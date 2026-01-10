Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣

生活百科
更新时间：09:00 2026-01-10 HKT
发布时间：09:00 2026-01-10 HKT

内地与香港两地文化差异时常成为网上讨论焦点。最近，有内地网民在社交平台热议「最无法接受的香港文化」，指出多个难以适应的香港日常文化，如香港习惯用座厕、茶餐厅食饭要搭枱、餐厅收加一服务费等，当中有人提到不能随地做1件事，更是引起众多内地网民共鸣，即看详情！

内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难顶？

最近，有内地网民在社交平台发起「最无法接受的香港文化」的讨论，吸引不少人分享经历，称难以适应香港多项日常文化。当中，有人提到香港的交通灯在过马路时无倒数秒数、公共厕所多为座厕等；有人则认为港人节奏急速，经常被不耐烦对待，「那边的人感觉都好暴躁似的，个个都好心急没有耐心的样子，服务业的更甚，问多一句就被怼」、「在香港慢就是犯罪一样，要醒目不是阻住人」

此外，有内地网民提到两地饮食习惯大不同，如在茶餐厅叫冻饮需加$2、按人头设最低消费以及吃饭要搭枱，形容「对面是陌生人十分尴尬」，更有人不满餐厅收加一服务费：「收服务费但没有服务」、「全程扫码点单但收10%服务费」、「是变相加价」。

游客提不能随地做1件事引共鸣

不过以上文化差异未算最难接受？在讨论中，不少内地网民表示在香港不可随地蹲坐休息，「在内地我是随地大小蹲的」，甚至被视为不礼貌行为，「（香港）最不能忍的就是不能蹲」、「在地铁蹲下来，听说会让别人觉得没礼貌，但有贫血站著真的很累」、「不让蹲又没有櫈，逛街除了吃饭没地方坐一下，我总不能一累就去吃饭吧。」

对此有香港网民解释「在地铁坐地下和蹲真的很危险，虽然这个站很少人，但下一个站又会突然很多人，没有注意到的话会被踩到，因为外面的人群瞬间就可以填满整个车厢」、「就是因为地铁位置不够，所以也不要蹲著，因为我们香港人很讲求效率，而且如果你蹲著的话会占更大的地方，所以我们香港人尽量都是坐或者站！」不过亦有人提到该帖文加深了两地之间的矛盾，认为只要互相体谅就不会有愉快的事情发生。

来源：小红书

延伸阅读：小红书网民推介塔门露营 草地做1行为被狂轰 港人无奈：我哋周围执垃圾都冇用

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
14小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
11小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
21小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
15小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
15小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
16小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
19小时前
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
生活百科
18小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
20小时前