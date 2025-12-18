九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运

随着北上消费及旅游热潮持续，许多市民选择在周末假期前往深圳游玩，对便捷的跨境交通需求亦不断增加。九龙巴士（一九三三）有限公司（下称九巴）最近推出B1线的特别班次，由天水围天慈出发直达落马洲站，不途经元朗，为乘客提供更快捷的途径前往深圳福田口岸。

九巴B1线特快班次 天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗

九巴B1特快班次 周末、假期早上营运

为便利天水围居民的需求，九巴于上周六（12月13日）起新增B1线「天慈 → 落马洲站（福田）」特快班次，服务时间为周末及公众假期早上8时至12时，每20至30分钟一班车，全程车费为$15.3。此外，新路线将会取代B1原先由天恩邨开出的特别班次。

B1特快班次由天慈邨出发，途经天水围区内多个站点，包括美湖居、天晴、香港湿地公园、天逸、天富、天瑞、天耀及天水围站，其最大特色在于不经元朗直达新田皇巴站及落马洲站，大幅缩短了行车时间，为居民提供更直接、快捷的选择。而B1线的常规班次头班车提早至早上5时40分开出，方便早间乘客。

九巴B1天慈邨特别班（不经元朗）

服务时间：星期六、日及公众假期 8am-12pm

班次：8am-10am 30分钟/班；10am-11am 20分钟/班；11am-12am 30分钟/班

车费：$15.3

顾客服务热线：2745 4466

街坊大赞方便：悭返好多时间

此调整预计节省至少半小时行车时间，提升服务效率，同时维持原有路线覆盖元朗区需求，天水围街坊普遍欢迎，留言指「天水围人北上有福了」、「不经元朗快好多」、「来回如果唔去元朗嘅话，悭返好多时间 元朗𠮶边经过啲灯位又多又花时间起码多半个钟」。

部分网民则建议将元朗及天水围的巴士路线分拆，不要以「B1」统一标示常规路线及特别班次，例如B1线经元朗；B1A线经天水围，以防乘客混淆，「晨早就要啦，分拆就最好」、「B1分开两边做啰」、「等人容易分」、「与其仍用B1号混乱，不如分开两条路线号」。



资料来源：UE Wong、KMB