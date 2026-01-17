李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花

李丞责2026马年运程｜踏入2026丙午马年，十二生肖的运程将迎来充满变数与机遇的新篇章。李丞责师傅以精辟的奇门遁甲，深度剖析来年运势。今年犯太岁的生肖众多，肖马者值太岁、肖鼠者冲太岁，而肖兔及肖牛者则分别迎来破太岁与害太岁之年，整体挑战重重；其余生肖则在吉凶星并存下，各有发展良机与潜在风险。《星岛头条》将为大家全面整合各生肖的事业、财运、爱情及健康走向，助您在新一年趋吉避凶，掌握先机！

李丞责马年运程预测｜2026年12生肖事业、爱情、健康、财运一文睇清

李丞责2026马年运程｜属马值太岁之年 挑战中求稳定 把握事业良机

李丞责2026马年运程｜属马值太岁之年 挑战中求稳定 把握事业良机

2026年为肖马人士【太岁】星入命，指的是当值太岁星君之方位与生肖相符，是为值太岁年，又称为本命年，属犯太岁之一。李丞责指如果年青时运势较差，尤其虚龄十六岁之前，家境较贫困、缺乏家庭温暖、或生活刻苦，在犯太岁年，影响其实不太大，流年运势不会太差。相反，年轻时若果非常幸福，遇上犯太岁年，则要多加注意，事事小心。

整体运势：关顾健康 广结善缘

犯太岁年，通常不利自身及家中长辈的健康，因此，多关心长辈健康，本年肖马人宜尽量避免出席负面磁场的地方；宗教若没抵触，最好尽早做前往所属的宗教地点，诚心进行敬拜、祭祀、化煞、祈福及「摄太岁」仪式，祈求神明庇佑；除此之外，日常多作善举，都能助化解冥冥之中的负面影响，既利人又利己。

同时，可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、首选「羊形」、其次「虎形」或「狗形」吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

事业前景：将星入主，利于发挥个人才华

先谈本年吉星，有【将星】，代表有一夫当关万夫莫敌之力量，个人能力见提升，表现得到发挥，尤利于发展专业或一人公司，若工作性质需要对外，或牵涉外地的生意，又或是时下流行的网上生意，通常都需要面对陌生的客人，此星都会有利。但此星有发挥个人之气势，意味著团结性、群体合作之力可能有不足，

同时，此星利于对外，不宜坐着静待机会，加上有【岁驾】星入命，同样表示动态更容易发挥出优势；岁驾是古代皇帝出巡的御驾，套于现代，缘份相配者会有机会买车，另方面，从事与车或相关物品的行业，及交通、运输、物流、航空业等肖马人士，其发展亦会比较顺利。值得一提，本年有机会出现奔波劳碌的状况，当注意休息和补充所需。

财运走向：金匮守财，理财宜稳健

财运方面，当把握本年有【金匮】入命，是盛载金钱的器具，代表储蓄能力有所提升，如能增加收入，是积聚财富的好机会；换句话说，不宜过于进取或冒险的财务策略。

生肖属马遇上马年，有如并列飞驰，有竞逐、竞争、充满斗心之势头，论输赢，会是决定性的一年。有战斗心之余，肖马人也需留意流年见【三刑】，此星含刑罚的意思，在人情和事理上容易吃亏，故宜加强奉公守法的精神，轻如违例泊车、乱抛垃圾也不要犯。

健康状况：凶星环伺，慎防意外血光

流年命宫有不少凶煞，【剑锋】【羊刃】，代表容易被刀剑利器所伤，工作、运动、表演时也当注意安全，如斩瓜切菜、舞刀耍剑也当留神。锋，指尖锐之物，引伸为有需要接受针药、或进行手术。另有【伏尸】，伏，埋伏，潜藏于环境的危险，又或指因潜伏在身体内的毛病，而需要治理和休息。

值得一提，本年的太岁和五黄灾星在南，南正是马所对应的方位，加大了五黄灾星的损伤威力。因此，宜采取些化解方法，如选择接种适合自己的预防针或进行合规的针灸疗法等；而传统上亦有提及捐血救人之方法，可积福行善，又有洗牙、拔牙、镶牙等，因为都是见血光的小手术；亦可及早做些身体检查，定期留意健康状况，日常生活也当注意安全，少做电话低头族。此等都有助应验凶星的煞气，盼能减轻其负面的影响。

感情关系：姻缘平淡，用心维系现有关系

由于流年吉星带有气势迫人之特性，本年的肖马人更应留意与人沟通的态度，避免与人冲撞，尤其流年命宫未见有关姻缘的星曜，对宫及三方四正亦欠缺助力，未能延续去年之精彩，本年是平淡的一年，整体不利追求爱情或寻求突破，或把握一些流月的爱情小运气；可把重点放于事业、健康、关心家人，已婚人士更应对伴侣多加体谅，用心维系。

总括而言，本年是肖马人士的值太岁年，即本命年，普遍需要加紧关心自身及家中长辈的健康，并要提防被尖锐利器所伤及注意潜藏身体的疾病和隐藏于环境上的危险。姻缘路上未见突破，宜专注事业，将能发挥个人能力，但需留意待人接物的态度。尽量避免出席负面磁场的地方，宗教无抵触者，可及早前往祈福和摄太岁；当存好心，常做好事；有需要人士可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、羊形、虎形或狗形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

李丞责2026马年运程｜属羊六合之年 贵人助力 变中求胜

李丞责2026马年运程｜属羊六合之年 贵人助力 变中求胜

羊，喜欢走到山上的悬崖峭壁，看着日出日落，引伸出代表理念的意思。故此，属羊的人，在十二生肖中，可说是最讲求理念、理想、胸襟了。羊的另一特性是温驯不勇猛，偶尔会给人缺乏力量、停滞不前的感觉；部份肖羊者可能因为性格关系，在遇上压力或强权时，容易作出退出或逃避的选择，个人成就往往因此等特质而拖慢了步伐，如能修改一下，终生的运势将会有望提升。

羊，为合群性中带温驯，马，为合群性中存斗心；肖羊遇上马年，即羊需要配合马的条件，即肖羊人士宜于本年加强独立性和竞争性；而生于冬天的羊人一般较见优势。如要进一步加强运势，可选择经常配戴「猪形」吉祥物、「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串；常存好心，多做好事，并可借助运用风水的力量，以助催吉避凶，加强整体运势。

对比去年之劣势，李丞责指本年整体运气得见好转，既有星吉助力，本年亦是肖羊人士的六合年，有【岁合】星眷顾，与太岁相合，即代表能够与大环境配合，得到发挥的机会，人缘助力不俗。

