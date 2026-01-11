Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份

更新时间：13:15 2026-01-11 HKT
电费补贴/资助2026｜中华电力有限公司（中电）与香港电灯有限公司（港灯）虽然宣布今年会减电费，但仍继续与政府及各大机构推出多项电费补贴、资助计划，以减轻市民负担。尤其是为长者及基层家庭等推出多项优惠，如以低至4折或半价交电费，大派$200消费券及津贴免费换家电等，以帮助有需要的弱势社群，希望能减轻市民日常生活的经济压力。这次《星岛头条》整合了今年与电费相关的17项资助详情，即睇申请资格及方法！

1. 关怀长者生活：中电推出电费半价优惠

中电与港灯虽然宣布今年将下调电费，但仍继续与政府及各大机构推出多项电费补贴、资助计划，以减轻市民负担。（iStock图片）

为了向社区中有需要的长者表达关怀，并减轻他们的生活负担，中电特别设立了「长者电费优惠收费」计划。成功申请此项优惠的合资格长者，将可享有多项费用减免，以协助他们应付日常开支。

优惠内容包括每两个月缴费期内，首400度电费可获半价宽减。此外，长者客户亦可获豁免电费按金及最低基本收费。

申请资格：

有意申请此项电费优惠的长者，必须同时满足以下4个条件：

  1. 须年满60岁或以上；
  2. 独居或与同等资格的长者同住；
  3. 现正领取或具备申领综援的资格；及
  4. 须是中电注册住宅客户

申请办法：

符合上述资格的长者，可以亲身前往由香港社会服务联会认可的审核中心（名单按此）办理申请手续。在中心填妥申请表格并递交后，申请结果一般会在14个工作天内以书面形式通知申请人。

申请时请带备以下文件：

  • 身份证明文件
  • 领取综援的证明文件
  • 银行存折或月结单
  • 住址证明
  • 电费按金收据正本

>> 中电长者电费优惠详情按此 <<

 

2. 中电关怀基层弱势 电费津贴高达$1000

中电宣布将再次透过「中电社区节能基金」，拨款5,000万港元，以支援社会上有需要的人士。这项电费资助计划预计能惠及约7万个家庭，帮助他们减轻日常的电费负担。

两类资助金额，惠及不同社群：

  • $600电费资助：适用于年满65岁的独居或双老家庭、低收入家庭，以及残疾人士
  • $1000电费资助：特别为居住在㓥房（即分间楼宇单位）的住户而设，如果住户单位内没有安装中电的独立电表，并经由社福机构或社区伙伴转介，便可申请此项资助。

资助金额将会直接存入受惠家庭的中电账户内，用以抵销电费。

谁符合申请资格？

所有申请者都必须是持有香港身份证一年或以上的香港居民，并居住在中电的供电范围内。计划主要分为以下4大受惠类别，各有其具体要求：

  1. 65岁或以上的独居／双老长者：
    • 申请人目前需要正在领取综援，或长者生活津贴
  2. 低收入家庭：
    • 申请人正在领取在职家庭津贴、综援、学校书簿津贴计划的全额津贴，或幼稚园及幼儿中心学费减免计划的全额学费减免
  3. 残疾人士：
    • 申请人需持有残疾人士登记证，或正在领取综援计划下的交通补助金，或公共福利金计划下的伤残津贴
  4. 㓥房住户：
    • 申请人需居住于环境较差的分间楼宇单位（即㓥房），而且单位内没有独立的中电电表，或并未持有任何中电的电力账户（含商用类型）

如何申请？

关于2026年度「基层家庭电费补助计划」的具体申请方法，中电暂时未有正式公布。不过参考过往的做法，合资格的市民可以在指定申请期内，透过参与计划的社会福利机构、立法会议员或区议员办事处进行提名和递交申请（参与立法会议会名单按此／参与区议员名单按此），最后由中电负责审批。请市民密切留意中电的官方公布。

>> 中电基层家庭电费补助计划详情按此 << 

 

