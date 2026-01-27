八达通2026换卡召集！4批旧卡将失效 拍卡听到「嘟～嘟嘟」要留意 即睇免费换卡教学
更新时间：12:46 2026-01-27 HKT
八达通换卡2026｜八达通卡作为香港最普及的电子支付系统之一，为确保市民能持续享受流畅的支付体验，现正为部分旧款卡片进行更换。若用户在拍卡时听到三下『嘟～嘟嘟』的特别提示音，即代表您的八达通卡已被纳入更换计划，建议及早处理，以免卡片失效后影响日常出行与消费。
八达通第27批次换卡！4批号码4月即将失效
八达通于近日宣布第27批次八达通换卡的号码，如果在使用八达通卡交易时，听到八达通读写器发出非比寻常的「嘟～嘟嘟」三响声，这就是一个温馨提示，提醒用户八达通的更换期限已近。除了声音提示，用户亦可核对卡上或手机App内的八达通号码，若号码属于以下四组范围之一，即代表该卡是今次需要更换的第27批次旧卡。
第27批次八达通换卡号码：
- 12000001 - 12236000
- 15998001 - 15999000
- 16677001 - 16678000
- 99441001 - 99999999
2大方法免费更换八达通
确认八达通卡需要更换后，用户可选择以下两种免费途径进行更换，整个过程简单快捷。第一种是将实体卡转移为手机八达通，用户只需透过八达通App，按照指示即可将旧卡资料及余额转移至iPhone或Apple Watch，以及指定型号的Android流动装置上。这种方式不但让支付更为便捷，亦能免却携带实体卡的麻烦。
第二种方法则是保留使用实体卡的习惯，亲身前往遍布全港各主要港铁站及商场的「八达通服务站」，透过自助换卡机，即可轻松领取一张全新的实体八达通卡，并将旧卡资料、余额及服务等自动转移。
八达通换卡详情
- 失效日期：2026年4月25日
- 换卡通知期：由首次听到「嘟～嘟嘟」提示音起计三个月内。
- 换卡方法：
- 转为手机八达通：适用于租用版八达通及指定型号流动装置用户。
- 前往八达通服务站：换领全新实体卡。
资料来源：八达通 Octopus