吉星有【太阳】，其特质是能照遍大地，有正面、开朗的意思，是对外的状态；从另一角度，身处户外才可得见太阳，即如战将在野，相对于安定的状态，肖羊人士本年有较多机会需要面对变动的环境，亦可理解为变动更能配合流年运势。太阳，发光发热，套用于现代，有博爱慷慨、造福人群的意思，从事社福工作之肖羊人士，本年更能发挥所长。另一方面，太阳星亦代表男性长辈、男性贵人，本年肖羊人能得到他们的助力。

另有【天空】星，有如天马行空，既利于创作思维，同时带有乐观、自由、海阔天空的意思，缘份配合者有出门出外的机会，可以是因为工作、升学、外游、郊游，亦有利于从事旅游业、航空业，及其相关工作。

爱情运势：桃花隐现，关系微妙

爱情运势，有太阳出来，可代表有男性对象的出现，间接地有利部份肖羊人士的姻缘运势。值得一提，太阳星加上天空星，有如一段若即若离的爱情故事，对於单身人士来说，可能会令爱情生活增添一点短暂色彩，但若发生在已婚之人或已有稳定关系者，如果处理不当，将会带来麻烦，严重者，甚至有惹上绯闻，甚至破坏原本关系的机会，当留意留意。

事业财运：事业顺利，理财需谨慎

工作运不俗，但财运却一般，因自身流年命宫不见明显与财运相关的星曜，对宫及三方四正之助力亦不算太强，参考对应方位，更有破财之象，因此，本年当以正财为主，避免追求横财偏财，更要提防失物或被窃的事情。本年进财之方向，宜采取脚踏实地、稳健保守、多行善德为主要策略。

健康人际：提防意外，注意言行

不利之星方面，有【扳鞍】星，原意是指从马鞍上失足坠下，现今可指攀爬和上落交通工具的危险，如驾驶车辆、电单车、单车、骑马及时兴的脚踏车，操作要倍加小心，上落楼梯也提防踏错脚步。

另有【黄旛】星，指古代皇帝出行时的旛帐，本应气派非凡，但套用于现今社会，则代表容易给人难以接近的感觉，或因为表现突出而招来别人的妒忌和是非。加上受【晦气】星影响，容易因为说话语气、态度和沟通问题而跟人产生误会；此等星之组合，提醒肖羊人要注意个人态度，否则容易开罪别人。以健康角度，晦气星亦代表呼吸道出现问题，宜多加保护，提防有关的疾病。

总括而言，本年是肖羊人的六合年，运势比去年有好转，得男性贵人助力，亦有男性对象出现的机会。容易发生若即若离的爱情故事，已婚人士当提防提防。有破财之象，不宜投机赌博，正财为主，宜多投放心力于造福人群，能发挥作用，亦有利从事创意、旅游、航空的工作。本年特别多出门出外的机会，但需注意呼吸道问题，并提防失足意外。日常需留意个人的说话态度，避免招来妒忌和是非。如要进一步加强运势，可选择经常配戴猪形吉祥物、梵文种子字守护神吊坠、五行水晶手串；常存好心，多做好事，并可借助运用风水的力量，以助催吉避凶，加强整体运势，更上一层楼。

李丞责2026马年运程｜属猴文昌入命 学业事业顺遂 奔波中迎来发展

李丞责2026马年运程｜属猴文昌入命 学业事业顺遂 奔波中迎来发展

猴，其特性是精灵、聪明、活泼。肖猴的人，在十二生肖中，可说是最注重感情的一个，亦最懂得掌握时机，具机动性，应变能力又强。但亦因为多心，即想同时完成多项目标，事情往往难有进展，故略欠实践能力。其重感情的性格，引致容易出现感情累事的情况，如能改善这一点，就更好了。

肖猴遇上马年，猴，讲求灵活，马，讲求速度，是不错的配合；一些积存已久的事情，或计划多时的发展，李丞责认为肖猴人士本年有机会得到解决或有所进展；但本年助力似乎不足，需要个人发力，幸而有吉星照耀，能有助提升个人力量。当存好心、常做好事；如要进一步加强运势，可选择配戴「梵文种子字」守护神吊坠、「蛇形」或「龙形」吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等。

事业学业：文昌星旺，利于晋升考试

相对于去年的财运，本年运势转好，平稳向上，流年命宫有【文昌】大吉星，利于读书、考试、出门留学、争取名誉和衔头、申报、申请等，甚至求职、认可证明等，胜算也较高；对于从事写作或文职的人士，特别容易得到赏识和表扬的机会。

财运分析：正财稳健，不宜投机

需留意文昌星喜正财而不喜偏财横财，加上受到远方损财之凶煞的干扰，正要提醒肖猴人本年不宜投机赌博，免招损失。

动态与健康：驿马星动，奔波劳碌

寅申巳亥中的申，即猴，属四驿马之一，而肖猴人之流年命宫亦有【驿马】出现，影响更见显著。驿马代表奔波劳动，利于搬迁、交通、运输的行业；亦代表较多出门机会，若未能出门，则见走动频繁，比较劳累，当补充身体所需，注意身心健康。此星有变动不定的特性，可以是生活环境，亦可以指工作环境，即有转工或改变岗位的可能；而变动又可引伸为转变的面孔，意味本年会增加接触不同人士的机会。

另有【岁殿】星，是皇帝的宫殿，意味与楼房、办公室、工作地方有关，有升迁的意思，工作运上扬；另一方面，亦可以指买卖、装修、粉饰、设计等，从事这类工作之人士会容易取得较佳表现。

流年凶煞有【丧门】【地丧】和【地雌】，都是代表有需要为长辈健康而担心，应表示更多的关怀，并减少与至亲长辈发生磨擦，避免加重长辈们的精神压力。同时要好好保护自己的运势，如非必要，最好避免出席探病、问丧、拜祭的场所，以免冲犯煞气及受到负面磁场的影响，招来病痛或不幸的事情。

若遇上必需出席的情况，则最好随身佩带护身符或吉祥物，出席后应尽快以玄学或宗教上的方法去安身、净化负面气场。地雌星另可指土地和住屋上出现争拗，如租务纠纷、租约问题，甚至是不惊不觉、有意无意的违规事项；雌，指女性，地雌星出现，可提醒在与女性合作时有需要付出更多的心力和配合。

爱情人缘：姻缘平淡，广结人缘为佳

姻缘方面，流年命宫未见明显的桃花吉星，反而有【孤辰】【孤虚】出现，两者都代表孤寂空虚，所谓男怕孤辰女忌寡宿，孤辰星尤不利肖猴男士的姻缘。追求爱情者可先结人缘，再待良机；已婚人士，不宜挑战彼此关系，轻松相处有助平稳渡过。

至于进取的方法，可从化煞和提升气场方面着手，环境上可采用专业的风水布局，个人方面，选择较多色彩的衣著打扮（亦可参考自身的五行属性）、多点出席别人的喜庆活动，如婚礼、寿宴等，切莫收藏自己，闲时相约亲朋好友，或把握本年文昌星的力量，参加实体的进修课程或兴趣小组，既可增值，又可结识新朋友。值得一提，孤，孤身，即助力不足，意味事情往往需要亲力亲为，付出较多。

