菜鸟自提点全新取货模式惹议！自行到货架取件+职员核对电话 网民揭存1大漏洞：个个入去都可以取货

菜鸟香港自提点全新取货模式惹议！近日，有网民在社交平台上发文，分享位于将军澳的菜鸟自提点使用全新的取货模式，顾客需自行到货架取件，后经职员扫描确认并核对电话号码即可成功领取。不过，该网民指出此取货模式存在1大漏洞，「个个入去都可以取货。」即看下文了解详情。

菜鸟自提点全新取货模式惹议 网民揭存1大漏洞

近年网购盛行，为节省运费，不少人会选择使用自提点服务取货。近日，有网民在Facebook群组「将军澳专场 」中发文，指发现位于将军澳新都城的菜鸟自提点使用全新的取货模式，并称此模式「有漏洞，易失货。」顾客需自行到货架寻找包裹，取出后经职员扫描确认货品，并核对电话号码即成功领取。惟事主表示，每个包裹上均印有收件者的电话号码，除会泄露私隐外，亦容易导致包裹遗失或被冒领，「个个入去都可以取货，又可以见到电话号码。」

网民反应两极：容易被冒充 VS 内地已普及

帖文引起网民热议，惟网民们的反应两极，有网民认同楼主的担忧，「而家呢个确实有问题，自己找，但当几十人系到一齐揾，会唔会好混乱？自己揾要用电话确认，好似楼主讲，容易被冒充。就算自助，都要有出入闸记录用嚟防盗」、「将所有人的姓名电话号码展示于陌生人前，仲系蓄意！私隐专员要做嘢啦！」

另一派网民则认为，内地早已实行自助取货模式，香港跟随属正常做法，「喺大陆实行自己取货已好耐，我都未试过揾唔到自己件货」、「大陆呢套已经行咗好耐啦，咁样仲方便」、「国内都系自己揾货，自己扫描出货， 仲要冇职员在场」、「用者自付，运费几多咪有咩服务」、「支持啦，俾𠮶少少钱就有专人服侍你咩，应该全港菜鸟都系呢种模式，全部自助。」

菜鸟香港「开放式自提点」 去年四月起2地点试行

事实上，菜鸟香港早于2025年4月起在将军澳及荃湾部分直营驿站试行「开放式自提点」，顾客毋须再向店员出示取件码，可通过灯条自动化设备识别所属包裹，再自行到货架取件，实现「一分钟取件」，以减少排队时间。官方强调会有职员在旁观察及适时协助，并承诺包裹不会直接放在地面。

图片及资料来源：Facebook@将军澳专场

文：Y