麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼

《星岛头条》继续为大家送上2026马年的十二生肖运程整合！今次轮到著名堪舆学家麦玲玲师傅，为大家详细解析2026马年的十二生肖运程。麦玲玲师傅今次除了点评各生肖的吉凶变化及犯太岁情况，麦师傅亦会提供开运锦囊，助您在新一年趋吉避凶。本文将整合各生肖的运势预测，让您一文掌握马年运程要点。

麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测

来到2026马年，今年将是充满变动与机遇的一年，尤其有四个生肖需要注意「犯太岁」。属马者迎来「本命年」，运势起伏最大；属鼠者「冲太岁」，事业与感情面临冲击；属牛和属兔者则分别为「害太岁」及「破太岁」，需慎防小人与人际关系破裂。与此同时，属羊和属狗者与太岁相合，整体运程顺遂亨通；属鸡者更是吉星高照，无论财运或桃花运均有亮眼表现。其他生肖运势亦各有不同，麦玲玲师傅提醒，各生肖应根据自身运势，采取相应策略趋吉避凶。以下除了文字整理外，亦准备了简单图辑，助您迎接马年到来：

麦玲玲2026运程│属马：本命年犯太岁！容易受伤 宜办大事冲喜

麦玲玲2026运程│属马：本命年犯太岁！容易受伤 宜办大事冲喜

麦玲玲师傅指属马人士来到马年是本命年，中国传统认为犯太岁的年份，适合有传统的大喜事冲喜，所谓一喜挡三灾，无喜是非来，太岁当头坐，无喜必有祸。

事业运看好 须警惕凶星

犯太岁的年份如果有传统的大喜事，包括结婚、添丁及买楼当然是最好，如没有的话就要预备是变化较多的年份，幸好有一些吉星照著。有将星，是领导才能的星，代表如果从事武职工作，例如是纪律部队会相当不错，领导才能都得以发挥。

宜佩戴羊的生肖饰物

岁驾星代表皇帝出巡的星，事业表现仍然好，惟要小心一众凶星，包括太岁、剑锋。太岁本身代表容易受伤，而剑锋则是受金属所伤，另外，三刑亦是代表容易受伤，所以今年身体健康方面要特别小心。同时来说，如果有开车的话当然要小心道路安全。

今年是本命年加上迎太岁，麦玲玲师傅建议可佩戴属羊的生肖饰物就可保平安。

麦玲玲2026运程│属羊：合太岁 财运/人缘不俗 建议装修驱凶星

麦玲玲2026运程│属羊：合太岁 财运/人缘不俗 建议装修驱凶星

属羊来到马年是合太岁，因羊和马本身是好朋友，所以这年份算是很不错。但麦玲玲师傅提醒，合太岁年份仍需留意，因为有30%会如冲太岁一样，变化比较多，尤其是家宅运要特别注意；70%算是相当不错。

吉星相助 1行业易财运亨通

今年也有吉星照著，有太阳星，代表远方的星，有这星其实出外工作很好，因太阳本质是照远不照近，宜多点走动是不错。而太阳也是男性的贵人星，如做生意是跟男士有关，例如男士服装、汽车或模型等，以男性顾客为主的话，今年可以说是财源滚滚。另外还有天空，代表天马行空，今年的想像力不错。至于岁合则是一个桃花星，但人际关系也会很好。

注意凶星的影响

凶星方面有晦气星，代表与人沟通不足，所以虽然今年很多人找你或朋友较多，但容易得罪人而不自知。这年份最好就是装修一下房子，不论是更换大型家俱或更换床垫、窗帘都不错，可令家宅运更好，长辈的健康更好，自己运气也更好。

麦玲玲2026运程│ 属猴：运势平稳 文昌星助力 需多加关注长辈健康

麦玲玲2026运程│ 属猴：运势平稳 文昌星助力 需多加关注长辈健康

属猴来到马年没冲没合，算是相当不错。今年还有驿马吉星照著，逆马顾名思义代表走动，所以今年宜多点出差，做生意拓展海外市场都是相当不错。今年宜动不宜静，因今年是动中生财的年份。另外还有文昌星，对读书考试特别有利，所以如是打工的朋友，今年考升职试或正在读书的的话，思路都会特别清晰。

注意家庭健康 与伴侣旧地重游/寻找共同兴趣

当然今年有些凶星，包括丧门星和地丧星，要注意家宅运，要多加留意老人家的身体健康。要提升家宅运，的确装修一下会更好，或是更换一些家俱都会更好。另外有孤辰星，所谓男怕孤辰，女怕寡宿，代表与伴侣沟通不足，可以旧地重游或寻找一些共同嗜好，去一些不同的地方都是一个好的选择。