总括而言，本年是肖猴人事业大顺，正财运转好之年，但不宜投机冒险。工作运特别有利文职人员和读书进修；从事商业楼房有关的工作亦会相对见优势。驿马星动，利于走动、交通、物流，但容易奔波劳碌，尤其本年凡事需亲力亲为，当注意作息和保养身体。姻缘运则较弱，不是追求突破的时候。需特别留意长辈的健康状况，避免出席负面磁场的地方。当存好心、常做好事；如要进一步加强运势，可选择配戴梵文吉祥种子字守护神吊坠、蛇形或龙形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等。

李丞责2026马年运程｜属鸡吉星高照 贵人相助 把握桃花与事业良机

李丞责2026马年运程｜属鸡吉星高照 贵人相助 把握桃花与事业良机

鸡，目光锐利，啼声不绝。肖鸡人士同样是眼光独到、能言善辩，具有英雄气概，能独当一面。地支中的酉，即鸡，属四桃花之一，富艺术性，有着爱美的特质，不但注重外表，同时可说是最顾及面子的生肖。虽说懂得运用辞令，但偶尔也会给人留下牙尖嘴利、不留情面的印象，若有一时的疏忽而表达错误，将会招致是非缠身。值得一提，鸡所对应的方位为西方，流年飞星三碧是非星本年就是到临正西，以此分析，本年肖鸡人更应提防，小心惹上是非；说话言辞往往是肖鸡人士的成败关键，如能调节一下，相信成就会更好更高。

延续去年之运势，李丞责指出本年更得不少贵人坐阵，肖鸡人当好好把握。如有需要加强运势，当常存好心，多做好事；亦可选择配戴「龙形」或「蛇形」吉祥物、「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串，及运用风水之力量等。

有【天乙】大贵人星入命，是贵人星之首，有逢凶化吉之力量，亦代表本年可以借助他人之力而达成目标和解决难题。又有【天贵】，即天上贵神之眷顾，若能信守承诺、踏实行事，自有受人器重及名望上扬的机会。

同时有【太阴】，代表慈爱、温柔、缓慢、守候、女性贵人，故本年宜以不变应万变为座右铭，切忌操之过急，其有利时段或成功机会大约会在下半年，甚至近乎年尾时段。容易得到女性贵人之帮助，桃花运亦较旺盛，整体运势相对较为有利。太阴星带着温柔安稳的特性，太阴配合天贵，除了利于以女性为目标对象的业务，即如女士服装、美容化妆、女性用品及消费品等外，亦与设计、创作、医疗、妇科等服务有关，发展将更见顺畅。

桃花与财运：红鸾星动，正财亨通

【红鸾】星动，是正桃花之大吉星，桃花旺盛，宜结婚、添丁、追求对象；吉星所照，从事相关喜庆的工作，如婚姻介绍、婚礼统筹、美妆服饰等的肖鸡人士，本年都较有得益。

天乙贵人主正财，不喜追逐横财偏财，如果可以踏实工作，争取表现，便能配合大吉星，生旺正财。因此，当注意本年有【贯索】和【勾神】，更要提醒肖鸡人要量入为出；贯索，本来是指古时用红线穿著的铜钱，引伸为财务纠纷和财务问题，应当做妥稳健的预算案。投资及借贷前宜三思，更不要胡乱做上别人的担保人，与人合伙、合作或需要共同完成某些事情时，都要有防人之心。勾神，是指自己的旧事有机会被人揭露出来，当中可能会带来一些麻烦，甚至演变成暴力事件。

健康状况：留意突发状况，关注身体警讯

健康方面，有【卒暴】，表示身体状况出现突发性问题，应小心观察和聆听身体的讯息，不妨多做专业的身体检查，若有潜伏隐患也得以及早诊断。值得留意，红鸾星主姻缘及怀上宝宝，但对年长女性而言，则要特别留意妇科疾病。对应以上不利的凶煞，当存好心、做好事、多行善积德，盼能助化解冥冥中不利之气场。

总括而言，本年肖鸡人得贵人大吉星襄助，逢凶化吉，运势可被看高一线。正财旺盛，名望上扬，红鸾星动，大利姻缘，容易得到爱情、开花结果、怀上宝宝的机会。但容易发生财务上的纠纷或要面对旧有的财务问题。健康上要留意突发性的问题，不应掉以轻心。如有需要加强运势，当常存好心，多做好事；亦可选择配戴龙形或蛇形吉祥物、梵文种子字守护神吊坠、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势，更上一层楼。

李丞责2026马年运程｜属狗三合之年 稳守突击 事业迎来新机遇

李丞责2026马年运程｜属狗三合之年 稳守突击 事业迎来新机遇

忠诚又喜欢冒险的肖狗人，注重信誉，爱护家庭，讲究原则性，是思想家哲学家的好条件，并有利从事教育工作，或执行法规的岗位。唯欠突破及创作力，如可圆通一点，将更容易见到进一步的成果，终生的运气自然可以提高。李丞责说肖狗人本身大多都以正财为主，横财运一般，只要勤奋向上，定有受到赏识的机会。

肖狗遇上马年，这个配合，代表本年是肖狗人士防守之年。三合之年，暗合太岁，运气一般较为平稳，三合局为寅午戌，即要靠虎去合马（年），然而，虎乃独行侠，讲求决断力，以此分析，本年的肖狗人士当以个人决断力为发挥条件。特别一提，本年的有利条件为与宗教研究、人工智能有关系。虎会是本年肖狗人的助力；方向上，东北位可放「虎形」摆设以合太岁（条件是不可冲肖猴的家人）；西北位可放「狗形」摆设（条件是不要冲肖龙的家人）。当存好心、常做好事；有需要人士可选择配戴「梵文种子字」守护神吊坠、「虎形」吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，加强整体运势，更上一层楼。

事业与财运：艺术地产领域见优势，地位有望提升

流年命宫吉星有【华盖】，代表艺术、美术、宗教性质工作，此星令人思潮起伏、灵感澎湃，能展所长及发扬理念；此星同时与田宅、居所、住屋方面有关，故有意置业的人士，本年有较高的成功机会，又或者是地产代理、装修布置、设计工作、建筑工程等，发展亦会较为顺畅。至于需要进行家居维修，重新改造，还是新居入伙的设计装修，则视乎不同人士的运势。

另有【地解】星，能帮助解决房地产问题。有意置业，投资房地产人士，可多作参考和研究，同时，亦有利从事地产经纪、设计、装修、收购工程等事务。又有【三台】入命，台指颁奖台，即位烈三公，站于冠亚季三甲之内，意味地位可保持，甚至有上升的空间，特别有利参与比赛和争取奖项。事业上有权力升迁的状态，表现得到上司赏识和客户支持。

