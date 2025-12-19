Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳华人永远坟场新建龛位12.29起接受申请 首期逾8,000个抽签配位 附申请方式/费用

生活百科
更新时间：15:16 2025-12-19 HKT
发布时间：15:16 2025-12-19 HKT

为了增加本地龛位流转和提供更多选择，《2025年华人永远坟场（修订）规则》于2025年8月生效，同时引入可续期骨灰龛位和家族骨灰园等安排，同时调整收费。华人永远坟场管理委员（下称「华永会」）辖下将军澳华人永远坟场第A39段（露天）及崇孝楼（室内）提供72,400个新骨灰龛位，首期逾8,000个露天普通龛位（可续期）将于2025年12月29日起接受申请，并以抽签方式进行配位，有需要的市民记得留意申请日期、抽签日期、配售日期及认购费用。

将军澳华人永远坟场新建龛位落成 12.29起接受首期申请

华人永远坟场管理委员会目前管理香港仔、荃湾、柴湾及将军澳4个坟场，自《2025年华人永远坟场（修订）规则》生效后，华人永远坟场引入可续期骨灰龛位和家族骨灰园等安排，同时调整收费，增加龛位流转和提供更多选择。其中，将军澳坟场第A39段（露天）及崇孝楼（室内）约有72,400个新骨灰龛位于今年落成，该范围内所有龛位均属禁香位，不可燃点香烛及化宝，2025年12月29日起接受申请。

此外，第二期（暂定）露天家族龛位及第三期（暂定）崇孝楼（一楼）家族龛位分别于2026年第二季及第三季接受申请。

逾8,000个可续期露天龛位 12.29起接受申请  

申请日期将军澳华人永远坟场2026年首三期将配售可续期龛位，而首期开放的是可续期露天普通龛位，首段年期为20年（可多次续期，每次10年），以网上申请后抽签方式配位，数量约为8,676个。

将军澳华人永远坟场新骨灰龛位配售详情

1. 申请资格及申请文件

如有意申请骨灰龛位，先人必须为在香港永久居住并有华人血统的人或其配偶或其子女，华永会就先人是否符合安放资格的决定，将保留最终决定权。

递交申请时，申请人必须提交先人生前香港永久居住证明文件正本（如香港永久性居民身份证）、先人火化证明文件（如在香港火化，该文件为「领取骨灰许可证」），或由先人目前存放处所发出的存灰证明文件正本，火化证明文件必须显示先人已于2026年2月6日或之前完成火化。火化证明或存灰证明文件之内容必须为中文或英文，否则必须经翻译公司翻译、签署及盖章，方为有效。

2. 认购费用

首期可续期露天普通龛位认购费用为$4,000，要留意，此为认购龛位及安放首位先人骨灰收费，其后加放先人骨灰的收费为每份骨灰$30。

3. 申请日期、抽签日期及开始配售日期

将军澳华人永远坟场首期可续期露天普通龛位接受申请日期为2025年12月29日至2026年2月6日；抽签日期为2026年3月17日；开始配售日期则由2026年4月20日起。提提大家，龛位编配经抽签决定，并非先到先得，申请人毋须急于申请期首天递交申请。

4. 申请方式

2026年第一期新骨灰龛位的申请及认购详情将于2025年12月29日于华永会网站公布，查询可致电2511 1116。

来源：华人永远坟场管理委员

文：LW

