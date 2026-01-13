银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！

近日国际白银价格屡创新高，家中若有闲置不用的旧银饰，现在正是「变废为宝」的好时机。近日，有港人在社交平台发文，指家中有多件购自品牌Pandora的银饰，惟大部分已损坏、断扣或不再佩戴，于是将其带到回收贵金属的店舖放卖，最后成功套现约$1000，直言：「以为冇咩价值，好彩冇丢落垃圾桶！」即看下文了解详情。

银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现

近日，有网民在Threads发文，指家中有多件「洗坏咗嘅 Pandora，同埋断咗扣、好旧宜家唔钟意唔再戴嘅银饰物。」楼主表示，原本打算将这些银饰品当作垃圾丢弃，后来发现本地原来有专门收取贵金属的店舖，于是决定将首饰带去回收。当天，回收纯银价为$735/两，而楼主的旧银饰总净重2.5两，最后成功套现约$1000，让她兴奋直言：「以为冇咩价值，好彩冇丢落垃圾桶！虽然银同金价差好远，收返小小钱都好呀。」

网民惊讶：原来Pandora都收

帖文引起网民热议，不少人惊讶原来旧银饰亦可回收变现，「估唔到银都有人收，仲要Pandora都收」、「多谢你呢个post，我细个买埋好多，而家都唔会带，可以变返钱了」、「Pandora真系时代眼泪，喺屋企摆到黑晒，终于揾到Solution」、「我20年前都好喜欢买银饰物，而家年纪大咗都冇带了，上年搬屋直情想掉，不过其实好靓唔舍得，所以冇掉，而家知道会有地方收可以谂下，不过真系全部好靓，到时舍得就卖。」

有网民则对回收金额提出疑问，「想知楼主点计？因为见你张单写2.5两，而店方收个价钱系$735一两？咁应该都有$1800几？」对此楼主回复：「99.9纯银就系$735，银条银币𠮶啲；Pandora系925（92.5%的标准纯银）；有啲冇牌子原来冇925，又扣返水晶同石，最后个价$1000左右。」

图片及资料来源：Threads@choupettech

文：Y