感情与家庭：姻缘平淡，维系关系为重

姻缘运势未见突破，远方之助力亦似乎不大，但始终是三合之年，运气一般较有优势；追求爱情之人，不妨从个人衣著上加多一点色彩，日常也可多点参与一些喜庆场合、看些令自己开心的喜剧、听些令自己开心的歌曲等，都有助提高整体情绪和气场的作用；已婚人士应多关心伴侣，莫因自己的脾气而令大家不快。另一方面，应当勤加关心家人的健康状况，多点陪伴。

健康与人际：慎防官非小人，关注头部健康

凶煞方面，需要留意本年有【官符】【飞符】【年符】，即官票、告票、合约、法律文件等，代表有机会涉及官非争讼的问题，除非从事法律工作、政治职务、政府工等的肖狗人士会较占优势，否则，可把握这段时间，主动接触或办理一些与法律有关之事宜，希望可以借此应验了凶星的威力，化解对运势不利的力量。

符，是古代用作镇摄之物，肖狗人士更应注意言辞、抱持以和为贵的态度，并以大事化小、小事化无为座右铭。【五鬼】代表有小人作祟，需提防遭人口舌、陷害或连累。五鬼星也容易令人胡思乱想，话虽如此，凡事也有好有坏，若从事创作、设计、艺术等需要抽象思维的人士，本年则大派用场，有所发挥。流年凶煞有牵涉到官非和争讼，配合华盖星与地解星，代表本年当加紧留意房地产的合约问题，不应掉以轻心。

不利健康的还有【披头】，代表容易出现头痛或头部问题，亦有机会因仪容而产生麻烦，有意进行科学美容、修补头发等改造疗程前，务必参考专业意见，清楚了解风险，如果可以，押后计划也是一个选择，避免弄巧成拙的事件发生。流年方位不利肖狗人之健康运，当重整休养和保健的计划。

总括而言，本年是肖狗人士的防守之年，三合太岁，整体运气平稳，工作上有发挥机会，踏实工作，有权力升迁的机会，读书进修也有助生旺正财；特别有利宗教研究、人工智能。但不宜逞强，并应小心处理与法律有关的事宜，避免官非争讼。姻缘运略嫌不稳，已婚人士提防卷入麻烦之中。容易胡思乱想，并关注头部问题，不应轻易改变仪容。当存好心、常做好事；有需要人士可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、虎形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，加强整体运势，更上一层楼。

李丞责2026马年运程｜属猪贵人相助运势升 慎防破财保健康

李丞责2026马年运程｜属猪贵人相助运势升 慎防破财保健康

肖猪人普遍喜欢讲求公平公正，有牺牲精神，最适宜担当仲介的角色，若从事与人事关系、旅游、推介、经纪等的工作，表现会见不俗。又因兴趣多多，个性好动，又重义气，自然交游广阔。李丞责特别指出肖猪人擅于联系人际网络，现今更可发挥在网络世界，拉近彼此距离。然而，贯彻性略嫌不足，如能稍作调节，运气自然更顺利。

事业与姻缘：吉星拱照，同步上扬

本年事业和姻缘运势向上，有【月德】，是一颗女性贵人星，农历七、八、九月，影响力更大。若有德行者，运势都会较顺利。姻缘路上，月德亦是一颗有力的桃花星，意味肖猪男士之感情运更会被看高一线。至于女性贵人，可以是家中之贤内助，女性上司、下属、工作伙伴、客户等等。

有【玉堂】星，属大贵神，代表能登大优雅之堂，同样是有利名气；此星亦与家居装修、置业等有关，同时利于从事宣传、推广、展览业、演唱会等工作。

又有【玉贵】助力，玉石好比诚信，即透过信誉而得到贵人的赏识，本年若能以诚信待人，自能得到贵人襄助。玉贵亦指珍贵的宝玉，日常如可多配戴亦有助增强自身运势，对于有心投资珠宝首饰的人，可把握此星出现的机会。玉贵亦与皮肤有关，而有益的皮肤的生活习惯，将会是另一个直接提升运气的元素；此星亦可引伸至楼宇的外墙或室内之保养和粉饰。

另有【游奕】星，有变动不稳的含意，若不能出门出外，到郊外地方走一趟也是不错的选择；总之，多点远离居住地点，往外走走，对身心都有益。变动之星，对于动态的行业会有助力，如旅游、航空、邮轮、酒店、娱乐等，肖猪人士不妨好好把握。

健康警示：病星入宫，休养生息是首务

亥猪的对应方位为西北干位，流年飞星为二黑病星，加上肖猪流年命宫受不利健康凶煞之干扰，代表本年当加强关心身体状况。有【死符】，代表需要休养一段时间，可能因为过度消耗或受伤所致。死符星亦指可能需要经历生离死别的事情，不论远亲或家中小动物也有机会受到牵连，有需要人士宜尽早前往所属宗教场所，为自己及家人尽早办妥化煞仪式、诚心祈福，盼能得到神明庇佑，另可从风水角度，摆放挡煞的物件；驾驶人士或职业司机更可考虑在车厢内挂上祈福饰品或风水小物以保平安。宗教若没抵触，最好尽早前往所属的宗教地点，诚心进行敬拜、祭祀、化煞、祈福等仪式，盼能得到神明庇佑。日常应多作善举，有助化解冥冥之中的负面影响，既利人又利己。同时，本年可选择配戴「羊形」、「虎形」吉祥物、「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

财运分析：正财为主，严防劫煞与骗案

财政方面，亥猪对应方位为西北，即为本年的劫煞，加上肖猪流年命宫亦有【劫煞】，代表有金钱损失、盗窃失财、被骗事件等，本年需要以更精明的头脑以保护金钱财物，也要小心防范时下出现的电话骗案、网上理财或虚拟买卖等。另有【小耗】星，代表小破财，因此，投资宜审慎，当量入为出，避免追求不切实际的欲望，更不宜追求横财或高风险回报，宜着眼于正财之路。好好控制吃喝玩乐的支出，因为此星同样可指身体出现小耗损，加上死符星，应该多点调理身体，遵循健康生活。

整体而言，本年肖猪人的事业和姻缘运势向上，能以诚信待人，自能得到贵人襄助，名气提升。有利从事装修、置业、楼宇保养、玉石、旅游、娱乐等行业。有小破财，避免追求横财或高风险回报，慎防金钱损失、盗窃失财、被骗事件。秋季时份容易得到爱情机会。身体状况有过度消耗或受伤的可能，需要休养，亦有机会经历生离死别的事情。多点远离居住地点，往外走走，对身心都有益。避免出席负面磁场的场所，当存好心，行善积德，有需要人士宜尽早为自己及家人进行化煞、祈福；同时可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、羊形或虎形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

