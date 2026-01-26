Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-岁运并临与腾蛇入口 马杜罗「逢九」生死劫｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-01-26 HKT
发布时间：00:05 2026-01-26 HKT

你问我为甚么要研究马杜罗？因为我要跟龙贯天先生合作《粤剧特朗普 4.0》，将会有马杜罗出场！是否很震惊？既然要演他，就要看透他。马杜罗今年刚好59 岁，这是一个大关口！

「岁运并临」大关口

看一个人是否走衰运，最重要是看他的大运里面有没有出现「岁运并临」的格局？甚么叫「岁运并临」？就是他现在行的大运，跟今年的天干地支是相同的。譬如今年是乙巳年，他的大运也刚好走到乙巳，这就中了。古书云「岁运并临，不死自己死家（他）人。」毛泽东就是走这个诀过世的，那是丙辰年，而当时大运正正就是丙辰。他临终前自己也说，走到了这个诀，他知道自己不行了。术家一向都知道这个诀，但应在毛泽东，更觉得此诀「有料到」。

马杜罗是丙午年出生的。丙午年的人遇到丙午年，叫做「伏吟伏吟，涕泪吟吟」，代表这是一关。再看他的大运，他正行乙巳大运，遇到乙巳年，又是「岁运并临」。马杜罗的八字，可以说是「很大件事」。

人人都怕官非！打工仔最怕公司是非多，家人争吵也是犯了星，今年在家中的西方用红色「风火轮」化三碧是非星最具神效了！
人人都怕官非！打工仔最怕公司是非多，家人争吵也是犯了星，今年在家中的西方用红色「风火轮」化三碧是非星最具神效了！
在书枱右方白虎位放「四海龙王盆」有四海龙王神咒加持，可化煞防是非暗箭。
在书枱右方白虎位放「四海龙王盆」有四海龙王神咒加持，可化煞防是非暗箭。

「腾蛇入口」必有一劫

除了八字，马杜罗的面相更清楚地写出了他的出事位在哪里。他的败笔就在面上的胡须，相学上有个诀叫「腾蛇入口」。

甚么叫「腾蛇」？一种是指法令纹，法令入口代表你的权威入了口；第二种是指胡须过了嘴唇遮住口部，也叫「腾蛇入口」。其实男人留须是可以的，比如你鼻孔很露，留须可以救之。但我研究这么多年，男人留须留到满脸都是，还要留到嘴巴，相书说「必有一劫」。香港有几个富二、富三代也留须，后来发生了事。现在见到有些世界领导人满脸胡须，这种相格其实很危险。马杜罗就是这种。

从面相来说，59岁的位置正正就在人中、胡须位。如果这地方有癦，或有留须，59岁这一关是很难过的。因为每十年换一个天干，逢九之年（59697989）都是天干的大转换。所以「逢九」大家都会害怕。

奸门有癦犯官非

马杜罗脸上有很多癦，特别是奸门（眼尾）的位置有癦，一定犯官非的。他下巴那颗癦也很大镬。最奇的是，他身上带着「天罗地网」的密码，「辰戌巳亥」四个地支，他中了三个。这一关，看来马杜罗真的不容易过。

除了面相，声音也非常重要，千万不要有「破锣之声」，如果声音沙哑，加上眼睛经常抽筋或频繁眨眼，这都会构成被囚禁或者是严重的官非是非。这些面相秘诀你学会了吗？

一年一度为广大粉丝写「吉祥梵文种子字挥春」，今年于本周五（130日）及周六（131日）举行，一连两日的中午12时半至晚上6时，欢迎莅临铜锣湾金朝阳中心9楼，我将根据你及家人的八字，亲笔在你面前书写，加持家宅，平安过马年！

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
16小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
15小时前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
8小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
13小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
上车就眼瞓︱高铁二氧化碳超标逾倍 专家：用错标准
上车就眼瞓︱高铁二氧化碳超标逾倍 专家：用错标准
即时中国
7小时前
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
影视圈
7小时前
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
15小时前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
6小时前