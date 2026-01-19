攀岩抱石全指南｜装备/技巧/热身/场地大检阅｜专家教精你

攀石是一项结合了体力、技巧和社交的全面运动，适合任何年龄层人士参与，近期学习人士越来越多。一般来说，攀石大致分为抱石和攀岩两种，抱石的路线通常设计得非常精巧；攀岩涵盖了多种不同的攀爬风格。请来教练讲解两者之要求、装备，以及热身技巧，看看哪一种最适合自己。

文︰Angel 图︰刘骏轩 小模特儿︰岑昊峰

场地提供︰Just Climb（justclimb.hk）

斗智斗力 飞墙走壁

抱石是一种不需要绳索的攀岩方式，通常在4米以下的高度进行，并在地面铺上垫子来减少坠落风险。抱石的路线简单，室内场地会根据颜色区分，攀登者只需沿着同颜色的石头攀爬，达到终点即可，优点是不需要复杂装备，攀岩鞋和镁粉就足够，单人挑战亦可。

攀岩则是在高于四米的高度进行的攀爬运动，通常需要使用安全带和绳索来确保攀爬者的安全。这种运动涵盖了多种不同的攀爬风格，包括速度攀登与先锋攀登。攀石的高度和难度对于攀爬者的体能和技巧要求较高。

勿跨级挑战难度

Rover International 训练总监及攀石教练岑智敏（Ball Sir）指出，「抱石的路线通常非常精巧，要求攀爬者具有良好的平衡感和肌肉记忆，并注重力量、爆发力和技巧。而攀岩涵盖了多种不同的攀爬风格，对于攀爬者的体能一般较高，不过其实各有难度，视乎不同玩法。小朋友可参与攀岩，亦有成人喜欢抱石。不过无论抱石还是攀岩，过程中需要冷静地分析每一步，这对解决问题的能力和心理耐力都有极大的帮助。」

Ball Sir续指出︰「在开始攀爬前，宜花些时间观察路线，确定手脚的放置位置，这样可以避免在攀爬过程中不必要的停顿。由于抱石和攀岩都需要体力及思考，初学者练习时间不要过长，建议每次一至两小时。无论攀岩或抱石， 4 岁以上已可学习，但要留意切勿过度跨级挑战难度，攀岩或抱石都有 Grading Chart ，学习人士必须要按部就班。」

速度攀登 Vs. 先锋攀登

攀岩类型还有速度攀登（Speed Climbing），目标就是斗快。在这条全球标准化的15米高固定路线上，两位选手将进行一对一的垂直冲刺。被认为是挑战攀岩高手之路「先锋攀登」(Lead Climbing）结合了抱石的灵活技巧与攀墙的耐力考验，最大的挑战在于在攀爬过程中，亲手将绳索扣入岩壁上一个个的保护点，是攀岩的进阶玩法。

防滑装备要做足

攀石必要留意装备是否适合，其中攀石鞋和粉袋最重要，参加者可以自备或租用。攀石鞋能为在不平整的岩石表面上也能提供额外的抓地力，且不仅仅和鞋底有关，鞋侧、鞋跟和鞋头也都被设计具有防滑功能。另一重要装备是粉袋及止滑粉，散粉可防手汗导致跣手。至于安全带用于连接绳索并固定攀岩者，必须选择符合人体工学设计且舒适的款式。

热身示范 增肌肉灵活度

攀岩或抱石前，必须进行简单的热身运动，热身主要是借由各种运动让体温上升，增加肌肉的灵活度。

开合跳︰双脚站立，双臂自然垂放于身侧，准备开始动作。跳起时双腿向两侧分开与肩同宽，双臂同时举过头顶。建议持续时间为1至2分钟。

髋关节伸展及压腿︰前后脚站立，作压腿动作，后脚需拗后，并将重心放于前脚。建议持续时间为1至2分钟。

大部分的攀岩馆都提供课程，可以学习基本的攀岩技巧和安全知识。

抱石是一种不需要绳索的攀岩方式，通常在4米以下的高度进行，

攀岩及抱石馆推介

对于初学者来说，在攀岩馆开始训练是较安全的，大部分的攀岩馆都提供课程，可以学习基本的攀岩技巧和安全知识。

抱石馆@ Just Climb

地址︰蒲岗太子道东706号太子工业大厦地下D室

攀岩墙 @ Just Climb

地址︰启德体育园启德体育大道攀岩墙