李丞责2026马年运程｜属鼠正冲太岁挑战多 守住钱财保平安

李丞责2026马年运程｜属鼠正冲太岁挑战多 守住钱财保平安

鼠，小巧灵活、机警敏锐，而肖鼠人士也有细致、细心、富观察力的特质，对艺术、美术、饮食、数字、法律亦非常有天份。著重人事关系的肖鼠人士，属四桃花之一，人缘运不俗，桃花相当重，若处理不当，每每变成感情负累。有时略嫌过于挑剔或疑心过重，容易弄得神经紧张，如能稍为放松，广阔胸襟，整体

就会更开心顺利。

本年是肖鼠人的正冲太岁年，是犯太岁中最为不利。如果年青时运势较差，尤其虚龄十六岁之前，家境较贫困、缺乏家庭温暖、或生活刻苦，在犯太岁年，影响其实不太大，流年运势不会太差。相反，年轻时若果非常幸福，遇上犯太岁年，则要多加注意，事事小心。宗教若没抵触，最好尽早前往所属的宗教地点，诚心进行敬拜、祭祀、化煞、祈福及摄太岁仪式，盼能得到神明庇佑。日常应多作善举，都能化解冥冥之中的负面影响，既利人又利己。同时，本年可选择配戴「龙形」、「猴形」吉祥物、「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

事业与财运：吉星力弱，严防破耗是关键

吉星有【唐符】，是古代用作收摄妖邪之物，套于现代，可引伸为有锄强扶弱的精神，特别有利于从事法律或类似性质的工作，但其他人士则需特别留意，若事情处理不当，代表容易惹上麻烦。另一方面，此星亦带充满幻想的特质，若运用得宜，灵感澎湃，有利创作和创新，给人眼前一亮的表现；相反地，若只谈空想，有欠踏实，则难以完成目标。另有【天厨】星，代表食神驾到，口福不浅，亦利于发挥厨艺，不但利于饮食行业，连带有关健康食品和保健食疗也会易得发展。

财运方面，流年上未见明显与财运有关的吉星，有【大耗】，代表大破财、金钱损失、投资失误，切忌投机赌博，宜保守稳健、量入为出，进财策略应以正财为主。大耗星亦是不利健康的凶曜，因此，不妨及早花费一点金钱于个人及家中长辈的健康上，盼能借以应验破财之象，如做身体检查，又可请教专家意见，改变饮食的习惯，从食疗、作息等作出调整，配合天厨星的力量。紧记金句：预防胜于治疗，病向浅中医。

健康与安全：凶星云集，平安为首要目标

正冲年份，即不能与太岁配合，整体运势不顺，不利财运和健康。流年方位及命宫均见【岁破】星，代表破坏、不稳、受到冲击，运程起伏不定；此星亦不利健康，同时代表需要为家中长辈的健康而担忧，容易受积聚已久的身体问题所困扰。命宫亦见【灾煞】星，代表特别容易受到灾煞的影响，室内方面，留意家居的水险和火险，厨房和浴室就是最危险的地方，小心烫伤灼伤，故不要让肖鼠孩童独自进出厨房。另一方面，要小心冷热之间的疾病，例如伤风、感冒。室外环境，要提防风暴、雷电所带来的麻烦和危险，需要加强安全意识。加上有【飞刃】，代表突发事件引致的损伤，如交通意外、道路阻塞， 当中包括飞行的危险。日常当提高警觉，增强应变能力，保持冷静，减少手忙脚乱的情况。特别留意，子鼠本身所对应的方位为北位，亦即本年的灾煞位及岁破位，以此分析，肖鼠人当注意与火元素相关的危险，当加强防备及预早设计应对方案，紧记小心驶得万年船。

感情与心态：姻缘不顺，调整心态渡难关

健康方面，有【天哭】，提醒本年要注意眼部健康及视力、泪腺的问题，宜多保养。另一方面，天哭代表容易多愁善感，感到空虚寂寞，加上其他不利的凶煞，本年需要加强管理情绪，关注精神健康。

姻缘方面，流年命宫未见有直接相关的星宿，三方四正亦未见有助力，不宜刻意寻求突破，追求爱情之人，唯有尝试把握部份有利的月令，亦不妨从日常的衣著上加多一点色彩，多点参与喜庆场合、看些令自己开心的喜剧、听些令自己开心的歌曲等，都有助提高整体情绪和气场的作用；已婚人士应多关心伴侣，莫因自己的脾气而令大家不快。宜把重点放于工作及健康，更应关心家人的身体状况，勤加问候，多点陪伴。

有【阑干】，代表做事需要一波几折，难以一气呵成；不妨调节目标，或把长远的计划修改为多个短期的项目，分段或分工，有望化解麻烦，整体就较容易成功。肖鼠人士更应多点鼓励自己，保持心情开朗，幸而流年方位飞星为六白，乃贵人助力，本年可多与肖龙及肖猴人士合作，有助提升运气，易见成果。

总括而言，本年是肖鼠人士的正冲太岁年，对应方位即正北方乃本年的灾煞位及岁破位，需要特别小心突发性的危机、水和火的危险、容易因天气问题而患病或受伤。犯太岁年尤不利个人和家中长辈的健康，关注积累已久的疾病。注意情绪问题和眼部问题。普遍发展容易出现阻滞，姻缘运亦未见突破。是破财之年，不宜进取、赌博、冒险，应以正财保守为主。整体运势向下，避免出席负面磁场的场所，当存好心，行善积德，有需要人士宜尽早为自己及家人进行祈福和摄太岁，同时可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、龙形或猴形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

李丞责2026马年运程｜属牛害太岁挑战仍在 吉星高照事业强

李丞责2026马年运程｜属牛害太岁挑战仍在 吉星高照事业强

本年是肖牛人士的害太岁年，如果年青时运势较差，尤其虚龄十六岁之前，家境较贫困、缺乏家庭温暖、或生活刻苦，在犯太岁年，影响其实不太大，流年运势不会太差。相反，年轻时若果非常幸福，遇上犯太岁年，则要多加注意，事事小心。

人际与感情：太岁相害，慎处理六亲关系

2026马年，李丞责指有【岁害】星，即与太岁相害，又称太岁相穿，代表难于与环境配合，同时亦须要注意长辈的健康状况，应多关心。幸而害太岁在犯太岁之中的影响力算最轻，加上流年命宫有多颗吉星照耀，运气平稳向上，但因同时受到不少凶煞干扰，应尽量少去负面磁场的地方，若宗教没抵触，可尽早前往所属的宗教地点，诚心进行敬拜、祭祀、化煞、祈福及摄太岁等仪式，盼能求得神明庇佑；日常应多作善举，都能助化解冥冥之中的负面影响，既利人又利己。同时，可选择配戴「蛇形」、「鸡形」吉祥物、「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

