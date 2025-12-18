港人二手平台买猫粮竟收「腐烂垃圾」？ 拆袋惊见已使用卫生巾/罐头残渣 网民震怒：心理变态！

在二手平台网购要小心被骗！早前，有网民在社交平台上发文，指她在二手平台购买猫粮，不料收到的竟是一袋「腐烂垃圾」，入面有已使用的卫生巾、罐头残渣等垃圾，味道更是恶臭难顶，让事主怒轰卖家「恶心同恐怖。」事后她立即联络卖家，惟对方没有任何回复，最后事主决定报警处理。帖文引起网民热议，不少网民感震惊，直言「条友心理变态」，即看下文了解详情。

港人二手平台买猫粮竟收「腐烂垃圾」？ 拆袋惊见已使用卫生巾/罐头残渣

早前，有网民在Threads上发文，指因家中的猫粮已用完，加上需要等待宠物店到货，于是心急之下在二手平台Carousell购买猫粮，「之前都试过咁做，正常系全新未开封，所以今次都冇太多戒心。」事主找到的男卖家出价比网店便宜数十元，加上标明是全新猫粮，事主遂决定购买。她原本想顺丰快递收货，惟对方坚持在地铁站面交，加上交收时间是早上，事主赶着上班，因此交收完没有检查就匆匆离开。

不料，事主下班回家后一拆开包装，随即一股腐臭味传出，里面竟然是一袋「腐烂垃圾」，「疑似用过嘅 M巾、垃圾袋、食完嘅罐头……全部黐埋一齐。」事主立即冲去垃圾房处理，「一边影相一边反胃到想呕。」

事主再联络卖家但没有回复 后续已报警处理

之后事主再次检查卖家上传的「猫粮」照片，才发现有拍到包装已经开启过，但她当时太心急没有看见，「即使系咁，我点都唔会谂到入面系垃圾，仲要系『腐坏到爆』𠮶种。」事后，她不断联络卖家，惟对方一直没有回复，「如果佢系有心咁做，只可以用恶心同恐怖去形容。」事主最终决定报警处理，「已报警，警方表示因为我已经收到货，所以唔涉及诈骗，建议我揾海关，因为对方违反商品说明条例。」

最后，事主公开卖家Carousell帐户等的个人资料，并奉劝大家下次在二手平台购物时一定要小心，「面交一定要检查，唔好再喺网上买开过封嘅食物，唔好贪方便、平，（你）永远唔知对面系乜人，或者入面有乜。」

网民震怒：心理变态！

帖文引起网民热议，不少网民怒轰卖家「心理变态」，「哗大癫！190蚊卖垃圾俾人！你有出价，照俾一星佢，就算佢唔接受，个负评会喺14日后自动出现，即刻同carousell举报account，佢再唔覆你就报警，send埋证明俾carousell」、「好癫，佢仲要坚持面交，楼主你要唔要揾个师傅睇睇保平安，都唔知系咪啲过衰运仪式嚟」、「佢仲要坚持要面交，呢下先大癫！通常面交一定会check，佢就系想你check，白卡处处有」、「上网卖嘢呃人呃到咁样真系第一次见，千祈唔好放过佢。」

图片及资料来源（已获授权）：Threads@hangyodonnco

文：Y