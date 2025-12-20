李居明-马年生肖逐个讲 猴人补运靠朋友｜李居明大师会客室

每年讲到十二生肖运程都是大受欢迎，但作为术家，我教大家如何认识新的年运，认识香港和世界的运程，如何趋吉避凶，才是我的真正使命和责任！相信《马年运程》会对大家有很大帮助。圣诞后隆重出版！

猴肖女性是女强人

属猴的朋友连续在兔年、龙年两年行大运，就算在蛇年刑破太岁，也依然有吉星拱照。然而，猴肖在2026马年的运程榜上排行不是很高，原因是他们在马年没有吉星可言。

论猴肖人的性格，他们有一个明显的优点，那就是有侠义之心，与此同时，好胜心更不在话下，他们有很强的权力欲，故容易成为领袖，如果是当下属的话，他们都是能力很强的部下。

属猴的女性也容易成为女强人，因为她们机灵敏捷之外，做事时也有其雷厉风行的一面，不过，她们的性格也偏向独断独行，并不容易和别人配合，其实是因为她一个人就能够解决麻烦和困难，根本不需要旁人之助罢了。历史上，武则天就是一个猴女典范了。

多接近三合朋友

无论男女，猴肖的朋友都舌似利剑，口如锋刀，故常常会开罪了别人而不自知。我常言道，那怕是在盛运当中，猴人都要学懂一个「和」字，与敌人和解，才可以让自己的好运更加恒久，否则便会招来破损。

由于他们一向独来独往的性格，在2026年又没有吉星照耀，勉强只有文昌、暗禄而已，为了「补运」，便难免要调节一下自己的性格了。虽然吉星欠奉，但不要紧，只要猴肖朋友多接近「三合」、「六合」生肖的朋友，即蛇肖、龙肖，从中吸纳他们的吉星助力便是了。影视娱乐圈属猴的明星有：吕良伟、张敬轩、容祖儿、谢霆锋、柳应廷等。

九运五行大转变

进入九运之后，全球气运由八运的「土」运进入九运的「火」运。「火」代表甚么？「火」不能触摸，触不到、摸不着，但有伤害自己的感觉。所以，现在便要训练自己，要准备好面对一个从没见过的二十年。由此可知，运程书里所教大家如何面对这二十年的火运是如何重要！

首先，大家要用新的观念来面对未来。「火」对大家来说一定会想到火警火灾，但其实「火」运还包括了电子、电器和科技发明。因此，当会明白何以AI和电子科技会「统治」了整个世界。

但「火」同时代表光，代表灯光、光明。想一想，只要轻触一个按钮便可把光明全部关掉，那正是代表人生可在一刹那间将所有归于虚空！甚或在一刹那间改写人生，一辈子的东西都能𣊬间改变，关系的可能只是一个小小的火苗，或只是按一按钮罢了。所以，大家必须自求多福，要享受现在，要活在当下，不要太多怀旧了，因为那些东西已不复存在了！