事业蓝图：帝皇星照，权力名声双丰收

从吉而言，本年有【紫微】和【龙德】，整体上有更上一层楼之势，尤其事业，得到权力和机会。紫微，是皇帝之星，是一颗大吉星，既有过人之处，亦有带领的条件；而皇帝一般具备创造力及自主性的特质，套于现代社会，即利于开创事业，此星同时代表富有第六感，表现往往能独创一格。至于龙德，是得到贵人赏识的大吉星，得名气、扬名号，事业大有升迁的机会；亦可指受众能力提升，时下的说法是粉丝数目增多，此星入命，有利现今网络上的发展。又有【国印】星坐阵，国印是指古代皇帝的玉玺，有审批的意思，代表大权在握，行使权力。套于现代，尤利发挥专业知识，易得升迁、名望的机会，亦是有学习顺利、易得成果的意思。印，与批核有关，即与申请、申诉、专业认可等有关，意味进行批核、办理申请将会较取得成功。

健康与财运：压力不减，保守理财保平安

始终是犯太岁年份，即不能与太岁配合，尤不利财运和健康。加上丑牛本身对应的方位为东北方，亦即本年的岁煞位，肖牛命宫亦见有【岁煞】星，代表事情特别容易遇上阻滞，考验耐力，好事多磨，本年是肖牛人深感压力的年份。另有【六害】星，损害六亲关系，六亲泛指家人，即父母、伴侣、子女、及其他亲朋戚友等。六亲不和，普遍指相互关系不够协调，轻则言语冲突，重则拳来脚往。对应方法，宜先收敛自己的脾气，好好控制情绪，包容别人之心，可减少磨擦和争论。伴侣之间，更容易受到考验，需要学习互谅互让、多作善意的沟通。

总括而言，本年是肖牛人士的犯太岁年，太岁相害，不利六亲关系，姻缘运亦属一般。受岁煞影响，充满阻滞，面对不少挑战，压力有增。幸得吉星坐阵，利于事业及正财，切勿投机赌博，避免突发的财务破败。提防天险及与高处有关的危险。

另需注意个人及长辈健康，不宜出席负面磁场的场所，当存好心，行善积德，有需要人士宜尽早为自己及家人进行祈福和摄太岁，同时可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、蛇形或鸡形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

李丞责2026马年运程｜属虎三合之年稳守为上 慎防意外与口舌

李丞责2026马年运程｜属虎三合之年稳守为上 慎防意外与口舌

老虎，是森林中的万兽之王，独立性强。肖虎人都拥有着这些特点，勇敢果断、性格洒脱，时而勇进，时而懈怠。但偏向独断独行，容易以自我为中心，不喜亏欠别人，亦不甘屈就自己，若可稍稍提高合群性，多聆听别人的意见，整体运程就会更加顺畅了。

李丞责指本年是肖虎人士的三合年，是暗合太岁，运气较见优势，但因本年命宫受到不少凶煞之干扰，宗教无抵触者亦可到所属的宗教场所为自己及家人进行祈福，求取神明庇佑；同时，可选择配戴猪形或狗形吉祥物、「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

事业运程：把握 进修良机 发挥领导才能但需防口舌

肖虎遇上马年，当以防守为主，不宜进攻。流年凶煞的配合，令肖虎人容易出现逞强、斗气和劳劳嘈嘈的局面，加上有【天雄】，此星乃吉凶参半之星曜，从吉而言，是竞争比拼、追求卓越之星，代表有机会发挥天赋的领导才能，尤其前线或从事武职之人更为有利，文职工作者亦可把握时机，进修增值，将易见成果；从凶而言，此星带有逞强之气势，不利人际关系，紧记忍一时风平浪静，退一步海阔天空之金句。另因见【天符】，代表容易与长辈、上司、老板之间出现意见分歧，而女性的机会较高，当耐心沟通，好言相对。

财运分析：不利地产投资 警示理财须稳健保守

财运方面有【地煞】星，不利投资土地、地产，容易出现房产及土地问题，或身处环境发生水浸、地台爆裂、地板破烂等事故而需要作出维修，若已有维修计划者不妨把握本年时间，及早择日动工。有【空亡】，代表容易出现估计错误、情报失准，发生意想不到的漏洞，导致计划成空或损失金钱，因此，理财及投资宜采取稳健和守护方案为上策。值得一提，寅虎对应流年飞星为东北文昌位，若果肖虎人士可以把握机会参与进修、读书、增值自己，踏实行事，正正能够配合流年大运，有利事业、生旺正财、累积财富。同时，可借用远方地解星的力量，在本年的西北方摆放狗形物品，以风水帮助化解地煞的不利影响。

健康预警：凶星环伺 严防交通意外与利器所伤

有【大煞】星，是不利健康的凶曜，因此，不妨做个身体检查，同时，可请教专家意见，改变饮食的习惯，加上保持良好作息和活动的时间，始终都是预防胜于治疗，病向浅中医。有【飞廉】，代表突发事件引致的损伤，例如意外打破了玻璃门窗而被玻璃碎𠝹伤、进行飞镖活动而被飞镖插伤、进行维修工程而被器具所伤等等意外之可能，并提防殃及池鱼的事件，需要加强保护，提高安全意识。

另有【白虎】，代表容易受到动物所伤，现今社会，未必容易遇上老虎，但可引伸为动物、重型机器或车辆，即照顾宠物或在接触陌生动物时须提防受伤，故不宜太热情；而白虎、飞廉加上对宫的驿马和远方的岁驾、羊刃，都提醒一些突发性问题容易与交通工具有关，因此，本年坐车、坐船、坐飞机都要注意安全，日常操作重型机器或驾驶车辆时，紧记提起精神和勤加检查，并关注四周环境的安全，慎防意外发生。

人际关系与感情：有短暂情缘 慎防小人影响关系

爱的路上有【红艳】，代表红粉绯绯，追求爱情的人有感情机遇，但略嫌似是而非，走马看花的状况；整体未能突破，已婚或有伴侣之人士更需注意个人态度，避免惹上麻烦或卷入绯闻之中。尤其本年有【指背】，即俗语所说的被人笃背脊，有苦自己知；凡事看开一点，不放心上便好了。

总括而言，本年是肖虎人士的防守之年，三合太岁，整体运气平稳向上，工作上有发挥机会，但不宜逞强，当踏实工作和读书进修有助生旺正财，累积财富。提防被人笃背脊，另需注意个人态度，提防开罪别人，尤其长辈、上司。姻

缘运略嫌不稳，已婚人士提防卷入麻烦之中。在接触动物、操作重型机器或驾驶车辆时，须提高警觉，并注意交通安全。当存好心、常做好事；有需要人士可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、猪形或狗形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

李丞责2026马年运程｜属兔破太岁迎转机 财运桃花双旺

李丞责2026马年运程｜属兔破太岁迎转机 财运桃花双旺

肖兔人士普遍讲求安全感，富有行事谨慎、瞻前顾后的特质，而有耐性、分析力强、擅于聆听，亦令肖兔人士得到不少朋友缘份，但偶尔也会因辞令问题而造成误会。经常拥有满腹的计划，却容易因为思前想后的关系而坐失良机，如能稍作改善，加强决断能力，将能加快达成更多的目标。另一方面，由于先天体质较弱，不应过于消耗，腰椎、筋骨及脚骨亦容易出现毛病，值得留意。

