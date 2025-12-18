Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人二手平台买猫粮竟收「腐烂垃圾」？ 拆袋惊见已使用卫生巾/罐头残渣 网民震怒：心理变态！

生活百科
更新时间：14:58 2025-12-18 HKT
发布时间：14:58 2025-12-18 HKT

在二手平台网购要小心被骗！早前，有网民在社交平台上发文，指她在二手平台购买猫粮，不料收到的竟是一袋「腐烂垃圾」，入面有已使用的卫生巾、罐头残渣等垃圾，味道更是恶臭难顶，让事主怒轰卖家「恶心同恐怖。」事后她立即联络卖家，惟对方没有任何回复，最后事主决定报警处理。帖文引起网民热议，不少网民感震惊，直言「条友心理变态」，即看下文了解详情。

港人二手平台买猫粮竟收「腐烂垃圾」？ 拆袋惊见已使用卫生巾/罐头残渣

早前，有网民在Threads上发文，指因家中的猫粮已用完，加上需要等待宠物店到货，于是心急之下在二手平台Carousell购买猫粮，「之前都试过咁做，正常系全新未开封，所以今次都冇太多戒心。」事主找到的男卖家出价比网店便宜数十元，加上标明是全新猫粮，事主遂决定购买。她原本想顺丰快递收货，惟对方坚持在地铁站面交，加上交收时间是早上，事主赶着上班，因此交收完没有检查就匆匆离开。

不料，事主下班回家后一拆开包装，随即一股腐臭味传出，里面竟然是一袋「腐烂垃圾」，「疑似用过嘅 M巾、垃圾袋、食完嘅罐头……全部黐埋一齐。」事主立即冲去垃圾房处理，「一边影相一边反胃到想呕。」

事主再联络卖家但没有回复 后续已报警处理

之后事主再次检查卖家上传的「猫粮」照片，才发现有拍到包装已经开启过，但她当时太心急没有看见，「即使系咁，我点都唔会谂到入面系垃圾，仲要系『腐坏到爆』𠮶种。」事后，她不断联络卖家，惟对方一直没有回复，「如果佢系有心咁做，只可以用恶心同恐怖去形容。」事主最终决定报警处理，「已报警，警方表示因为我已经收到货，所以唔涉及诈骗，建议我揾海关，因为对方违反商品说明条例。」

最后，事主公开卖家Carousell帐户等的个人资料，并奉劝大家下次在二手平台购物时一定要小心，「面交一定要检查，唔好再喺网上买开过封嘅食物，唔好贪方便、平，（你）永远唔知对面系乜人，或者入面有乜。」

网民震怒：心理变态！

帖文引起网民热议，不少网民怒轰卖家「心理变态」，「哗大癫！190蚊卖垃圾俾人！你有出价，照俾一星佢，就算佢唔接受，个负评会喺14日后自动出现，即刻同carousell举报account，佢再唔覆你就报警，send埋证明俾carousell」、「好癫，佢仲要坚持面交，楼主你要唔要揾个师傅睇睇保平安，都唔知系咪啲过衰运仪式嚟」、「佢仲要坚持要面交，呢下先大癫！通常面交一定会check，佢就系想你check，白卡处处有」、「上网卖嘢呃人呃到咁样真系第一次见，千祈唔好放过佢。」

图片及资料来源（已获授权）：Threads@hangyodonnco

文：Y

延伸阅读：港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
5小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
22小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
15小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
21小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
6小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
6小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
17小时前
每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元
每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元
社会
6小时前