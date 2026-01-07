免费大肠癌筛查2026｜申请资格更新 ！照肠镜政府资助$8,500点计数? 附申请方法+费用资助+例子说明）

港人闻癌色变，大肠癌更是本港第二号致命癌症！为守护市民健康，政府日前宣布扩大「大肠癌筛查计划」资助范围，最新将1950年至1976年出生，即现年满50岁的香港居民都纳入其中。究竟自己是否合资格？申请手续会否很麻烦？《星岛头条》网编辑为你整合大肠癌筛查计划懒人包，一文睇清参加资格、测试流程及注意事项。

点解要「大肠癌筛查计划」？及早发现治愈率高

大肠癌的可怕之处在于早期病征并不明显，容易被错过。衞生署数据显示，2025年（截至十二月一日）新参与计划人数超过8万人次，是计划自十年前推行以来最多人参与的一年。至今，透过筛查计划发现的癌症个案，超过一半属于早期，治愈率大大提高。计划自推行以来，已成功揪出超过3,300宗早期大肠癌个案，可谓「救人一命」。

以下图辑综合了最新大肠癌筛查计划资讯，助你更易理解：

「大肠癌筛查计划」最新申请资格

衞生署宣布，2026年起「大肠癌筛查计划」将扩大资助范围至1950年至1976年出生，现时50至75岁的市民，如想参加计划，就要确保自己符合以下 所有 条件：

年龄： 50至75岁（即1950至1976年出生）

身份： 持有香港身份证或豁免登记证明书

登记： 已登记「医健通」（eHealth）

身体状况： 现时 没有 任何大肠癌症状（如大便带血、腹痛、排便习惯无故改变等）

哪些情况合资格参与筛查计划？

合资格例子:

68岁的陈伯：「我身体不知几好，行得走得，平日最钟意去公园晨运，完全无病无痛。之前去诊所打针，姑娘帮我登记咗医健通。」

陈伯完全符合资格！筛查计划正正是为他这种 没有任何病征 的市民而设，目的是「预防胜于治疗」。

不合资格例子:

70岁的李太：「我最近几个月成日肚痛，大便仲有少少血丝，好担心。」

李太不应该参加此筛查计划。因为她已出现明显病征，应该 尽快直接求医，让医生作详细诊断，而不是参加预防性的筛查。

不合资格例子:

79岁的张叔：「我虽然有香港身份证，又无病征，但今年已经79岁，仲可唔可以参加？」

编辑提提你： 张叔已超过75岁的年龄上限，所以 不符合 此项政府 资助 计划的资格。是否继续筛查需视乎个人健康状况、家族史、生活习惯，并与家庭医生进行讨论。

筛查测试流程3步曲

整个过程简单方便，主要分为三步：

1. 约见家庭医生

您需要先预约一位已参与计划的家庭医生。医生会为您评估身体状况，确认您是否适合参加。全港有超过1,000名医生参与，遍布各区，当中绝大部分都不会收取额外费用。

寻找参加计划的基层医疗医生：可到卫生署网站或致电3565 6288 获取医生名单，也可以留意诊所门外张贴海报或标贴。

2. 进行「大便隐血测试」

医生会向您提供一套简单的测试工具。您只需安坐家中，按照指引采集少量大便样本，然后交回指定的收集点即可。这个测试旨在检测肉眼看不见的微量血液。

想了解大便隐血测试整个流程可观看以下影片：

资料来源：香港中文大学何善衡肠胃健康中心

3. 等候结果与跟进

如果结果呈「阴性」： 恭喜您！这代表测试没有发现异常，您暂时可以放心。但为安全起见，建议您两年后再进行覆检。

如果结果呈「阳性」： 请不用过份担心。这仅表示大便中带有微量血液，需要作进一步检查找出原因。医生会转介您接受政府资助的「大肠镜检查」，作更深入的诊断。

参与计划要俾几多钱？费用及资助详情

参加计划大家最关心就系收费！放心，政府有相关资助：

医生门诊费用： 如果大便测试结果呈阴性，政府会全额资助一次医生诊金。 如果大便测试结果呈 阳性，因为要听取报告及获得转介信，政府亦会全额资助你见两次医生的诊金。



《星岛头条》编辑根据官方资料，用例子话你知政府会资助几多：

【例子一：65岁福伯，第一次参加计划】 福伯是首次参加，政府会资助 $76登记费。 情况A：大便测试结果「阴性」（无事） 政府会资助 1次 诊症费（$280）。福伯在不收取额外费用的诊所，自己无需再畀钱。 情况B：大便测试结果「阳性」（要跟进） 因为要见两次医生听报告和拎转介信，政府会资助 2次 诊症费（$280 + $280）。同样，福伯自己都系唔使畀钱。

【例子二：67岁好姨，两年后再次参加】 好姨已不是首次参加，所以没有$76登记费资助。 情况A：大便测试结果「阴性」 政府会资助 1次 诊症费（$280）。 情况B：大便测试结果「阳性」 政府会资助 2次 诊症费（$280 + $280）。



筛查结果不幸「阳性」后续照大肠镜点收费？

若不幸需要照大肠镜，政府亦有定额资助。医生最多只可收取$1,000元的额外费用，目前更有超过七成的大肠镜医生 完全不收额外费用，做到真正$0检查！以下《星岛头条》编辑将为你拆解：

政府总资助额

政府的资助会分为两部分，总金额视乎检查时有无切除瘜肉：

有切除瘜肉： 诊症资助($300) + 检查资助($8,200) = 总资助 $8,500

无切除瘜肉： 诊症资助($300) + 检查资助($7,500) = 总资助 $7,800

自己要付「额外费用」?

「额外费用」是指在政府总资助额之外，你需要自己支付的金额。

例子A：去「无额外收费」的诊所 65岁的福伯拣了一间 不收额外费用 的诊所照肠镜。无论检查过程中有无切除瘜肉，由于政府的资助已涵盖所有费用，福伯最终 一蚊都唔使畀，做到真正$0检查！

例子B：去「要额外收费」的诊所 67岁的好姨拣了另一间诊所，医生列明要收取 $1,000 额外费用。咁好姨就要喺 照肠镜当日，支付$1,000费用。 这是法例规定的收费上限，医生不可以收多过$1,000。



具体大肠镜检查收费表：

基本服务 有切除瘜肉的大肠镜检查 没有切除瘜肉的大肠镜检查 附注 大肠镜检查前诊症的资助 $300 $300 在完成大肠镜检查前诊症后发放 大肠镜检查的资助 $8,200 $7,500 在完成整个基本服务后发放 政府资助总额 $8,500 $7,800

温馨提示：

精明选择： 现时有 超过七成 的大肠镜医生 完全不收额外费用！大家预约前，记得上官网查清楚，或直接打去诊所问！

收费透明： 每位医生的额外收费，都会在计划网站及诊所海报清楚列明。

付款时间： 「额外费用」是在 照肠镜当日 才支付，见医生听报告时不用付。

大肠癌筛查计划查询详情及有用连结：

大肠癌筛查计划热线： 3565 6288

医健通（eHealth）热线： 3467 6300

大肠癌筛查计划网页(按此)

大肠癌筛查计划诊所列表（按此下载）