3. 中电再派消费券！合资格家庭可获$100

中电宣布，将于2026年再次为社区送上关怀，透过「中电社区节能基金」拨出6,000万港元，向大约60万户家庭每户派发$100的消费券，以减轻市民的日常开支压力。

您可以在全港超过4,000间参与计划的商户使用这张消费券，范围广泛，涵盖日常生活所需，例如餐厅食肆、电器店、杂货店、面包店、洗衣店及药房等。

谁符合资格领取消费券？

这次计划的受惠家庭主要分为两类：

  1. 用电量较低的住宅用户：平时用电节省的家庭
  2. 享有长者电费优惠的用户：已登记并正享用中电长者电费折扣的客户

领取方法：

关于2026年的派发详情，中电暂时未有正式公布。不过，参考过往经验，合资格的家庭无需额外申请，中电会在指定时间内，将消费券直接邮寄到您的登记地址，过程简单方便，消费券的有效期一般为六个月。

>> 中电消费券计划详情按此 <<

 

4. 中电悭电奖赏计划：储积分换领家电/超市礼券

为了鼓励市民养成节约用电的好习惯，中电将继续推行「全心传电计划」，让大家在悭电的同时，也能获得实质的回报。

如何赚取积分及换领礼品？

市民可以透过以下方式，在日常生活中节省电力、参加中电网站上推出的小游戏，以及在指定的本地社会企业消费购物，赚取名为「度度分」的积分。

全年最多可以累积多达150,000「度度分」，积分可用来兑换各种实用的礼品，例如家居用品、电器、服务，甚至是餐厅或超级市场的现金券，让您的悭电行动变得更有价值。

参加资格：

这个计划的参加资格非常宽松，欢迎所有市民加入成为中电「度度赏」的会员。即使您目前不是中电的电力客户，同样可以参与。

参加方法：

关于2026年度「全心传电计划」的详细参加办法，中电暂时未有公布。不过，参考过往的经验，参加的步骤十分简单。市民只需前往中电「度度赏」的官方网站，填写一些基本个人资料，即可完成注册。成为会员后，便可以开始透过不同活动赚取积分和换领礼品。

>> 中电全心传电计划详情按此 <<

 

5. 中电资助长者换家电 每户最多两部

中电一直以来都十分关心各位长者和基层街坊的需要，特别推出「节能家电更换计划」，旨在帮助有需要的家庭，将家中旧款、耗电的电器，更换成省电环保的「一级能源标签」新式家电。计划涵盖窗口式变频冷气机、电热水器、雪柜和洗衣机等，能有效助您减少家中电费开支，让生活更轻松。

每个合资格家庭最多可更换两部家电，资助金额最高可达$5,400，或等于您所购买电器总价钱的7成，以较低金额为准。中电预计此计划将惠及约11,000个家庭，期望能为长者和基层市民带来实质帮助，享受更舒适、省电的家居生活。

 

6. 中电清凉家居计划！免费助基层贴隔热膜

夏天天气持续酷热，为此，中电特别推出一项清凉家居试验计划，希望能帮助有需要的基层家庭，在炎炎夏日中住得更舒适，并减轻电费开支。

这项计划的服务对象，是经由社福机构或社区伙伴转介的基层家庭。中电会安排专业人员上门，免费为这些家庭在窗户加装高效隔热膜或隔热涂层，有效阻挡阳光热力，让室内保持凉快。

此外，中电亦会为每个家庭送上一部空气循环扇。透过加强室内空气流通，帮助降低室内温度，从而减少开动冷气机的次数和时间，达到节省电费的效果。

 

7. 中电延续支援网上学习 赠iPad予基层学子

中电宣布将于2026年再次拨款600万港元，继续推行「电子学习支援计划」。预计约有2,000名基层学生受惠。这计划自2022年推行以来，已向超过7,000名学生送赠电子学习器材，以支援他们进行网上学习。

受惠学生将获赠平板电脑（iPad）、流动无线Wi-Fi分享器及上网数据卡等装置等。至于新一年度的申请方法，中电暂未公布。但按过往做法，中电会与教育团体合作，由学校协助分发。建议有兴趣的家长可多加留意学校通告，或直接向校方查询详情。

