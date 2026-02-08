司徒法正2026马年运程│12生肖运势即时睇 属马「坐太岁」加3凶星入宫 如何可以有运行？

2026年马年运程，司徒法正师傅同大家解构12生肖运势，犯太岁生肖有什么需要留意避免「出事」？肖马本命年「坐太岁」加上有3大凶星入宫 如何可以有运行？即睇司徒法正2026年马年生肖运程！

司徒法正 - 属马生肖运程2026

肖马的人士来到马年「坐太岁」，正所谓「太岁当头坐，无喜必有祸」。再加上年逢「剑锋」、「伏尸」、「三刑」等凶星入宫，整体的运势呈现出起伏变化之势。各个方面都会有较多的阻滞以及是非口舌之争，烦忧甚多。尤其在人际关系方面，需格外留意言行举止，易被误解或卷入是非，与人合作时应保持谦逊、耐心，遇分歧冷静沟通，避免冲动言辞惹祸。所幸得「将星」、「岁驾」来助，若能坚持与刻苦，在经历苦难磨炼后，可尝到甘露之甜美。

在传统命理学中，属马者天性灵动、热情奔放、充满活力，且善于抓住机会。流年若能在关键时刻保持冷静、果断行事，还是能够收获不错的成果。但在某些阶段，也可能会面临一些波折与挑战，容易因冲动而做出决策后后悔，需要学会沉稳应对。

上半年的运势相对平稳一些，机会与挑战并存，建议抓住机遇，积极拓展人脉资源、提升自我技能。不耻下问，才能让你变得更为强大，有足够的能力来迎接挑战。进入下半年后，运势会有所波动，可能会遇到一些突发的状况，但只要保持良好且乐观的心态、积极化解矛盾，便能化险为夷。总体而言，2026年对于生肖属马人来说，是充满机遇与挑战的一年，只要保持积极向上的心态，充分发挥自身优势，便能收获满满。

司徒法正 - 属羊生肖运程2026

肖羊的人士来到2026马年，流年「合太岁」，逢「太阳」和「天空」入宫，但受「晦气」、「黄旛」、「扳鞍」等凶星影响，运势呈现波澜起伏之态势。犹如在茫茫大海中航行的船只，时而顺风扬帆，时而遭遇波涛汹涌。流年要特别注意与人相处，无论是工作或在生活中，与他人相处时，应多加忍让，言行方面也要特别小心，慎防祸从口出。随时调整好自己，以充沛之面貌及冲劲，积极寻求突破与改变，有诸多想法想要付诸实践。在生活与事业的舞台上，会迎来诸多新机遇与挑战，宛如一场精彩绝伦的冒险之旅。

然而，受凶星影响，情绪波动较为明显，稍不留意便可能陷入焦虑、烦躁等情绪泥沼，进而影响决策与人际关系。不过，肖羊之人士天性善良、坚韧，凭借自身努力与身边贵人的助力，定能在跌宕起伏中稳步前行，收获成长与蜕变，于艰难困境中寻得曙光，书写独特而充实的2026年篇章。

司徒法正 - 属猴生肖运程2026

肖猴的人士来到2026马年， 逢「文昌」、「驿马」吉星来助力，但有「丧门」、「地丧」、「孤辰」等凶星影响，整体运势多阻滞，另外，切记探病问丧的场合尽量少参与，否则容易招来灾病。今年需要有充沛的精力来应对外界环境带来的压力，诸多事务的推进不会一帆风顺，需付出更多努力去适应与克服困难。

不过，属猴之人本身具备灵活特性，且智慧过人，赋予了属猴人一定的应变和化解难题的能力。在事业上，可能会面临任务调整、流程变化、时常出差或岗位调配等情况，需时刻保持灵活应变思维。人际关系中，与他人的沟通交流可能会有摩擦，要注重说话做事的分寸。尽管前路有坎坷，但只要秉持积极心态，谨慎应对，充分发挥自身优势，依然能够在困境中寻得机遇，实现自身的成长与突破，平稳度过这一年。

司徒法正 - 属鸡生肖运程2026

肖鸡的人士来到2026马年，整体运气不错，但需要注意因压力而导致情绪方面起伏较大。吉星方面有「太阴」、「红鸾」、「天乙」等来助，整体呈稳中有升之态。但受「贯索」、「勾神」等凶星的影响，无论是工作或是生活上，都需谨慎为宜，注意个人言行举止，避免卷入不必要的是非当中。在事业、生活中，会面临诸多新变化，如工作环境的调整、人际圈子的拓展等，需积极适应，以开放心态接纳新事物。

凡事需三思而行，只要多加忍让，所遇问题都能一一解决。上半年的挑战和任务频繁，可能在项目推进、学业难题上遭遇阻碍，不过凭借敏锐与果断，能及时调整策略，化解危机。下半年，运势渐入佳境，前期积累的人脉、经验开始发挥作用，助力各方面发展，有望收获不错成果。但全年都要保持谦逊，避免因小成而骄傲，方能持续提升运势。

