李居明-岁运并临与腾蛇入口 马杜罗「逢九」生死劫｜李居明大师会客室

你问我为甚么要研究马杜罗？因为我要跟龙贯天先生合作《粤剧特朗普 4.0 》，将会有马杜罗出场！是否很震惊？既然要演他，就要看透他。马杜罗今年刚好 59 岁，这是一个大关口！

「岁运并临」大关口

看一个人是否走衰运，最重要是看他的大运里面有没有出现「岁运并临」的格局？甚么叫「岁运并临」？就是他现在行的大运，跟今年的天干地支是相同的。譬如今年是乙巳年，他的大运也刚好走到乙巳，这就中了。古书云「岁运并临，不死自己死家（他）人。」毛泽东就是走这个诀过世的，那是丙辰年，而当时大运正正就是丙辰。他临终前自己也说，走到了这个诀，他知道自己不行了。术家一向都知道这个诀，但应在毛泽东，更觉得此诀「有料到」。

马杜罗是丙午年出生的。丙午年的人遇到丙午年，叫做「伏吟伏吟，涕泪吟吟」，代表这是一关。再看他的大运，他正行乙巳大运，遇到乙巳年，又是「岁运并临」。马杜罗的八字，可以说是「很大件事」。

人人都怕官非！打工仔最怕公司是非多，家人争吵也是犯了星，今年在家中的西方用红色「风火轮」化三碧是非星最具神效了！

在书枱右方白虎位放「四海龙王盆」有四海龙王神咒加持，可化煞防是非暗箭。

「腾蛇入口」必有一劫

除了八字，马杜罗的面相更清楚地写出了他的出事位在哪里。他的败笔就在面上的胡须，相学上有个诀叫「腾蛇入口」。

甚么叫「腾蛇」？一种是指法令纹，法令入口代表你的权威入了口；第二种是指胡须过了嘴唇遮住口部，也叫「腾蛇入口」。其实男人留须是可以的，比如你鼻孔很露，留须可以救之。但我研究这么多年，男人留须留到满脸都是，还要留到嘴巴，相书说「必有一劫」。香港有几个富二、富三代也留须，后来发生了事。现在见到有些世界领导人满脸胡须，这种相格其实很危险。马杜罗就是这种。

从面相来说， 59 岁的位置正正就在人中、胡须位。如果这地方有癦，或有留须， 59 岁这一关是很难过的。因为每十年换一个天干，逢九之年（ 59 、 69 、 79 、 89 ）都是天干的大转换。所以「逢九」大家都会害怕。

奸门有癦犯官非

马杜罗脸上有很多癦，特别是奸门（眼尾）的位置有癦，一定犯官非的。他下巴那颗癦也很大镬。最奇的是，他身上带着「天罗地网」的密码，「辰戌巳亥」四个地支，他中了三个。这一关，看来马杜罗真的不容易过。

除了面相，声音也非常重要，千万不要有「破锣之声」，如果声音沙哑，加上眼睛经常抽筋或频繁眨眼，这都会构成被囚禁或者是严重的官非是非。这些面相秘诀你学会了吗？