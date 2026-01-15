日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…

日本连锁百元商店大创百货（DAISO）早前推出一款仅售550日圆（约港币$30）的自动吸麈机，强调一键启动，操作简单且设计轻巧，性价比极高，随即在社交平台引起日本网民热议！最近，这款「扫地机械人」终于来到香港，有网民发现在九龙区一间Living Plaza分店有售，售价为$60，即睇日本网友实测真实用后感！

DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈性价比高？

最近，有网民在Facebook群组发文，指日本DAISO在2025年年初推出的一款「扫地机械人（电池式）」在香港分店有售，日前在Living Plaza长沙湾分店发现不少存货，定价为$60。根据官方网站介绍，这款「扫地机械人」可以用作擦拭灰尘、头发和宠物毛发，在遇到障碍物时会自动改变方向，同时适合用于沙发和床下底。另外，「扫地机械人」专为木地板而设，无法在地毡上使用；产品不具备吸力除尘功能，需要配合专用清洁除尘纸使用。

日网友/家务达人分享真实用后感

DAISO的「扫地机械人」在日本推出后随即引起网民热议，有人认为产品性价比极高，而且操作简单方便，适合居住在细单位的人士使用。不过，有网民亦分享，笑言「买回来用了，（扫地机械人）基本上是迷你四驱车玩具。（清洁时会制造噪音，而且气流会将灰尘吹散，还不停撞向墙身）」，亦有网民称价钱决定一切，建议无需对其功能抱太大期望。

有日本生活杂志早前曾邀请家务达人分享实际使用过程，认为产品的优点是易用轻巧，惟清洁功能有限，虽然碰到障碍物时会自动改变方向，不过有机会在原地来回穿梭，使用时必须密切留意，建议可以用作擦拭床底的灰尘及宠物毛发等小面积区域。有香港网民亦表示在日本入手同款产品，惟效果不如理想，「日本买¥500，用两三次之后已经送到堆填区」。

来源：DAISO JAPAN、AEON Stores 关注组@Facebook、taishonpresso@X



