麦玲玲马年风水布局2026｜健康/事业/财运/桃花 放1物催吉避凶？附马年生肖运程排行榜

麦玲玲风水方位布局｜2026马年运程，大家除了要留意12生肖的流年运程外，亦要了解马年的风水布局。麦玲玲师傅从健康、财运、桃花及喜事为大家逐一剖析，亦会讲解门口地毡的摆放攻略。除此以外，玲玲师傅从4大运程整合排行榜，让读者了解运势一目了然！留意下文，麦玲玲马年风水方位布局+4大运程排行榜一文看清！

麦玲玲2026马年风水方位布局｜事业运：电脑搬东北方

麦玲玲2026马年风水布局 – 事业运

想马年事业运好，就要留意文昌星飞临的位置。马年东北这位置很重要，文昌星本身属木，绿色的东西最合适，尤其是水种植物，习惯放富贵竹，有步步高升的意思，最好放四支水种富贵竹在东北方，代表步步高升和思路清晰。

除放富贵竹外，如可以将电脑搬到面对东北方的话，都是一个不错的选择。公司除了要步步高升外，当然人际关系也要好，要提防是非口舌，在正西方位置千万不要放绿色植物，宜放红色的东西，例如是红色的文件夹或摆设都有助减少是非。

麦玲玲2026马年风水布局｜健康运：铜葫芦减病星

麦玲玲2026马年风水布局 – 健康运

每年都需要健康运，在马年要留意两个病星飞临的位置。第一个是五黄星飞临的南面；第二个是二黑星飞临的西北面，这两个位置都不能动，病星本身属土，由于火生土，因此红色的东西不能摆放，否则病星会越来越恶。另外，因土生金，所以宜放金属的东西，尤其是一些铜葫芦，就有助减低病星的力量。

如果这两个位置都是经常坐卧的地方亦要小心，最好搬离所在位置，即使养宠物都不能忽视，要留意宠物睡觉的地方。如果床头在南方或西北，就多用米色或白色的床单，忌用红色，如住所大门为正南的话，今年就不要用红色的地毡，最好用金色地毡，健康运自然会更好。

麦玲玲2026马年风水布局｜财运：东南方最旺 放大柑大桔

麦玲玲2026马年风水布局 - 财运

想马年财运好就要留意一些方位，因每年都有旺财的位置。如想在马年旺偏财，要留意正北方，因有六白飞星，正是代表偏财的星，可摆放貔貅或象征财运的饰物。

除偏财外，当然有正财的方位，要催旺八白以及最旺的九紫喜庆星，可在正东方多放红色的东西，过年期间放挥春就是最理想，而在东南方就是九紫星的所在，是现时最当旺的星，可放代表果实的东西，过年期间放大柑大桔之类，除了代表各种喜事，例如升迁或财运方面，亦可以令财运顺遂。

麦玲玲2026马年风水布局｜桃花运：中间位放鲜花旺人缘

麦玲玲2026马年风水布局 – 桃花运

想马年桃花运好当然是留意桃花星飞临的方位，马年就是在在中宫，即是住所的中间，这位置可能是一些走廊位，可以在走廊旁边或自己将住所分出计算，只要在中间位置摆放关于桃花的东西。

通常要桃花旺，可摆放真正的鲜花，如急需桃花运快来的话，放水种鲜花最为理想。相反，如不想再催旺桃花，就在该位置摆放石春，通常八粒石春可以减低惹桃花的情况，但要留意，桃花同时代表人缘，如桃花减得太低则会影响人缘。

除桃花外，亦要留意避免吵架，因有一颗吵架星在西方飞临，吵架星原来属木，水跟木都不适合放在这位置，例如是水种植物，都会令吵架星更强，要摆放红色的东西，因为木生火，可摆放九支红色的去叶玫瑰，因「九」都是属火，红色亦适合，有助减少争拗。如不幸催旺吵架星，小则是非大则官非，要日常恩爱甜蜜一点，就要记住这两个位置。

麦玲玲2026马年风水布局｜喜事运：东南方催旺添丁结婚/升职

麦玲玲2026马年风水布局 – 喜事运

在马年要催旺各种喜事，包括添丁、结婚及升职这类事情，就要留意九紫喜庆星在哪里。今年的九紫喜庆星飞临东南方，过年期间可摆放果实类植物，代表开花结果，自然喜事会多一点。在过年后，可摆放一盏红灯，如想添丁的话，可挂上一个红灯笼都可以，如住所大门正好在东南位，就可放红色地毯。

