出新人及家庭对婚礼传统礼节的重视程度有增无减。
往年礼金中位数与2025年礼金中位数比较
|年份
|礼金中位数
|2025
|$70,000
|2024
|$68,888
|2023
|$68,888
|2022
|$68,000
|2021
|$60,000
|2020
|$50,000
「造人大计」有改！7成新人计划2年后生B
调查亦指出新人的生育意愿有所提升，有7成人计划婚后2年内「造人」。受访者认为，提高新生婴儿奖励金、延长有薪产假及提高子女免税额等政策，都是提高生育意愿的关键因素，同时「迟婚」现象也可能促使新婚夫妇更积极地规划家庭。
逾半数新人蜜月豪拣欧游！内地游成新热点
蜜月旅行不单是婚礼的完美句点，更是新人共创珍贵回忆的开端。根据调查显示，蜜月旅行是本年度婚礼开支中升幅最高的项目。其中，有52%新人选择欧洲作为蜜月地点，显示他们更愿意为「一生人一次的重要经历」投入预算，追求极致浪漫的长线游。
而其他传统的Honeymoon热点亦不乏粉丝，如拣日本及马尔代夫的新人比例分别为62%及17%，与去年相约。值得注意是，选择中国内地为蜜月地点的新人比例逐年上升，有3%的增长，显示内地多元的自然风光和文化景观，正逐渐成为香港新人的蜜月新选项。
资料来源：生活易（ESDlife）