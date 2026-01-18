移加港女贪玩 结婚钻戒遗失冰天雪地！遍寻不果发文求救：好对唔住我老公 好心人1招揾返感动网民

冬天时能在会下雪的地方固然开心，但随时会「乐极生悲」！日前有名移居加拿大多伦多的香港女生，在玩雪时，意外将结婚的钻石戒指抛进雪堆中，遍寻不果，只好在社交平台Threads上发文求助。岂料在短短2小时内就有好心人成功寻获钻戒！事件引起逾数千名网民热议，更大赞「人间有爱」。

移居加拿大港女贪玩雪！冰天雪天下遗失结婚钻戒 Threads发文求助

该名女生日前于社交平台Threads上发文，指移居的加拿大多伦多近日大雪，她一时贪玩「拎起啲雪玩，一抛就连埋只戒指飞走，埋咗喺雪底」，大呼「我跌咗只结婚戒指！」。虽然她与丈夫在雪中努力寻找，可惜找了3小时无果，「手指脚指冻到痹晒」，令她非常绝望，更认为自己「好对唔住我老公，因为系佢拣咗好耐同辛辛苦苦储钱买」。

由于这枚钻戒对事主夫妇二人来说意义重大，因此她于Threads上发文，希望透过网络的力量，呼吁网民帮忙，「恳请大家帮忙转发同留意一下，希望溶雪之后可以有一丝希望揾得返」，并指「只戒指真系对我哋好重要」，承诺「会有薄酬」。

引逾千名网民留言 获好心人寻回︰我哋开心到失控

帖文一出，随即引来大量网民关注及转发，至今已有逾2000个回应，不少人更留言为她打气。但令人意想不到的是，在事主发文后短短2小时后，就有一名好心网民及其外国人朋友，带同金属探测器，驾车亲赴遗失钻戒的现场，无惧风雪及寒冷天气寻找。最后，热心网民终成功在雪堆中寻回钻戒，并于约4小时后物归原主。

该名好心人找到钻戒的一刻，更立即在Threads上报喜，「已经揾到楼主交收…同埋系用metal detector（金属探测器）！我哋小小开心到失控」。事主亦随即回复：「好多谢你哋，好感动」，字里行间流露出失而复得的喜悦。

人间有爱 感动网民：睇到都有啲眼湿湿

这次「雪地遗失钻戒」事件，结局圆满，不少网民都为事主感到高兴，大赞「人间有爱」、「成件事好有爱，睇到都有啲眼湿湿」。同时，亦有网民盛赞这次事件完美展现了香港人的效率」，「唔见咗戒指，癫！2个钟真系有人揾得返，癫！4个钟后交收埋，癫！」；亦有网民不禁赞扬社交平台的正面力量，「今次真系threads正确使用」。