 

8. 中电资助旧楼电力升级 重铺电线/免费电力检测

为提升旧式楼宇的电力安全，中电将于明年拨出300万港元，推行「社区能源效益及电力安全提升计划」，是专为楼龄较高的旧式住宅大厦而设，旨在资助其进行公用地方的电力设施升级工程。

计划内容包括资助合资格大厦更换或加装总开关电掣、重新铺设电线等。此外，中电亦会为参与计划的大厦提供免费的专业电力设备检测服务，并根据检测结果，提出具成本效益的改善建议，以期全面提高楼宇的电力安全水平，让住户住得更加安心。

 

9. 中电津贴社区客厅 添置悭电新电器

中电将会透过「社区客厅资助计划」，继续资助全港的社区客厅。这笔款项主要用作协助各个「社区客厅」添置更具能源效益的电器，以及增设与节能教育相关的学习设施。

于计划下，每个社区客厅最高可以获得20万港元的资助，以帮助他们提升场所的能源效益，为街坊提供更舒适的服务环境。

 

10. 港灯电费优惠计划 4类人电费低至4折

为关怀社会上有需要的社群，港灯特别设立了电费优惠计划，旨在为4类合资格人士提供电费减免，以减轻他们的生活负担。

计划提供哪些优惠？

成功申请的家庭，可以享有以下三项主要优惠：

  • 每月首200度电费可享4折优惠
  • 豁免缴交电费按金
  • 豁免最低收费

申请资格详情

计划主要为以下4类有需要的人士提供协助：

  1. 年满60岁的长者
    • 申请人需为独居，或只与同样符合资格的长者同住，并且正在领取或有资格领取综援
  2. 残疾人士
    • 申请人或其同住家人，正在领取综援计划下的「伤残人士标准金额」；或者，申请人或其同住家人正在领取伤残津贴，并同时符合领取综援的资格
  3. 单亲家庭
    • 申请人需为独力抚养子女，并正在领取综援计划下的「单亲补助金」。
  4. 失业人士
    • 年龄介乎15至59岁、暂时失去工作并正领取综援的人士（此项不适用于15至21岁的全日制学生）

申请手续

合资格的市民可按照以下步骤申请：

  1. 填妥相关申请表格
  2. 准备最近一期的电费单，以及表格上列明的证明文件。
  3. 将填妥的表格连同所有文件，亲自交往审核中心，或透过其他社会服务机构转介申请。

>> 港灯电费优惠计划表格下载及详情按此 <<

 

11. 港灯关怀基层！派$200现金券

为支援有经济需要的家庭，港灯将会再次推出「现金券计划」。凡是正在参与港灯「电费优惠计划」的住户，或经由社福机构、区议员确认为有经济困难的家庭，均有机会获发每户$200的现金券。港灯预计，这项计划将能够惠及一万个家庭。

 

 

12. 港灯资助弱势家庭 免费换电磁炉/电热水炉

港灯将会推出一项全新的「节能家电资助计划」，专为长者、残疾人士，以及长期病患者等有特别需要的家庭而设。

此计划旨在为合资格的家庭，免费提供全新的节能电磁炉及电热水炉。这些新式电器除了能有效节省电力，减轻电费开支外，更有助于提升家居安全，并改善室内的空气质素。

如何申请？

有需要的家庭可以透过非牟利机构或区议员进行转介，以申请此项资助计划。

 

13. 港灯照顾㓥房户 千元津贴纾缓电费压力

对居住在㓥房的市民来说，沉重的生活开支，尤其是电费，往往构成不少压力。为此，港灯将会继续推行「㓥房租户电费津贴计划」，向合资格的㓥房住户，发放一次性$1,000的电费资助，以帮助减轻他们的经济负担。