麦玲玲2026马年风水布局｜地毡摆放攻略

麦玲玲2026马年风水布局 – 地毡摆放攻略

通常来到马年前或踏入新一年，都会想重新换门口地毡。如住所大门向正东方，即是八白财星飞临的位置，可放红色地毡，对财运有帮助。如果是向正南的话，正是病星飞临的方位，即是五黄星，最好放一块铜片在大门口，再加一张金色地毡，千万不能放红地毡，会令病星更活跃。

至于门口向西面就要小心，因有是非星飞临，忌放绿色地毡，小则是非大则官非，宜放红地毡避免是非口舌。大门向正北就有偏财星飞临，红色、黄色或是金钱图案的地毡都会令财运旺一点。

麦玲玲2026马年运程｜4大运程生肖排行榜

事业运排行榜：属蛇有望升职加薪

事业运排行榜第一名是属蛇，在去年经历本命年，很多人都会转工或有些变化，而来到马年相当不错，有禄勋星，禄勋是以前朝廷的俸禄，今年升职加薪有望，同时今年的事业运会有进步。

第二名为属猴，有文昌星，文昌顾名思义对读书考试特别有利，如果想考内部升职试，今年要把握机会。第三名有两个生肖，第一是属牛有国印星，掌管权力的岁印，今年有升迁运；属马虽是本命年，但都有将星和岁驾星，代表领导才能相当不错，当管理层可好好把握这个升迁机会。

桃花运排行榜：属鸡红鸾星高照

桃花运排行榜第一名是肖鸡，因有红鸾星，属鸡的男士今年特别理想，因除了有红鸾星外，还有太阴星，就是女性贵人星，今年会遇到一些年纪比自己大一点的女生，如果不介意姊弟恋的话，可开展这段感情。即使是属鸡的女士今年都相当不错，因有红鸾星照著，代表可以结婚。

第二名是属羊，属羊的女士特别理想，因有太阳星为男性的贵人星，今年遇到的男士背景相当不错。而不论男女的话，今年有岁合星，岁合是一半的桃花星，人缘特别好，可以从中挑选一些合适的对象。

第三名是肖兔，有天喜桃花星，代表喜事重重，如今年遇到合适的对象可能结婚连有喜，是时间好好计划一下。

财运排行榜：属猪赚钱机会多

财运排行榜第一名是属鸡，有太阴星，即是一颗财星，亦是女性贵人星，如本身从事跟女性有关的生意，例如美容、化妆及女士服装等，马年可说是财源滚滚，但要留意太阴是一个慢慢来的财星，因此不能急进，尤其是炒卖，过于急进反而容易有损失。

第二名是肖猪，因有玉堂星，顾名思义代表金玉满堂，今年赚钱机会多。第三名是属兔，有福星，即是有幸运之财，今年可买点彩票，或靠自己的灵感买股票，可能都有一些收获，只要不是太贪心，今年的财运是可以的。

驿马运排行榜：属猴动中生财

驿马运排行榜，第一名是属猴，属猴本身就有驿马星，原本的四个生肖：蛇、猪、虎、猴就是驿马生肖，所以当逆马行到属猴的时候就更强劲，宜多出差到不同的地方，所谓动中生财。做生意不妨拓展不同的市场，打工也多出门运气自然更好。

第二名是属鼠，子午冲，因为冲太岁，所以今年无论想不想都要有点走动或变化，而且其实冲太岁的年份就像别人来打你一样，能够多走动反而好，如果坐在一个地方就会受到一些负面影响。

第三名是属狗，有地解星代表田宅的变化，今年可能有楼宇买卖或公司搬地方，可能要花很多时间出差，甚至要在第二处长居。在这种情况下，要留意自己的身体健康，因会有水土不服的情况，紧记注意平安，今年多走动都不是坏事。

麦玲玲师傅简介：

麦玲玲师傅自幼跟随名师学习术数，对手相、面相及子平八字等术数均甚有研究，尤其精于推算姻缘。麦玲玲除了为多间著名机构担任风水顾问，也时常应邀到国内及东南亚各地作风水勘察，乃全国最受欢迎堪舆学家之一。

麦玲玲多年来常接受媒体采访，并在各大报章杂志先后撰写过不同的风水命理专栏，包括《东周刊》、《头条日报》等，更多次获邀担任各大电视台及电台的节目嘉宾。

网站：按此

小红书：Maklingling1