李居明-龙肖有天解受欢迎 西南放盆水化刀光｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-01-19 HKT
发布时间：00:05 2026-01-19 HKT

由于赤马「丙午」是火热之年，生于秋冬人士不怕火，但生于春夏天的人便会太忌火，所以最需要有「龙」「牛」来散热。由此可知，属龙的朋友在马年正是「散热有功」的关键角色！亦是特别受人欢迎！正如韩国巨星G-Dragon（权志龙），不仅名字有「龙」，本人也正是属龙，是典型的龙人。

龙肖是补镬专家

在我的研究中，属龙的朋友在性格方面最大的特色就是「补镬专家」！办公室里搞不定的项目，只要「龙」一出马，总能想到办法解决。

龙人今年有「天解」、「解神」和「八座」这三颗吉星的拱照。中国玄学很重视一个字就是「解」字，有化解、解开之意。「天解」与「解神」等如是一道「百解符」，预示今年龙人无论遇到何种困难、纠纷或是突如其来的变化，最终都有逢凶化吉。而「八座」星则是代表权威、官星、升职，有威势。

凶星方面有「血刃」「丧门」。「丧门」需多关注家中长辈的健康。「血刃」是刀星，刀光剑影，血光之灾，一定要化，否则会带来一刀之险和交通意外。今年七赤星飞在家中的西南方，西南代表女主人，女性今年要整容务必审慎。

天水鼎和青蛙 以水泄金

七赤刀星属金，代表西南方要摆水的吉祥物来化泄金。在西南方摆放一盆「四海龙王水」，是最直接有效的方法，或者摆放青花瓷风水物「天水鼎」，用水来泄金。为甚么用青蛙来顶住那个鼎呢？在日本文化中，青蛙是代表平安回家！青蛙繁殖能力强，代表生生不息，蛙鸣象征丰收，蛙财也是有「娃」，是添丁的好意头。所以用青蛙来顶着天水鼎，带来水的滋润，也带来活力。这是中国古文化中对青蛙最大的加持。

《马年通胜》已出版，刊登大师写的九大文献，其中以高市早苗的八字破解最为震惊，发达秘笈十法实践篇人人必读。
今年西南犯七赤刀光，以水化泄金，天水鼎和青蛙均是水象吉祥物。
人人要补水补肾

今年是丙午年，丙火是太阳会蒸干水，午火就冲走子水，所以，家家户户急需「补水」！补水到甚么程度呢？火多会激起水，造成了海啸及爆水喉！影响到人体的「水」系统，即肾脏、膀胱和泌尿系统。

很多人可能会感觉特别容易口干舌燥，即使多喝水也不解渴，皮肤也更容易干燥要「补水」。因此，无论是从健康养生，还是从风水角度，今年我们都需要主动地、有意识地为自己、为家宅「补水」。今年特别多人家里养鱼的，原因是因为今年特别不够水。

黑色属水，今年大利黑芝麻糊、龟苓膏、黑木耳、黑豆等。我每天吃上十颗醋黑豆可以补肾。还可以多吃鱼生、深海鱼油丸等。但避免冰水，以温水为佳。

由于《粤剧特朗普4.0》反响热烈，已加开沙田大会堂三楼的超特等座满足大家看戏热情，扑飞要快！《马年通胜》已出版，马年风水展在铜锣湾金朝阳中心八楼举行，欢迎莅临参观选购！

