Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《单身即地狱5》回归！女成员背景／IG抢先看「田径界Karina」金敏智、韩国小姐金高恩、地球小姐崔美娜

生活百科
更新时间：15:10 2026-01-19 HKT
发布时间：15:10 2026-01-19 HKT

参加恋爱实境秀《单身即地狱》（Single's Inferno 5）究竟能带来多大的名利双收？上一季参赛者李时安日前便在节目中透露，出演后她的月收入尾数直接多了一个「0」，从千万韩元级别飙升至上亿。如此惊人的「吸金」效果，也让外界更加好奇，即将登场第五季的女成员背景会有多强大，由「田径界Karina」金敏智、前韩国小姐金高恩及地球小姐冠军崔美娜领衔的阵容，在新一季引爆粉丝高度期待，她们的加入又将掀起何等波澜？

《单身即地狱5》预告揭示　男、女成员大胆尺度 主持群：太疯狂

除了华丽的参赛阵容，同步释出的主预告片更预示了本季的刺激程度将全面升级。影片中，女参赛者们毫不保留地展现情感，从近距离的肢体接触到「我想要你」、「怎么样？年下男的滋味？」等直球告白，火药味十足。画面更出现男女共睡一床，以及男性参赛者抱怨摄影机存在的场景，大胆尺度让资深主持群洪真庆、李多熙、韩海、圭贤与Dex也齐声惊呼：「第5季真的太疯狂！」直言本季的恋爱浓度将是历代最高。

「田径界Karina」金敏智：兼具力量与美貌的国家级运动员

由于样子与身形神似女团aespa成员Karina，因此被韩国网民誉为「田径界Karina」的金敏智。现年29岁（1996年生）的她，是韩国国家队级别的田径好手，主攻400公尺与跨栏项目。金敏智不仅拥有神似女团成员Karina的亮丽外表，更因其健美的体态在运动圈小有名气。此次踏上地狱岛，粉丝们都相当好奇她脱下运动服、换上私服的模样，并期待她以运动员的坚毅特质在节目中展现独特魅力。

金敏智IG：

Instagram：arb0r_day


 

G-Dragon绯闻女友？前韩国小姐金高恩

下一位焦点人物，是2022年的韩国小姐金高恩。她最为人所熟知的，莫过于曾与G-Dragon传绯闻，但当时双方均以「好友」关系否认。然而，她更令人惊讶的背景是，其父亲为前韩国国家足球员金贤洙。顶著选美冠军与星二代的光环，金高恩的优雅气质让外界普遍预测她将是本季的「女王蜂」人选。观众们十分好奇，这位外表看似温柔的韩国小姐，是否会遗传父亲的运动基因，在岛上展现出乎意料的竞争力。

金高恩IG: 

Instagram：goxnniee

首位韩国「地球小姐」冠军：智慧与美貌兼备的崔美娜

本季的另一大亮点，是年仅26岁（1999年生）的崔美娜。她不仅是2021年的韩国小姐，更是首位在国际选美盛事「地球小姐」（Miss Earth）中夺得后冠的韩国佳丽。崔美娜毕业于美国伊利诺大学厄巴纳-香槟分校（University of Illinois at Urbana‑Champaign），拥有流利的英语能力与出色的谈吐。近期，她也透过电视剧《DNA恋人》展现了作为演员的潜力。集智慧、美貌与自信于一身的她，被看好将凭借其知性魅力，在地狱岛上吸引众人的目光。

崔美娜IG:

Instagram：minadori222
 

资料来源:Netflix、minadori222@IG、goxnniee@IG、arb0r_day@IG

延伸阅读：《单身即地狱》车炫承战胜血癌 形容「像收到圣诞礼物」 解构白血病征兆/成因

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
20小时前
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
01:19
渣马2026︱殉职消防何伟豪原定跑半马 同袍带号码布完成心愿 未婚妻发帖感谢
突发
7小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
6小时前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
2026-01-18 11:15 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
6小时前
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切
影视圈
4小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 15:47 HKT
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
00:42
大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数
社会
4小时前