司徒法正 – 肖狗马年运程2026

肖狗的人士在2026马年「会太岁」，加上有「三台」、「地解」、「华盖」等吉星扶持，今年运势将会回升。虽说有所回升，但会受到「五鬼」、「官符」、「披头」等凶星的影响，整体来说仍然是有些反复不定。今年与家人相处的时间相对减少。加上凶星的影响，做任何事情都稍有阻滞，幸好「地解」星能帮助化解及减低阻力，但为人处事上仍需学会谦虚与奉公守法，凡事三思而行总没有坏处。

另外处理金钱上需要格外谨慎，借贷或担保可免则免。文书合约合作上也需要谨慎，以防卷入官灾之中。探病问丧不宜参与。属狗人忠诚、正直、踏实，流年中也会得到充分的发挥和认可。在面对各种挑战时，能够凭借自身的诚信和努力获得他人的信任与支持。在运势的起伏中，会遇到一些小的波折，但这些波折并非难以逾越的障碍。可以通过一些具体的行动来化解这些潜在的挑战。面对运势波动时，需保持积极的心态，相信自己的能力和潜力。

学会用平和、乐观的心态去面对生活中的起伏，遇到困难时不要轻易放弃，而是要勇敢地寻找解决办法。同时，也应该学会适时地表达自己的想法和需求，与身边的人进行有效的沟通和交流，这样可以避免因误解或沟通不畅而产生的不必要的麻烦。今年需好好把握吉星带来的助力，积极克服困难与阻力，2026定能有更多美好收获。

司徒法正 – 肖猪马年运程2026

肖猪的人士在2026马年，整体气场属先难后顺。容易在年初至年中感到外在压力，计划多有阻滞。但幸得「月德」吉星高照，为人际关系带来转机，当遇困难之时，总有贵人伸手相助，使问题得以化解。此外「玉堂」星临命，代表正气与地位，暗示虽历波折，仍能凭实力与正直之心获得认同，长远发展有利。然而不可忽视凶星的影响，「劫煞」主横生枝节，易因小人或突发事件而受阻。「死符」则带来心神不宁，须慎防健康与精神压力。

「小耗」则显示财运有耗散之象，钱财容易因人情、琐事或疏忽而流失。今年的关键在于「守正避险」，避免盲目冒进。2026年属猪人的格局属「吉能化凶」，虽有消耗与波折，但贵人星力足以撑场。若能低调做人，专注本分，并在下半年把握机遇，必可由险境转为基业稳固，为来年铺设更顺的基础。

司徒法正 – 肖鼠马年运程2026

肖鼠的人士来到2026马年「冲太岁」，整体运势起伏分明。年初易受凶星干扰，职场与人际有小人出现，行事需谨慎、少言多听，稳住心态是首要。流年凶星汇集包括「岁破」、「大耗」、「灾煞」、「天哭」等。幸在春夏之交，可得吉星「唐符」护佑，可望贵人渐至，凡事若能顺势而为，可见回暖。

另有「天厨」吉星来助，有机会整理资源、改善节奏，为下半年奠基。但整体运势会受到多颗凶星的不时扰乱开支与情绪，应设立备用金并避免一次性押注。上半年宜守成、积累能量，关键在于稳住人脉与合同细节，不可贸然扩张。夏末秋初需防突发金钱损耗与官非口舌，签约交易前详查条款并留有退路。

秋季为提振之期，但仍要避开高风险投资与感情冲动，适合修整产品与技能，学习新知以备来年。入冬后贵人与机会并现，凡事若能以诚相待、踏实执行，将有望在年末收获订单与名声。宜佩戴带金色或木质象征的饰物以招财护身，每逢凶日宜低调行事减烦扰。此外多行善、恭敬师长，可化解部分灾煞。总的而言，勿以一时得失定终局，谨慎踏实以柔克刚，方可转危为安，迎来新一轮生机。

司徒法正 – 肖牛马年运程2026

肖牛的人士来到2026马年「害太岁」，是「变局中求稳、以德化险」的一年。「紫

薇」与「龙德」如两颗吉星，往往在关键处给予温暖的牵引，使你在他人忽视时仍能获得信任与机会，另外「国印」吉星则有助于提升公信力与处事分寸，适合公开场合与制度化事务出面担当。然而，凶星「暴败」带来的失误风险不可小觑，凶星「天厄」提示有突发的阻碍与拖延，而「六害」与「天煞」则可能在不经意间耗损资源或名誉。整体态势不是大起大落，而是「局部考验、以德化解」。

上半年宜以完善合同、整理为主，别让疏忽成为失败的温床。年中能得吉星助力带来少量但关键的回报，宜主动承担但不逞强。下半年在吉星护持下，若守住规则与礼数，可将纷扰化为新关系的资本。人际上需守住底线，言行留白可避免被曲解，资源配置上要预留流动性以应对突发。定期存证、做流程清单、遇重要事先请法律人士或长辈把关，心法上以谦恭与坚守为本，行事以「先立条款、后谈情面」。若能以诚信打底、以耐心收尾，虽有波折，但可在年末看到制度化成绩与口碑回流。总体是以「修内功、护外缘」为主，厚重而有回报的一年。