本年是肖兔人士的破太岁年，属犯太岁之一，如果年青时运势较差，尤其虚龄十六岁之前，家境较贫困、缺乏家庭温暖、或生活刻苦，在犯太岁年，影响其实不太大，流年运势不会太差；相反，年轻时若果非常幸福，遇上犯太岁年，则需多加注意，事事留心。破，有着破坏、破烂、做事遇上难度的意思，与太岁相破，往往需要先破而后成，若有意转换环境、转新公司、转变工作性质等有破旧立新的意思，反而有利。另一方面，犯太岁年份通常不利自身及家中长辈的健康，因此，宜多加关心及避免出席负面磁场的地方；加上本年命宫见【年煞】，不利整体运势，宗教若没抵触，宜尽早前往所属的宗教地点，诚心进行敬拜、祭祀、化煞、祈福及摄太岁仪式，祈求神明庇佑；日常应多作善举，都能助化解冥冥之中的负面影响，既利人又利己。同时，可选择配戴「羊形」、「猪形」吉祥物、「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

特别留意，兔属破太岁的生肖之外，其对应方位为正东方，亦即易卦中的震位，以此分析，肖兔人当注意与火元素相关的危险，加强防备及预早设计应对方案，紧记小心驶得万年船。

事业财运：财星高照 把握「破旧立新」转职良机

幸而本年有不少吉星照耀，能助肖兔人的一臂之力。尤其财运，本年相当之好，有【福德】及【天德】坐阵，代表有德行之人能得到上天的眷顾，逢凶化吉。加上本年流年飞星中之八白财星在东，正是卯兔的方位，故此，肖兔人若可做到紧守德行，规行矩步，多作善举，即能配合流年大运，是天降财运、掌握机会的行运大点子。吉星方面，还有【天喜】，加上对宫的姻缘大吉星，同为喜事临门，对于有意成家立室、拉埋天窗、怀上宝宝，增添人口的人来说，本年是个好机会，若未有怀孕准备，就应做好预防工作了。

财运方面，有【福星】高照，能带来意外之财和抽奖运气，虽说是幸运儿，却不宜整天抱着侥幸之心而胡乱投机赌博。可以把握本年的【八座】星，八座即指南针的八个方向，能作出指引，在面对难题或选择时，发挥作用，有利事业及人生方向；另有代表来自四面八方的机会，只要贯彻实行，将易见收获。往外走走，就算是郊外大自然，也助提升运气。但从另一角度，若要做到面面俱圆，实非易事，须知选择太多反而令人难以取舍，正要挑战肖兔人的集中力和恒久性，例如对于肖兔小孩，本年不宜提供太多花巧的学习，反而归一的选择可能更为有效；又例如面对感情关系，机会众多，似乎令事情变得更为复杂。

姻缘桃花：单身者机遇多 已婚者慎防不正桃花

姻缘路上，加上八座，虽说精彩，亦可说半吉半凶。有【咸池】入命，乃偏桃花星，本指古时商纣的酒池肉林，带有酒色之意，不属开花结果的正桃花星；又有【桃花】，都属虚假不实的姻缘。值得一提，此等星煞配合了三方四正的太阳、天空，有如一段若即若离的爱情故事，对於单身的人来说，可能会令爱情生活增添一点短暂色彩，但如果发生在已婚之人或已有稳定关系者，若果处理不当，将会带来麻烦，严重者，甚至有惹上绯闻、破坏原本关系的机会，尤其适逢本年是肖兔人的破太岁年。毕竟，咸池和桃花都有提升人缘的力量，若能发挥在工作上，可以维系人脉，增强网络。只要提醒自己避免扯上麻烦的感情瓜葛，总算是一个不错的星曜。

健康人际：易有口舌是非 注意呼吸道问题

至于凶煞，有【卷舌】星，代表卷入是非、祸从口出的意思，容易与人发生口角，伤了和气；职场上，可能引致利益受损；亲友之间，则破坏了彼此关系。

健康方面受【绞煞】及卷舌星之影响，要注意口腔、气管、呼吸道、肠胃的问题，鼻敏感人士更要加强保护；对于肖兔小孩或长者，都要提防发生吞咽或咬伤舌头等的意外；及早认真做个口腔检查或洗牙，都有助应验和化解。另有【披麻】，与长辈健康有关，肖兔人士最好避免出席探病、问丧、拜祭的场所，以免冲犯煞气及减少受到负面磁场的影响，招来病痛或不幸之事情。若遇上必需出席的情况，则最好随身佩带护身符或吉祥物，出席后应尽快净化个人之气场，或可以宗教形式除去进行。日常生活，应当紧记，心存善念、行善积德，都有助于冥冥之中增强正面的影响。

总括而言，本年是肖兔人士的破太岁年，含有破坏、改变的意思，幸有吉星高照，有德行者能得上天眷顾，逢凶化吉，当把握转变的机遇，整体财运和工作运旺盛，机会众多。有意成家立室、怀上宝宝，本年是好机会。爱情生活相当精彩，但部份人要小心惹上不正桃花，破坏原本的婚姻关系。犯太岁年需注意个人及长辈健康，避免出席负面磁场的场所，当存好心，行善积德，有需要人士宜尽早为自己及家人进行祈福和摄太岁，同时可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、羊形或猪

形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

李丞责2026马年运程｜属龙运势平稳 化解旧疾迎刃而解

李丞责2026马年运程｜属龙运势平稳 化解旧疾迎刃而解

龙，属神话中的瑞兽，相传拥有领导和突破环境的能力，是天生的领导者，亦喜欢创造；相对地，其服从性则稍低。肖龙人士亦有着以上特质，但切忌孤芳自赏，否则会影响个人的运势。

事业财运：理财宜保守增值 慎防恩将仇报

李丞责指本年虽无冲无破，但命宫未见太多的吉曜助力，反而受着不少凶煞的干扰，只可说是平稳的一年。幸得【天解】和【解神】襄助，两星都是强于解决问题，天解所能解决的，不单可指从天灾而来的麻烦，如家居虫蚁祸害；亦可指累积而来、拖延已久的问题，可以是感情瓜葛、可以是争议诉讼，本年均有望解决或达成协议，可令人减轻压力、松一口气。然而，流年命宫未见与大利事业的星曜，唯借三方四正文昌之力，踏实工作，赚取正财，并当趁势进修，自我增值。文昌乃刚强正直，不喜奉承，但需提防有心人，因有【豹尾】星，此星意思是踩上豹的尾巴，而遭致反过身来噬一口，引伸为遇上恩将仇报、反目成仇、弄德反成怨的事情，因此，本年应尽量避免触犯别人的禁忌或干涉他人的事情，提防因帮助别人，倒头来却惹祸了自己。如有需要加强运势，当存好心、常做好事；亦可选择配戴「梵文种子字」守护神吊坠、「鸡形」或「猴形」吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

