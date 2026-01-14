钱大妈招股书教煮餸？图文并茂详解猪排骨/梅头肉/五花肉煮法 网民：食谱嚟嘅！

中国最大社区生鲜连锁超市「钱大妈」，早年以「不卖隔夜肉」作招徕打入香港市场。近日，「钱大妈」传出在港上市的消息，而在招股文件中，除了披露集团背景及结构等明细，更以图文并茂的方式列出猪肉不同部位的特点及煮法，就连其他蔬果及加工食品都有详尽介绍，引来一众股民及网友热议，其中财经KOL千颂C更打趣表示：「香蕉都dope」，详情即看下文！

钱大妈招股书变食谱？ 图文并茂列猪肉最佳煮法 介绍蔬果/加工食品

内地连锁生鲜超市「钱大妈」于2018年首次打入香港市场，以「不卖隔夜肉」口号作招徕，近年逆市扩张，在港已设约70间分店。近日，「钱大妈」传出在香港上市的消息，同时公开招股文件，让股民了解公司的经营背景及零售业务等。财经KOL千颂C则于社交平台发文，表示在钱大妈的招股文件，发现其「业务」一栏「写得好详细，细到教你唔同部位嘅猪肉应该点煮最dope。」

翻查钱大妈的招股文件，内文有介绍指「猪肉产品是我们的核心产品类别。我们的猪肉产品主要包括猪排骨、梅头肉、五花肉及猪里脊肉」，更图文并茂逐一介绍。例如：「猪排骨骨肉比例高，肉感十足。该等产品适宜焖煮以吸收酱汁，或慢炖入汤以带出其天然甜味。」平均售价为人民币76元/公斤；「梅头肉肥瘦条纹清晰，脂肪分布均匀，故肉质细嫩多汁，味道浓郁。该等产品适宜煎炒、烧烤及烘烤。」平均售价为人民币51元/公斤；「五花肉肥瘦层次分明，肥瘦比例适中。其源自谷饲猪，以肉质香醇、口感鲜嫩而闻名。」平均售价为人民币37元/公斤。

在文件中，除了猪肉产品有详尽介绍，还有鲜黄牛牛肉、鸡翅、五谷蛋、海大虾、鲜活鲈鱼等，另外，亦有甜玉米、香蕉及蓝莓等蔬果，以及加工食品等，千颂C更笑言：「香蕉都dope」。

网民：招股书？食谱嚟嘅！

钱大妈招股书详列猪肉部位煮法，如同教股民煮餸一样引来热议。有网民笑言「啱拎去街市买餸」、「招股书入面，有冇食谱之类教点整肉饼」、「招股书？食谱嚟嘅」、「睇招股书学煮餸」、「系由专业且资深既肉类分割员撰写」；亦有人留言向千颂C了解钱大妈上市详情：「大妈抽唔抽得过？」



