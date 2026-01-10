李居明-《马年通胜》明日出版 虎肖位列三台大旺事业｜李居明大师会客室

最近你来「新光黄埔」看戏，一定留意到买飞要排长龙，非常热闹，这一切都要多谢古天乐。他的《寻秦记》电影，重新唤醒了香港人走入戏院的热情，这是2026年一个很好的开局。为鼓励及答谢观众，只要你来新光黄埔入场观看《寻秦记》，即免费赠送秦俑限量版锁匙扣一个！

再谢黄子华。他正密锣紧鼓拍摄贺岁片《夜王》，这是一个很特殊的题材。此片制作是《毒舌大状》原班人马，万众期待。今年的电影贺岁档猛片如云，当然还有每个人都喜欢的《金多宝》！

三谢是多谢「阿凡达」先生，这套经典3D电影再刺激我们入戏院，如果你是「潮爆金粉会」会员，可获赠3D眼镜一副，当是戏院送给大家的新年小礼物。此外，为支持张继聪主演的《金童》，新光黄埔破例安排于明日上映，此戏舆论口碑一致好评，值得推荐！

虎肖拥「金匮」「将星」

说到在马年有好运气的生肖，当然要数属虎的朋友莫属，他们是运程榜上的第四名。属虎的男士们多帅哥，梁朝伟是范例吧？虎男尤爱创业，要自己做「话事人」，通常都是有胆识的人，胸怀「勇」字去做自己想做的事情，他们不是空有理想的，而是会切切实实地去实践。

马年拱照虎肖的吉星有「金匮」、「将星」和「三台」，「金匮」是财星，「将星」是能够成为大将，或是拥有得力助手。古代位列「三台」是处身高位的意思，所以「三台」是和权力有关的，意指升职加薪和掌握权力。至于凶星方面有「官符」、「飞符」，容易有是非连累。

虎肖有很多值得学习的地方，第一，他们具有领导才华；第二，他们思想敏捷。不过，他们喜欢冒险，虽然未必会赢，但他们还是会喜欢冒那个险。故只好提醒他们在「搏」的同时要小心为上了。

至于老虎生肖的朋友和马会有甚么关系？他们是寅、午、戌「三合」的关系，代表虎、马和狗三个生肖联合起来会合成一个火局。

寅木带来春天和健康

虎是寅木，也代表春天，每年西历2月4日立春开始了「寅月」，代表离开冰冻的丑月，冰雪融化，万物苏醒。「寅」往往能够带来喜悦和春天的感觉，他们的出现多会发生「好事」，有希望，甚至是惊喜！老虎生肖具备春天的特质，故此精力无穷，老虎生肖的朋友在任何团体中出现，都会带来「春天」。

香港，以至全世界的人们都很需要春天！今年我将自己珍藏的「春」字古董给大家流通，希望带来春到人间、春风得意、健康活力的好意头。明日1月11日《马年通胜》出版，中午11时（行运五条烟）在扶正堂有签名活动！大家都来抢本回家，马年通胜样样胜！并免费获赠六合羊筷子一双，为马年增福添财！