李居明-马年生肖逐个讲 鸡肖红鸾星动入三甲｜李居明大师会客室

十二生肖运程逐个追！接下来的顺序自然轮到鸡、狗和猪三个生肖，凑巧的是这三个生肖竟然就是马年运程榜上的三甲！你是这三个生肖的其中幸运儿吗？

鸡肖幸福感爆灯

在2026年里，鸡肖的朋友有多粒大吉星拱照，所以他们能够在十二生肖运程排行榜上荣登第二！而且，他们还有一颗很幸福的星曜拱照，亦兼逢这颗星的「最佳拍档」同时出现，故此令他们的幸福感爆灯！

鸡肖朋友的吉星不单有天德、福德和福星，红鸾星之外，尚加一颗「咸池」星，红鸾是「幸福」，咸池则是「性福」，正代表夫妻恩爱！在马年里，未婚的鸡肖朋友会遇上真命天子，而已婚的会添丁。可是，现代人就算已婚，但有不少是「丁克族」，如不添个宝宝的话，在这两星相遇的影响下，他们便容易遇上婚外情了。

鸡肖朋友在马年如不添个宝宝的话，便容易遇上婚外情了。但可化解，就是要他们与另一半再次拍摄一辑婚纱照，当甜蜜照片冲晒出来以后，可把照片放在家里。

如何化桃花劫

不过，这种情况并非无法化解，而且化解方法也很简单，只要他们与另一半再次拍摄一辑婚纱照，当甜蜜照片冲晒出来以后，可把照片放在家里、睡房里、书房里，或放身边也可以，甚至转成手机或电脑的壁纸，都可以借此化解婚外情的威胁。其实有不正桃花想来缠身时，只要看到目标手机上是男女的甜蜜婚照，攻击力自会打了折扣甚至瓦解。另外，化解方法也可以选个浪漫地点再度蜜月，甜蜜一番。

对于较年长的鸡肖朋友来说，遇咸池、红鸾二星拱照，如果不添丁的话，便要当心会有妇科病，或是泌尿科疾病的威胁了。其实这红鸾星的效应也是分级别的。马年是火年，如果属鸡的朋友是生于冬天的，这颗红鸾星对他们来说将会更有效应。但如果是生于夏天者，红鸾星飞入时正是火上加火，那么效应又另作别论了，例如，如果他们要结婚的话，便适宜选在下雪的地方，或是在海边举行婚礼了。

鸡肖是最好的朋友

影视圈鸡肖明星有：陈自瑶、王菲、陈卓贤、章泽天、邱泽等。鸡肖朋友的性格是永远自得其乐，他们知道世上最美好的是什么东西，于是就去追求最好的东西。不过，他们的银行存折永远出现赤字！个中原因并不是他们是购物狂乱花钱，反而是因为他们喜欢布施和帮助别人而已。

鸡肖朋友的缺点是有时候会流于「眼高手低」，是有理想的，也总为自己的理想奋斗，无奈的是能力有所不及，就算多勤力也好，也总是达不到理想的效果，故此，他们需要多些外力来帮助自己达成理想，这尤其是鸡男的特性。

至于鸡女的特性是较热衷追求自己的理想，甚至不大计较金钱的付出，也是这个关系，她们会是一位最好的朋友，因为她们不会出卖朋友，只要认定你是朋友，一辈子都会是朋友！