司徒法正 – 属虎生肖运程2026

肖虎的人士来到2026马年「会太岁」，运势上面临诸多挑战。吉星难觅，而凶星「指背」、「白虎」、「大煞」、「飞廉」等环伺，需谨慎应对。生活节奏可能会被打破，计划之事易受外界干扰出现变数，原本顺利推进的事务可能因突发状况而停滞不前，仿佛总有一股无形的力量在牵绊阻碍，需耗费更多的精力去调整方向、稳定局面。

人际关系方面，由于运势低落，与人相处时容易产生摩擦误解，言语稍有不慎就可能引发争执，导致人缘下滑，原本的合作伙伴也可能因意见不合而关系生变，建议多以温和谦逊的态度与人沟通交流，避免正面冲突。

不过，尽管整体运势不佳，但若能保持坚韧不拔的毅力，在困境中积极寻找机会，逆境也能成为砥砺前行的磨刀石，激发自身潜力，为未来的运势好转埋下伏笔。在日常生活中，要注重自我调节，保持乐观心态，通过运动、冥想等方式缓解压力，提升自身能量场，从而在一定程度上抵御不利运势的侵袭。

司徒法正 – 属兔生肖运程2026

肖兔的人士来到2026马年「破太岁」，运程起伏显著，虽有吉曜护持，但亦受凶星干扰。今年幸得「天德」、「福星」加临，逢险有解，遇难有助。而「天喜」吉星带来喜庆缘份或家庭添丁喜讯。吉星「八座」则能提升地位、权力或声望，对事业规划颇有助力。

然而「破太岁」本质带来基础动荡，行事往往计划赶不上变化，特别是人际与感情范畴更显复杂。凶星「卷舌」主口舌是非，今年容易因言语不慎招惹麻烦，与同事、亲友或伴侣争执，需谨慎言行。而凶星「绞煞」影响心绪，令思维受困，容易感到压力与孤立感，需要调整心境。加上凶星「咸池」与「桃花」齐临，带来强烈异性缘，对单身者虽是机会，却多半质素参差，稍有不慎便成烂桃花，甚至为已婚者带来感情风险。

总体而言，2026年是「吉中有险，险中带机」之年。若能善用吉星之助，保持谦逊低调，并管束情绪，仍可于波动中见到成长机遇。建议今年重视口德，严选朋友圈，避免卷入口舌是非，同时以正向心态面对变化，将挑战化作转机。

司徒法正 – 属龙生肖运程2026

肖龙的人士来到2026马年，是「化险为机、以智避锋」的年份。吉星「天解」为本年最重要的明星，关键时刻能带来解围之法。但「天狗」、「吊客」、「寡宿」、「月煞」四凶轮番扰动，容易引发口舌、小人掣肘、突发损耗与孤立感。

年初若遇变动，多与人事、合约或名誉相关，务必保留书面与证据。切忌以热情替代程式，任何快速承诺都需回头覆核。春夏之交会有两次短暂的机会窗口，可用来修补被撕裂的人脉网，天解在暗处牵线，利于用事实与履约重建信任。夏后凶星相逼，出差、迁址、重要合作建议缓行或做双方案，避免单一依赖。进入下半年，若曾稳健积累证据与储备，便能借吉星之力把散落的资源聚拢，转为专案或口碑收益。

情绪与形象管理当年为关键，受凶星影响易生被误解的孤独感，公开场合言辞宜含蓄、以行动证明。整体来看，2026非大展之年，而是以智慧、制度与耐心化解纷扰、积小胜为上。末尾若行稳，年终可见声誉与资源的回流与修复。

司徒法正 – 属蛇生肖运程2026

肖蛇的人士来到2026马年，适合隐忍筹谋、以静制动的一年。吉星「禄勋」为年中最大的亮点，常常会在关键的时刻带来职位、名誉或人情上的小补助与认可。然而「病符」、「蓦越」、「亡神」、「的煞」等凶星，轮番影响，会出现健康、突发变动与流失风险，凡事不可掉以轻心。春季适合在低调中积累资源，偶有机会出现，但这些机会多需靠稳健的履约与细致的准备来兑现。仲夏之际，凶星之象易带来突发变动或他人突然撤资，凡事准备双方案，别把所有资源放在一个

篮子上。

下半年需防名誉与资源被误解或侵蚀，情绪反应只会扩大损失。整体策略以守中求进为本。先以健康与制度稳固底盘，再在小范围内试探扩展，对外表达要谨慎，有疑问先文书化、以协力厂商见证为宜。感情与家庭方面，宜用行动而非言辞修补裂痕，若身体或心理感到吃力，立即就医或寻专业支持。若能在流动性与证据上做足功课，借著吉星的微光稳健推进，虽难有爆发式好运，但适合为未来数年奠基。

