韩国恋综《单身即地狱5》开播！超高颜值男嘉宾 韩国职业排球队主将林成振、人气模特儿宋承日

单身即地狱5｜Netflix的王牌恋爱实境节目《单身即地狱》系列，向来是综艺界的热门话题。万众期待的第五季在今日（1月20日）正式上线，本季不仅集结了来自各领域的魅力男女，更号称将迎来史上最复杂的感情线，引发观众高度关注。本文率先为大家介绍其中4位「颜值天花板」男嘉宾的背景！

《单身即地狱5》今日开播！节目尺度大升级 超高颜值男嘉宾

作为Netflix韩国原创综艺的大热，《单身即地狱》凭借独特的「地狱岛」与「天堂岛」设定，加上高颜值的演出阵容，成功在全球范围内掀起观看热潮。本季依然延续经典模式，所有单身男女将在物资有限的荒岛上，凭借自身魅力寻求配对，成功者才能赢得前往五星级酒店豪华约会的机会。

节目主持群除了由洪真庆、李多熙、圭贤、韩海等原班人马坐镇外，还有因第二季爆红的Dex（金珍映），为节目点评增添火花。制作团队透露在嘉宾选择上做足了功夫，本季人数为历代最多，他们不仅外貌出众，才华也相当亮眼，预计将在「地狱岛」上展开一场激烈的魅力对决。

《单身即地狱5》男嘉宾：《体能之巅》出身的怪物体格 具敏哲

具敏哲（구민철）曾是韩国海军特战队（UDT）的一员，并参与过知名实境节目《体能之巅：百人大挑战》。他外型冷静沉稳，散发出强烈的「硬汉」气息，坚毅的形象与节目中的荒岛生存环境十分契合。

具敏哲 Instagram：【hodohodopo】

《单身即地狱5》男嘉宾：小狗系酒窝模特儿 宋承日

身高达183cm的宋承日（송승일）是一位外型清秀的模特儿，招牌酒窝和略带高冷神秘气质，让他被视为本季的潜力黑马。此前，他曾因与歌手Jamie的恋情而引起过一些讨论。

宋承日 Instagram：【thdtmddlf】

《单身即地狱5》男嘉宾：百万粉丝排球男神 林成振

身高193cm的林成振是韩国职业排球队的主力球员。他因外貌与演员金秀贤有几分相似，早已在社交媒体上积累了超高人气，Instagram追踪数已突破百万。他在球场上的强大气场与私下温和的个性形成了鲜明对比。

林成振 Instagram：【limsungjinn】

《单身即地狱5》男嘉宾：艺术型小提琴家 Danny Koo

Danny Koo（대니구）是毕业于新英格兰音乐学院的美籍韩裔小提琴家。他的个性阳光且健谈，与其他较为内敛的男性成员形成对比。他出色的音乐才华和风趣的幽默感，或将成为他脱颖而出的关键。

Danny Koo Instagram：【dannykoo_boom】