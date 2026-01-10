内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣

内地与香港两地文化差异时常成为网上讨论焦点。最近，有内地网民在社交平台热议「最无法接受的香港文化」，指出多个难以适应的香港日常文化，如香港习惯用座厕、茶餐厅食饭要搭枱、餐厅收加一服务费等，当中有人提到不能随地做1件事，更是引起众多内地网民共鸣，即看详情！

内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难顶？

最近，有内地网民在社交平台发起「最无法接受的香港文化」的讨论，吸引不少人分享经历，称难以适应香港多项日常文化。当中，有人提到香港的交通灯在过马路时无倒数秒数、公共厕所多为座厕等；有人则认为港人节奏急速，经常被不耐烦对待，「那边的人感觉都好暴躁似的，个个都好心急没有耐心的样子，服务业的更甚，问多一句就被怼」、「在香港慢就是犯罪一样，要醒目不是阻住人」

此外，有内地网民提到两地饮食习惯大不同，如在茶餐厅叫冻饮需加$2、按人头设最低消费以及吃饭要搭枱，形容「对面是陌生人十分尴尬」，更有人不满餐厅收加一服务费：「收服务费但没有服务」、「全程扫码点单但收10%服务费」、「是变相加价」。

游客提不能随地做1件事引共鸣

不过以上文化差异未算最难接受？在讨论中，不少内地网民表示在香港不可随地蹲坐休息，「在内地我是随地大小蹲的」，甚至被视为不礼貌行为，「（香港）最不能忍的就是不能蹲」、「在地铁蹲下来，听说会让别人觉得没礼貌，但有贫血站著真的很累」、「不让蹲又没有櫈，逛街除了吃饭没地方坐一下，我总不能一累就去吃饭吧。」

对此有香港网民解释「在地铁坐地下和蹲真的很危险，虽然这个站很少人，但下一个站又会突然很多人，没有注意到的话会被踩到，因为外面的人群瞬间就可以填满整个车厢」、「就是因为地铁位置不够，所以也不要蹲著，因为我们香港人很讲求效率，而且如果你蹲著的话会占更大的地方，所以我们香港人尽量都是坐或者站！」不过亦有人提到该帖文加深了两地之间的矛盾，认为只要互相体谅就不会有愉快的事情发生。

来源：小红书