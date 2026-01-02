港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：15:09 2026-01-02 HKT
发布时间：15:09 2026-01-02 HKT

成功路上，往往横亘著难以逾越的出身与资源差距。近日，有港女在社交平台上发文，回顾大学时期为富家子弟补习的往事，分享有4件事让她深刻体会香港的贫富悬殊，「𠮶刻我好似沟渠老鼠偷窥别人幸福。」帖文引起网民热议，不少网民共鸣：「选择大于努力」、「呢啲真系冇得比，因为一出世投胎已经定咗一个人嘅level。」即看下文了解详情。

港女回忆补习经历揭「贫富差距」 4事见尽贫富悬殊

近日，有港女在Threads上发文，指近期看见有不少人讨论「Privilege（特权）」一词，遂忆起大学时期的一段补习经历。事主表示，她自小住在公屋，家庭环境「家无宁日」，每天需花数小时由新市镇乘车到市区上学，中四起更需为楼上小孩补习以赚取车费。

虽然过程极其辛苦，但最终成功凭个人努力考入香港大学，让她一度以为这就是「成功」。直到她前往补习学生的家，位于九龙站上盖的「擎天半岛」，才真正感受到巨大落差。该屋苑出入时不但需要经过类似地铁的闸机，在大堂处更有职员主动开门。除此之外，事主虽已入读港大，「但只系负责帮呢位喺全港第一小学年年考第一嘅学生跟功课有无做齐」，全因学生的英文由外国人老师教授，而普通话则由北大退休教授执教。

港女忆述：好似沟渠老鼠偷窥别人幸福

最令事主难忘的是学生的一篇周记，写有：「同爸爸妈妈星期日一齐整cookies！」并附上全家对镜头开心大笑的合照。在补习结束后，三位工人姐姐轮流端出冒著白烟的餸菜出来，而学生的父母则刚下班回家，「抱住佢锡，问佢今日过得开唔开心。」事主回忆，当时的她犹如「沟渠老鼠偷窥著别人的幸福」，看著学生美满幸福的生活，反观自己连$20的唐记烧卖都不舍得买，「我仲未食饭，拎住啱啱赚个几百蚊落圆方，无一间餐厅我敢行去望价钱」，最终忍不住在凯旋门与擎天半岛中间的广场「爆喊咗出嚟」。

事主最后补充，她不时还会想起这段经历，「宜家创业路上，每次想放弃嘅时候就会谂起呢个经历。」但是，她并不认为「苦难使人强大」，「只系当你无办法决定坐边架车、去边个方向，至少喺架车入面，你仍然有某种自由意志，选择坐边个位、选择同边个坐、选择几时转车。」

网民共鸣：选择大于努力

帖文引起网民热议，不少网民共鸣「选择大于努力」，直言「呢啲真系冇得比，因为一出世投胎已经定咗一个人嘅level（层次）」、「富二代：你凭什么认为寒窗苦读十年就能赢过我家三代经商」、「开始人越大接触嘅人士唔同咗，视野格局都唔同咗后，就开始明白，原来好多嘢，一开始就系唔公平，唔公平到令人崩溃，就睇以后有冇机会我哋点样去尽量争取公平返。」

也有网民安慰事主，「你读港大，自己创业，已经系一个好成功嘅人，每个人嘅起点同终点都唔同，真系无需要同任何人比较」、「比较永远都唔会完，例如你揾佢同马斯克比，个差距仲大过你同佢，做好自己就ok啦」、「所以有时做所谓井底之蛙系开心嘅，因为唔洗知太多出面世界嘅嘢，自己开心就得，呢啲生活其实可能仲快乐。」

图片及资料来源：[email protected]

文：Y