健康预警：凶星来袭 慎防水险、意外与血光之灾

本年受多个威胁健康的凶煞干扰，纵使本年不是犯太岁年，也可尽早前往所属的宗教地点进行敬拜及祈福。有【天狗】，代表突如其来的惊吓，需提高警惕，防止意外发生，紧记小心驶得万年船。又有【吊客】，代表容易带来令人担心和悲伤的情况，尤其不利亲人长辈的健康状况。传统观念上，遇上此等凶煞，不宜接触带有不利磁场的地方，如非必要，最好少去探病问丧的场合，避免与负面磁场冲撞，同时，宜多行善德，如扶贫、帮助意外伤亡的人士等，盼能借以应验了凶煞之威力，而不会再发生在自己和家人身上。有【月煞】星，不利女性亲人的健康，尤其农历七、八、九月。这个时段，更不利本年的肖龙人进行水上活动或工作，因为有【浮沉】，指水险，若要参与，都应该尽量找个安全的环境，或有足够保护措施的场地，下水前要做妥热身，精神不佳时不应下水，亦不应该独自下水。还有【血刃】，是血光之灾。此等令人损伤的组合，似乎与手术、缝针扯上关系，传统上对应之方法，可以是捐血救人，可积福行善，而进行洗牙、拔牙、镶牙等，都是见血光的小手术，盼能借此应验了流年凶煞的影响，从而化解其不利之力量。

姻缘人际：「寡宿」入命女缘较弱 把握喜庆位增强气场

本年流年命宫没有直接与姻缘相关之星曜，三方四正似乎亦欠助力，感情路上似乎未能突破，更有【寡宿】，代表孤单寂寞，所谓男怕孤辰女忌寡宿，尤不利女士姻缘；此星出现，当学习如何舒解情绪，多参与群体活动、喜宴，或多做令自己心情愉快的事情，说不定可从中得机会遇上本年的大贵人。另一方面，更需注意个人态度，减少与人冲撞，并要多加关心家人和伴侣，保持良好的关系，否则，容易把自己推往孤独的处境。幸而龙的对应方位为东南，即本年飞星的九紫位，得到流年方位布局的配合，能助肖龙人一臂之力，多点接触和参与吉祥喜庆之活动场合是本年的一大点子，有望提升姻缘运势及加强天解星和解神星之力量。

总括而言，本年的肖龙人平稳的一年，事业和财运一般，可进修增值，以保守正财为上。慎防发生恩将仇报的事情，应尽量避免触犯别人的禁忌。留意健康状况，不论自身和亲人长辈；日常当提防水险和血光之灾，及突发性事件产生的意外，需提高警惕。姻缘运未能突破，尤不利肖龙女士。幸而本年有天解和解神助阵，能发挥解决困难的影响力。纵使本年不是犯太岁，也可尽早前往所属的宗教地点进行敬拜及祈福。当存好心、常做好事；有需要人士可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、鸡形或猴形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

李丞责2026马年运程｜属蛇运势回升上扬 事业顺遂展拳脚

李丞责2026马年运程｜属蛇运势回升上扬 事业顺遂展拳脚

蛇，在十二生肖中，是最能屈能伸，适应力强。而属蛇的人，都有著这些特质，在四季之中，亦知分寸，懂计划。生活中，爱独断独行，不喜合群生活，其外表大多给人冷酷的感觉，不喜表现出亲切温情的一面，如能改善一点，就更好了。部份的肖蛇人，不太擅于辞令，所以，如果可以加强说话和表达的技巧，成功的机会便会更高。另一方面，手和脚相对地较为脆弱，要习惯加强保护。

事业蓝图：吉星入命 文武职皆利

摆脱去年运气之不济，本年运气普遍上扬。有【禄勋】，是指古代的朝廷俸禄，现今可代表任职政府或赚取稳定收入的职位，以及文职工作，禄勋入命，代表正财顺利，有望收入增加；此星坐阵，有利工作运势，争取工作表现，更有机会成为焦点人物。另有【擎天】，即向天敲打、挑战上天的意思，是一鼓作气、充满冲劲，有利前线或从事武职人士；但应避免冲动、鲁莽、逞强、自傲的态度，须知枪打出头鸟的道理，故宜多收敛性格，做到宽容及包容。换言之，文职武职都受到吉星的正面影响，宜把握时机。

姻缘机遇：命宫桃花平淡 善用「九紫」方位催旺人缘

本年流年命宫没有直接与姻缘相关之星曜，幸而蛇的对应方位为东南，即本年飞星的九紫位，得到流年方位布局的配合，能助肖蛇人一臂之力，多点接触和参与吉祥喜庆之活动场合是本年的一大点子，有望提升姻缘运势及加强禄勋星的力量。有需要人士可选配「猴形」、「鸡形」吉祥物，以助提升工作和姻缘的运势；另外，可选「梵文种子字」守护神吊坠、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。

健康运势：身体需要调养 注意情绪、睡眠问题

凶煞方面，有不利健康的【病符】星，代表身体需要调养，与疾病有关，或要处理情绪、睡眠问题。从风水角度，睡眠位置不宜在二黑病位，尤其床头；另外，可预早从健康上做些功夫，例如做个身体检查，到陌生的调理身体场所做些预防和保健，总比前往治疗院舍为佳。另有【亡神】，带有生离死别的意味，不宜进行高危或追求速度的活动，免生危险；而离别可以是迁居外地、海外升学、年迈老逝等，对象也有机会涉及家中宠物、六亲关系。有【的煞】，指细微位置出现的痛症及问题，如骨刺、神经痛、微丝血管爆裂、需要注射或需要注意其风险等。有【陌越】，代表接触陌生的环境、工作、人事关系等，有意转工之人士，宜多加留意及把握市场上的机会，另方面，新的治疗场所或休养身体的院舍也可以是一个陌生的地方，注重健康的人也应留意。对应以上不利的凶煞，当存好心、做好事、多行善积德，盼能助化解冥冥中不利之气场。

总括而言，本年无冲无破，并得禄勋坐阵，是肖蛇人事业向上、正财平稳的一年。却有机会面对陌生的人物事，可以是工作，可以是医疗，因为本年有病符，代表身体需要调养，亦容易于细微位置发生的痛症问题，日常更不宜冒险及追求速度的高危活动。姻缘运未能突破，可借助远方及风水的力量；但需注意待人接物的态度，明白枪打出头鸟的道理。当存好心，行善积德，有需要人士可选择配戴梵文种子字守护神吊坠、猴形或鸡形吉祥物、五行水晶手串，及运用风水之力量等，以助趋吉避凶，提升整体运势。