Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国恋综《单身即地狱5》开播！超高颜值男嘉宾 韩国职业排球队主将林成振、人气模特儿宋承日

生活百科
更新时间：18:23 2026-01-20 HKT
发布时间：18:23 2026-01-20 HKT

单身即地狱5｜Netflix的王牌恋爱实境节目《单身即地狱》系列，向来是综艺界的热门话题。万众期待的第五季在今日（1月20日）正式上线，本季不仅集结了来自各领域的魅力男女，更号称将迎来史上最复杂的感情线，引发观众高度关注。本文率先为大家介绍其中4位「颜值天花板」男嘉宾的背景！

《单身即地狱5》今日开播！节目尺度大升级 超高颜值男嘉宾

作为Netflix韩国原创综艺的大热，《单身即地狱》凭借独特的「地狱岛」与「天堂岛」设定，加上高颜值的演出阵容，成功在全球范围内掀起观看热潮。本季依然延续经典模式，所有单身男女将在物资有限的荒岛上，凭借自身魅力寻求配对，成功者才能赢得前往五星级酒店豪华约会的机会。

节目主持群除了由洪真庆、李多熙、圭贤、韩海等原班人马坐镇外，还有因第二季爆红的Dex（金珍映），为节目点评增添火花。制作团队透露在嘉宾选择上做足了功夫，本季人数为历代最多，他们不仅外貌出众，才华也相当亮眼，预计将在「地狱岛」上展开一场激烈的魅力对决。

《单身即地狱5》男嘉宾：《体能之巅》出身的怪物体格 具敏哲

具敏哲（구민철）曾是韩国海军特战队（UDT）的一员，并参与过知名实境节目《体能之巅：百人大挑战》。他外型冷静沉稳，散发出强烈的「硬汉」气息，坚毅的形象与节目中的荒岛生存环境十分契合。

具敏哲 Instagram：【hodohodopo

《单身即地狱5》男嘉宾：小狗系酒窝模特儿 宋承日

身高达183cm的宋承日（송승일）是一位外型清秀的模特儿，招牌酒窝和略带高冷神秘气质，让他被视为本季的潜力黑马。此前，他曾因与歌手Jamie的恋情而引起过一些讨论。

宋承日 Instagram：【thdtmddlf

《单身即地狱5》男嘉宾：百万粉丝排球男神 林成振

身高193cm的林成振是韩国职业排球队的主力球员。他因外貌与演员金秀贤有几分相似，早已在社交媒体上积累了超高人气，Instagram追踪数已突破百万。他在球场上的强大气场与私下温和的个性形成了鲜明对比。

林成振 Instagram：【limsungjinn

《单身即地狱5》男嘉宾：艺术型小提琴家 Danny Koo

Danny Koo（대니구）是毕业于新英格兰音乐学院的美籍韩裔小提琴家。他的个性阳光且健谈，与其他较为内敛的男性成员形成对比。他出色的音乐才华和风趣的幽默感，或将成为他脱颖而出的关键。

Danny Koo Instagram：【dannykoo_boom

 

同场加映：《单身即地狱5》回归！女成员背景／IG抢先看「田径界Karina」金敏智、韩国小姐金高恩、地球小姐崔美娜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
23小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
9小时前
搜救人员在现场找寻失踪直升机。请者提供图片
01:00
日本阿苏火山直升机失踪现场照片曝光 香港游客：天气多云或影响能见度
即时国际
1小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
5小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
01:19
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
9小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
6小时前