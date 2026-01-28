YouTube睇片1.5倍速要课金？免费「播放速度」功能或变Premium限定 Google官方有回应

港人生活节奏急速，有人会以「快速播放」模式播放短片，务求节省更多时间。不过，近日有外媒报道指出，YouTube有可能将原来免费的「播放速度」功能，纳入为Premium付费会员项目，对此Google方面亦有就事件作出官方回应。详情即看下文！

YouTube睇片1.5倍速要课金？ 会员/非会员最高播放速度有分别

据外媒Android Authority报道，YouTube或有计划将原为免费的「播放速度」功能，变成只有付费Premium会员才可使用的项目。事源是有网民在Reddit发文，指自己拥有两个YouTube帐户，发现YouTube方面现正进行A／B测试（又称拆分测试），有部分用户被限制使用「播放速度」功能，亦有用户仍然可以免费使用调整影片速度的功能。

《星岛头条》记者实测，现时以非Premium会员身份使用「播放速度」功能时，最多只能提速至2倍，如想将播效速度提升至4倍，则会出现红色「P」字标示，意指需加入为Premium会员。相反，如已成Premium会员，在使用「播放速度」功能时不只可提速至4倍，而且亦多出提速「2.5倍」、「3倍」、「3.5倍」选项。

Google官方有回应 重申非付费用户仍可用「播放速度」功能

YouTube母公司Google方面有就事件作出回应，以不了解个别用户情况为由，未有回应个别事件。不过，Google重申非Premium用户仍然可使用「播放速度」功能，以最高「2倍」的速度播放影片，至于Premium用户则可将播放速度提升至最高4倍。至于YouTube是否会将「播放速度」功能纳入付费项目，仍然有待官方公布。

