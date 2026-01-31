农历新年烟花汇演2026｜2.18年初二维港上演！10+最佳观赏地点：餐厅/酒店/游船河睇烟花

农历新年烟花汇演2026｜2026年农历新年烟花汇演将于大年初二（2月18日）于维港夜空上演，预计于晚上8时开始，与大家一起迎新春，下文整合农历新年烟花2026七大免费最佳观赏地点，另外亦可选择其他需购票的景点，包括餐厅、酒店、维港船河，全部坐拥烟花靓景，适合与大班亲友一边欣赏烟花盛况一边享受美食！

2026年农历新年烟花汇演将于大年初二（2月18日）于维港夜空上演，今年烟花汇演融入骏马元素，以「马到功成耀香江」为题，合演共8幕的烟花，历时23分钟，发放31,888枚烟花，届时会展及海边均有灯光配合上演。要欣赏到盛大烟花汇演，全港有7大免费可观赏到烟花的好去处，当日更有封路及交通安排，出发前要注意！

7大免费最佳观赏地点：

交通：港铁湾仔站A5出口，经柯布连道人行天桥，再入入境事务大楼及中环广场前往

交通：港铁湾仔站A1出口

交通：港铁金钟站A出口

交通：港铁金钟站A出口；港铁中环站A出口或香港站A2出口

5.中环摩天轮及9号10号码头一带

交通：港铁中环站A出口或香港站A2出口

交通：港铁尖东站J出口

交通：九龙站E4或E5出口；沿雅翔道步行至博物馆道

观赏景点/餐厅/酒店推介：

1.洋紫荆维港游

洋紫荆维港游

市民除了在维港两岸欣赏烟花之外，亦可以于船上一边享受美酒佳肴，一边近距离观赏烟花的细节，震撼感满分，一同与家人添喜添庆！洋紫荆维港游于船上供应丰富的自助晚餐，包括各式头盘冷盘、海鲜山、日式美食、铁板烧、烩牛尾、芒果拿破仑等美食，搭配现场乐场演奏贺年歌曲，洋溢新春欢乐气氛！年初二烟花汇演当晚将安排「龙马精神」及「金马迎春」航班，分别于晚上6:00及6:30出发，静待烟花绽放一刻！

洋紫荆维港游详情＞＞按此预订＜＜

2.烟花游艇观光之旅

烟花游艇观光之旅

烟花游艇观光之旅除了可以近距离欣赏璀璨烟花之外，船上供应零食、到会自助餐，客人可无限畅饮香槟、啤酒、汽水，自助餐包括鲜虾带子龙虾汁螺丝粉、美国猪仔骨、原只猪手配第制汁、泰式猪颈肉等美食。此外，客人可乘坐开篷巴士畅游维港，海陆观赏香港美丽景色！

烟花游艇观光之旅＞＞按此预订＜＜

3.会展中心贺岁烟花夜餐饮

会展中心贺岁烟花夜餐饮

湾仔会展中心位于维港两岸边，年初二晚烟花汇演当日凡惠顾「中庭」或「荟景」的客人，可以享受远离人潮观赏烟花的体验！中庭呈献「贺岁烟花夜套餐」，匠心菜式包括松露香煎带子皇及豉油皇脆虎虾等。荟景提供贺岁烟花汇演自助晚餐，客人于2月13日或之前预订荟景年初二自助晚餐可享9折优惠。届时客人将由专人带领下前往邻近金紫荆广场的专属烟花观赏区内，近距离观赏璀璨烟花。

荟景贺岁烟花汇演自助晚餐

日期：2月18日

时间：下午5:00至晚上7:30（首轮）、晚上8:30至11:00（次轮）

地点：香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心4楼

收费：$698/小童、$1,088/成人

联络电话：2582 7250

预订：＞＞按此预订＜＜

*2月13日前预订可享9折优惠

中庭贺岁烟花夜套餐

日期：2月18日

地点：香港湾仔港湾道1号香港会议展览中心1楼

收费：$988/位（两位起）

联络电话：2582 7332

预订方式：＞＞按此预订＜＜

4.港岛海逸君绰酒店

君绰轩「新春烟花中式套餐」

每逢大年初二除了是开年日子之外，亦是一年一度新春烟花汇演，港岛海逸君绰酒店的君绰轩带来「新春烟花中式套餐」，以精致的中式套餐，包括乳猪、红烧海参翅、带子虾球、六头鲍鱼扣花胶等，让客人新一年有鱼有肉有菜，以丰富一餐迎接新春！届时晚餐客人将受邀前往42楼海天阁欣赏烟花，共迎新岁。

君绰轩「新春烟花中式套餐」＞＞按此预订＜＜

日期：2月18日

时间：晚上6:30 至 10:30

地点：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼

收费：$688/位（两位起）

联络电话：2121 2688

预订方式：＞＞按此预订＜＜

5.香港柏宁酒店空中花园

香港柏宁酒店空中花园

位于铜锣湾的柏宁酒店空中花饱览180度全景天际线，能够让客人于大年初二远离人潮，与三五知己一同欣赏维港标志的璀璨烟花。客人观赏烟花同时可尽情享用美味小食，并于1月小时内无限量享用汽水、啤酒汽泡酒葡萄酒，客人于2月6日或之前预订可享早鸟优惠价。

香港柏宁酒店空中花园＞＞按此预订＜＜

日期：2月18日

时间：晚上7:30 至 8:30

地点：香港柏宁酒店28楼维港及温莎厅及露天空中花园

座位：仅限站立

klook早鸟价：2月6日或之前预订$500/位（原价$550/位）

预订方式：＞＞按此预订＜＜

文:RY

资料及图片来源：添马台 Tamar Talk、官方提供