中港女生妆容大不同？港漂凭3点分辨「写在脸上的价值观」：没有谁比谁高级

中港两地除了生活习惯不同之外，就连化妆习惯也不一样。近日，有港漂在社交平台上发布影片，表示仅凭妆容即可分辨女生是香港本地人还是港漂，并列出中港女生妆容的3大差别：粉底色号、底妆完整度及唇色。他强调，这不仅是审美偏好，更象征两地不同的价值观取向，因此「没有谁比谁更高级」，即看下文了解详情。

中港女生妆容大不同？港漂凭3点分辨「写在脸上的价值观」

近日，有港漂在Instagram上以「脸上的价值观」为题发布影片，列出中港女生妆容3大差异：粉底色号、底妆完整度及唇色。

楼主表示，香港女生偏爱小麦色粉底，不会刻意掩盖雀斑、细纹或毛孔，保留皮肤的自然纹理。楼主指出，其原因是黝黑肤色在香港语境里，反而是一种资本的象征、健康与闲暇的炫耀，「黝黑的肤色代表著我有时间去行山，我有资本去出海晒太阳，潜台词是：我的生活过得很好。」

相反，内地女生追求「极致的完美」，会化「冷白皮」、「磨皮」般的底妆，并涂上鲜艳的唇色。楼主称这是「一种时刻准备好的面对镜头的高精度审美」，务求让自己更突出，「它的底层逻辑是：我要白、我要亮，我要在人群中第一眼就被看到。」

两种妆容代表两地价值观：没有谁比谁高级

楼主表示，两种妆容代表两种不同的人生排序：港式妆容是「低维护成本」，目的是取悦自己，因此不怕瑕疵；内地妆容则是「高投入成本」，是为了惊艳别人，因此不允许失误，「没有谁比谁更高级，一个在展示生命力，一个在展示精致感。」

有网民认同楼主所言，「是的，大陆人粉底真很白，有点恐怖」；也有网民表达自己的意见，强调「自然就系最好」、「白皙的粉底或许代表著某种地位，但并不自然。相反香港女生更注重个性，更懂得自在做自己。」

图片及资料来源：Instagram@yaoweninhongkong、Instagram@_marifemarife_、Instagram@angelababyct

文：Y