麦玲玲2026运程│属鸡：吉星眷顾 财源广进 单身者机会多

麦玲玲2026运程│属鸡：吉星眷顾 财源广进 单身者机会多

麦玲玲师傅指属鸡来到马年算是相当不错，因有吉星照著，包括太阴星、红鸾星和天乙星。太阴是女性的贵人星，也是一颗财星，不过这财星不宜太急进，所谓财不入急门。而太阴亦是女性的贵人星，代表如做跟女性有关的生意，例如美容生意或女士服装，今年可以说是财源滚滚。

爱情运势不错 事业进展看好

另外还有红鸾星，顾名思义是桃花星，今年是一个可以结婚的年份，但已婚的朋友就不要对人太热情，因容易引发三角关系，属鸡男士如果是单身，今年遇上合适对象的机会很高，惟太阴代表年纪较大的女性，如不介意姊弟恋，这段感情可以开始。另外还有天乙贵人星，事业上如果从事见人的工作，是一个不错的年份。

至于凶星有贯索星，代表金钱瓜葛，所以今年如果投资或者与人合作，记得数目要清楚。

麦玲玲2026运程│属狗：事业、爱情、财运有吉星助力

麦玲玲2026运程│属狗：事业、爱情、财运有吉星助力

属狗来到马年算是相当不错，因狗和马本身是好朋友，当和太岁是好朋友，做事自然顺利一点。

麦玲玲师傅今年有几组吉星，包括三台星，三台就像楼梯一样步步高升，所以今年事业运、爱情运或财运都有进步空间。另外有地解星代表搬迁，无论工作的地方或者住的地方今年都有机会迁动。至于华盖星，是皇帝出巡时的天盖，一把很漂亮的罗伞，代表才华会被人欣赏，不过，华盖相当孤单，代表没什么朋友，所以华盖不利桃花。

文件合约宜看清 避免官司诉讼

至于凶星方面，有五鬼星和官符星，五鬼是疑神疑鬼，要特别留意与伴侣的沟通，而官符顾名思义代表官非，麦玲玲师傅特别提醒属狗人士 今年文件合约的事看清楚一点，当遇到这方面的问题，应请教专业人士，能避免官司诉讼。

麦玲玲2026运程│属猪：事业有变化 单身者会遇到新对象

麦玲玲2026运程│属猪：事业有变化 单身者会遇到新对象

属猪来到马年是一个重新开始的年份，因去年曾经历犯太岁，这个冲太岁变化很多，感情运可能经历离合，事业运也有一些变化。来到马年就稳定很多，今年吉星有月德星，是贵人星，还有玉堂星代表金玉满堂，所以今年的财运会变好。

感情与财运的新局面

这个年份，如去年分手，今年都会遇到合适的对象，会经朋友或长辈介绍，但这段感情不可以太急进。而钱银方面今年也是重新开始，可以储一些钱，同时，做生意都会顺利一点。

但凶星方面仍有劫煞、死符和小耗。小耗是一个小的破财星，做一些善事或做一些破喜财是可化解的，平时舍不得买的东西，今年都可买一点，这样，自然财运也会好一些。

麦玲玲2026运程│属鼠：变化多 财运起落较大 容易得罪人

麦玲玲2026运程│属鼠：变化多 财运起落较大 容易得罪人

麦玲玲师傅提醒属鼠来到马年要有心理准备，因十二生肖之中是变化最多，在犯太岁中是冲太岁，所以无论事业运及爱情运都不稳定，甚至财运都起落较大。如今年本身有计划去变化，这反而是好；如本身没有计划去变化，则有迎来突如其来的变化，如没有大的喜事冲喜，例如是结婚添丁或买楼，今年会动荡一点。打算结婚的话都要小心，就是在筹备过程中可能会跟伴侣吵架；没有打算结婚或身边已有固定伴侣，今年是一个所谓关口年，是容易分手的年份。

建议佩戴猴形与龙形饰物

今年有吉星，其实财运算是不错，另有天厨星，是饮饮食食的星，很多朋友都会跟你聚会，唯一就是有岁破，代表会得罪人，而且有大耗星容易不见钱，尽量不要放太多现金在身，最好买一些实物但不要炒卖。

要保平安的话，戴猴形再加龙形的饰物，自然可以顺遂一些。

麦玲玲2026运程│属牛：害太岁 身边小人较多 宜佩戴平安饰物

麦玲玲2026运程│属牛：害太岁 身边小人较多 宜佩戴平安饰物

属牛来到马年是轻微的犯太岁，名为害太岁，害是遭人陷害的意思，代表今年小人相对较多，麦玲玲师傅建议做人做事要低调一点。幸好有一组吉星照著，包括紫微星、龙德星和国印星，紫微和龙德是强而有力的贵人星，原则上可以逢凶化吉，另外还有国印星，是掌管权力的岁印，事业会有进步。

财运波动 需小心投资

但凶星方面，要留意有暴败星，代表三间穷五间富，财运方面不是太稳定，尤其是喜欢投资买股票的话，更加要记住见好就收。天厄、六害、天杀，代表出门时会有惊吓，所以要小心行李以及不要参加高危的户外活动。