「㓥房租户电费津贴计划」的申请资格

申请此项津贴的住户，首先必须是居住在港灯供电范围内的「㓥房」单位，并且没有安装港灯的独立电表。在此基础上，只要再符合以下其中一项条件，便可提出申请：

  1. 家有长者：
    住户中任何一位成员，持有由社会福利署发出的有效长者咭。
  2. 正在领取政府资助：
    住户中任何一位成员，正在领取下列任何一项政府资助：
    • 综合社会保障援助（综援）
    • 普通伤残津贴
    • 高额伤残津贴
    • 长者生活津贴
    • 在职家庭津贴
    • 学校书簿津贴
    • 幼稚园及幼儿中心学费减免
  3. 正在轮候公屋的家庭：
    住户正在申请公共房屋，并持有由香港房屋委员会发出、印有申请编号及登记日期的蓝卡。
  4. 低收入或有经济困难的家庭：
    即使未能符合上述三项条件，若家庭确实面对经济困难，亦可透过社福机构设立的审核中心，或经由区议员办事处转介提出申请。

申请方法：

填妥申请表（按此下载）后，带同身份证明文件正本、㓥房租约或申请前三个月租金收据、经济证明文件、申请人资格证明文件等，递交至审核中心（地址列表按此）。

>> 港灯㓥房租户电费津贴计划详情按此 <<

 

14. 港灯资助旧楼节能 每幢最高获300万资助

考虑到许多旧式楼宇的公用电力设施相对耗电，增加了管理上的开支，港灯特别推行「节能共享资助计划」。

此计划将优先资助已完成强制性能源审核的非牟利社福机构、学校及非住宅楼宇，协助他们进行节能改善工程。每幢合资格的楼宇最高可获得300万港元的资助，而每个单位资助上限则为40万港元。

 

15. 港灯加码资助社区膳食 关怀更多长者街坊

为了让社区里更多有需要的人士，特别是长者和基层街坊，都能够吃上一顿温暖的饭菜，港灯宣布将「社福机构餐饮资助计划」的资助名额增至120个。

这项举措能让更多由社福机构营运的社区中心，有能力为区内的弱势社群举办各类型的餐饮活动，促进邻里互助，传递温情。根据计划，每间合资格的中心最高可获得$30,000资助，以支持其膳食服务。

申请方法：

填妥申请表（表格下载），连同所需文件电邮至[email protected]

>> 港灯社福机构餐饮资助详情按此 <<

 

16. 政府电费补贴计划 户口结余有效期延长

政府体恤市民需要，宣布延长电费补贴结余的使用期限。若您的电力户口中仍有以往政府补贴计划的未用余额，现在可以放心，这些结余的有效期已获延长至2026年12月31日，或直至该户口结束为止。

回顾过去，政府自2008年至2023年期间，先后推出了8轮电费补贴计划，为每个合资格的住宅户口，提供了总额高达$14,00的资助。最后一轮的补贴款项已于2024年5月全数注入相关户口。

谁能受惠？

基本上，所有在本港登记的住宅电力用户，不论是使用中电还是港灯的服务，都属于今次安排的受惠对象。

需要另外申请吗？

市民完全毋须办理任何申请手续。这项安排是自动实施的，未用的补贴结余会自动保留在您的电费户口内，方便您日后用作缴交电费。

>>  政府电费纾缓计划详情按此 <<

 

17. 政府电费补贴未用完？有效期同样获延长

为纾缓市民在电费开支上的压力，政府早前推出的电费纾缓计划，其户口内尚未使用的补贴金额，有效期将获延长至2026年12月31日，让市民有更充裕的时间使用。

该计划原于2024年1月起，在24个月内向每个合资格的电力住宅户口，提供每月$50、总共$1,200的电费纾缓金。考虑到部分市民户口内仍有未用完的结余，政府决定作出此项延长安排。

谁合资格？

只要是一般住宅用电的登记用户，不论是使用中电还是港灯的服务，都符合资格。

需要另外申请吗？

此项电费纾缓金额是自动发放的，会直接存入合资格的电力户口中，市民完全毋需办理任何申请手续。

>> 政府电费补贴计划详情按此 <<

 

资料来源︰港灯中电香港社会服务联会

延伸阅读︰自住物业维修津贴2025｜60岁以上长者可享装修资助！最高可获$80000 验窗/改善渗水/更换水管都适用

