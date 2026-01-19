曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖

近年，不少主打平价策略的内地品牌进军本港零售市场，竞争日趋激烈。曾凭贴近「内地价」的零食、饮品、杂货作招徕的内地连锁杂货超市「好特卖」（HotMaxx）近日传出分店结业的消息，其位于葵芳的分店在近期贴出告示，宣布结束营业。这一事件引起了网民的广泛关注及讨论。

内地连锁杂货超「好特卖」葵芳店2月中旬结业

有网民今日(19日）在社交平台Facebook群组「葵芳邨旧街坊~召集营」中分享，指留意到「好特卖」葵芳分店门外贴上了结业告示。根据店家贴出的「闭店通告」，店舖结业的主因为「租约到期」。通告中感谢顾客「爱护与支持」，并表明好特卖葵芳汇店将于 2026 年 2 月中旬正式结束营业。

1月下旬开荃湾分店

与此同时，通告亦为顾客提供了其他分店的选择，并预告了新店的开张消息，指荃湾联荟商场新店预计 26 年 1 月下旬开业，显示品牌并非单纯缩减业务，而可能是在进行策略性据点调整。

凭$2可乐「内地价」发围

翻查资料，该品牌自2019年登陆香港，主打零食、饮品及生活杂，以低定价策略作招徕，曾凭「$2可乐」、「$3.5乌龙茶」等平极具竞争力的「内地价」产品引起全城关汪，成功在市场突围，并在短短半年内迅速扩张，一度坐拥11间分店。

网民：预咗啦！

葵芳分店的结业消息一出，随即在网上引发热烈讨论。不少网民对此并不感到意外，有留言认为店舖「无乜野买 预咗啦！」。部分网民则指出，店内的商品组合早已出现变化，一位网民观察到：「几个月前已冇乜零食卖，啲洗头水同清洁用品放晒出嚟」，暗示店舖的吸引力可能因此下降。亦有网民感叹其经营时间不长，形容「好似一年货仔」。