携带吉祥物 增强平安

这个年份既然害太岁，一定要佩戴一些平安饰物，最好是属蛇加属鸡的饰物，这样就会对你有帮助。

麦玲玲2026运程│ 属虎：做事要亲力亲为 多争取出差 小心被捅背脊

麦玲玲2026运程│ 属虎：做事要亲力亲为 多争取出差 小心被捅背脊

属虎来到马年，由于没有吉星照著，所以要有心理准备，很多事都要亲力亲为，没有贵人照应。传统上没有吉星照的时候，就要借对宫属猴的星过来，但借过来的力量只有三成，而借到的就是驿马和文昌星。

借助驿马与文昌星

驿马顾名思义是走动的星，所以属虎如果今年多些走动或打工，多争取出差机会，读书的朋友也可往外走动。文昌星有利读书，如今年出国读书或进修是非常好的，做生意的朋友也不妨拓展一些海外市场。但刚才也提过，借来的星力量不是很大，今年还是要靠自己多一点。

尽量忍让 人际关系会更好

还有一组凶星就是指背、白虎、大煞和飞廉。指背是人家捅你背脊，所以这个年份在人际关系方面要小心处理，很多时所谓言者无心听者有意。另外，还有白虎星是好恶的女仔，今年遇到的女生脾气都不好，所以今年尽量忍让一下，人际关系更好，自然做事就顺利。

麦玲玲2026运程│属兔：破太岁 易与朋友有误会 宜结婚/添丁

麦玲玲2026运程│属兔：破太岁 易与朋友有误会 宜结婚/添丁

属兔来到马年是轻微的犯太岁，这叫破太岁。破是人际关系的破坏，今年容易朋友间有误会，所以说话要小心一点，所谓言者无心，听者有意，有时很少的事就会令人生气。

可能会有幸运之财

犹幸今年也有吉星照著，有天喜星、天德星、福星和八座。天德是一个大吉星，有这个星的话都会逢凶化吉；至于天喜星代表喜事重重，如打算结婚或者添丁的话，今年可以落实执行；福星代表自己的心理状态以及幸运之财，今年无论遇到什么事都比较正面。

易生口角 尽量不要表达与与自己无关的事

至于凶星方面，由于有卷舌星，是是非口舌的星，今年与自己无关的事情尽量不要表达意见，否则容易被人误会。今年还有咸池桃花星，是短暂的桃花，所以如想拍拖的话，暂不要投放太多心力，记得用时间去看清楚。

今年始终是一个犯太岁的年份，麦玲玲师傅建议佩戴一个狗形饰物在身边，自然对运势有帮助。

麦玲玲2026运程│属龙：流年先难后易 出外要小心

麦玲玲2026运程│属龙：流年先难后易 出外要小心

属龙来到马年没有冲没有合，算是平稳的。今年只有一个吉星就是天解星。麦玲玲师傅解释，天解其实是一个半凶半吉的星，是一个解决困难的星，通常是有困难才去解决，即是说今年先难后易，所以做事上今年要有心理准备，开初的时候，尤其是上半年都会遇到一些困难，但慢慢就会顺遂一点。而且天解如果有婚约，代表解除婚约，但在朋友关系之中这个星又不差，容易解开大家的误会。

出门要买旅游保险 感情关系可能有冲击

除吉星天解之外也要小心，有一组凶星是天狗、吊客、寡宿和月煞。天狗和吊客代表出门之后，有少的惊吓和危险，所以如出差或者经常四处走的话，记得今年要购买旅游保险。另外寡宿星代表一个人睡，所以今年的感情关系方面可能会有点冲击，而月煞代表女性带来的麻烦，如做的生意或你经常要见到一大堆女生，今年小心她们，都会埋怨你或者沟通不足，而且如果与女生做生意，今年记得数目要分明。

麦玲玲2026运程│属蛇：感情/财运逐渐稳定 多小病小痛

麦玲玲2026运程│属蛇：感情/财运逐渐稳定 多小病小痛

属蛇来到马年是一个重新开始的年份，因为在本命年时曾经历一些变化，包括感情上都经历离合或财运上有起落，终于来到马年会稳定一点。

升职加薪有望

今年有吉星照著，有禄勋星代表朝廷的奉禄，所以今年升职加薪有望。去年转工的朋友，这个年份仍面对一些压力，所以凶星陌越星对自己有影响，容易睡不好，精神容易紧张，建议今年多做运动会更好。

凶星病符星 伤风感冒较多

另外还有凶星病符星本身不是大病痛，不过今年伤风感冒较多，还有亡神和地煞，所以今年身体健康方面会有多点小病小痛，记得留意家中的五黄和二黑，这些位置是病星的位置，不要动它们健康运自然更好。

麦玲玲师傅网站：>>按此<<