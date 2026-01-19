《单身即地狱5》回归！女成员背景／IG抢先看「田径界Karina」金敏智、韩国小姐金高恩、地球小姐崔美娜

参加恋爱实境秀《单身即地狱》（Single's Inferno 5）究竟能带来多大的名利双收？上一季参赛者李时安日前便在节目中透露，出演后她的月收入尾数直接多了一个「0」，从千万韩元级别飙升至上亿。如此惊人的「吸金」效果，也让外界更加好奇，即将登场第五季的女成员背景会有多强大，由「田径界Karina」金敏智、前韩国小姐金高恩及地球小姐冠军崔美娜领衔的阵容，在新一季引爆粉丝高度期待，她们的加入又将掀起何等波澜？

《单身即地狱5》预告揭示 男、女成员大胆尺度 主持群：太疯狂

除了华丽的参赛阵容，同步释出的主预告片更预示了本季的刺激程度将全面升级。影片中，女参赛者们毫不保留地展现情感，从近距离的肢体接触到「我想要你」、「怎么样？年下男的滋味？」等直球告白，火药味十足。画面更出现男女共睡一床，以及男性参赛者抱怨摄影机存在的场景，大胆尺度让资深主持群洪真庆、李多熙、韩海、圭贤与Dex也齐声惊呼：「第5季真的太疯狂！」直言本季的恋爱浓度将是历代最高。

「田径界Karina」金敏智：兼具力量与美貌的国家级运动员

由于样子与身形神似女团aespa成员Karina，因此被韩国网民誉为「田径界Karina」的金敏智。现年29岁（1996年生）的她，是韩国国家队级别的田径好手，主攻400公尺与跨栏项目。金敏智不仅拥有神似女团成员Karina的亮丽外表，更因其健美的体态在运动圈小有名气。此次踏上地狱岛，粉丝们都相当好奇她脱下运动服、换上私服的模样，并期待她以运动员的坚毅特质在节目中展现独特魅力。

金敏智IG：

Instagram：arb0r_day





G-Dragon绯闻女友？前韩国小姐金高恩

下一位焦点人物，是2022年的韩国小姐金高恩。她最为人所熟知的，莫过于曾与G-Dragon传绯闻，但当时双方均以「好友」关系否认。然而，她更令人惊讶的背景是，其父亲为前韩国国家足球员金贤洙。顶著选美冠军与星二代的光环，金高恩的优雅气质让外界普遍预测她将是本季的「女王蜂」人选。观众们十分好奇，这位外表看似温柔的韩国小姐，是否会遗传父亲的运动基因，在岛上展现出乎意料的竞争力。

金高恩IG:

Instagram：goxnniee

首位韩国「地球小姐」冠军：智慧与美貌兼备的崔美娜

本季的另一大亮点，是年仅26岁（1999年生）的崔美娜。她不仅是2021年的韩国小姐，更是首位在国际选美盛事「地球小姐」（Miss Earth）中夺得后冠的韩国佳丽。崔美娜毕业于美国伊利诺大学厄巴纳-香槟分校（University of Illinois at Urbana‑Champaign），拥有流利的英语能力与出色的谈吐。近期，她也透过电视剧《DNA恋人》展现了作为演员的潜力。集智慧、美貌与自信于一身的她，被看好将凭借其知性魅力，在地狱岛上吸引众人的目光。

崔美娜IG:

资料来源:Netflix、minadori222@IG、goxnniee@IG、arb0r_day@IG

延伸阅读：《单身即地狱》车炫承战胜血癌 形容「像收到圣诞礼物」 解构白血病征兆/成因