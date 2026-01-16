港人大推新年大扫除清洁好物！$34日本超强清洁喷雾 解决厨房油渍/浴室水垢 用家大赞：所有清洁都离唔开佢

距离还有一个月便是农历新年，过年除了要准备团年饭、封利是之外，每到年廿八还需要为家居大扫除作清洁。不过，大家处理陈年厨房污渍或浴室水垢都相当头痛，最近有港人于网上社交平台分享一款日本品牌的$34清洁好物，轻松一喷便能解决各种污渍，香港亦能入手，即睇介绍详情！

港人大推$34日本超强清洁喷雾 解决厨房油渍/浴室水垢

清洁家居好物众多，不时有港人推介清洁好物，方便大家更轻松保持家居清洁。早前有港人分享一款日本品牌的万用清洁剂，这款日本ウタマロ的万用清洁喷雾，可广泛于家居各处使用。大家可用来清洁煮食炉头油渍、锌盘水垢、抽气扇油渍，甚至可洁净墙壁，就连浴缸、雪柜、微波柜、马桶亦可使用。这款清洁喷雾能吸附顽固污渍，大家只需往污渍之处喷上喷雾，静置3至5分钟后再以干布或拧干的湿布便能抹走污渍，毋需擦拭两次。

用家大赞：所有清洁都离唔开佢

有不少网民都认识这款万用清洁剂，更表示以往专程于日本当地入手，幸楼主发现香港的大国药妆亦有引入此品牌的清洁系列，樽装售$33.9、补充装以$22.9发售。帖文引起讨论，不少港人为这款清洁剂的用家，「早几个月仲专登喺日本买返嚟㖭」。有网民表示长期使用此清洁剂作清洁，楼主亦表示「用咗几年，所有清洁都离唔开佢」；有网友推介可于拖地时使用，「拖地唧2下呢个，更加干净」。

文:RY

资料及图片来源:summer_yip@Threads、ウタマロ