小红书网民推介塔门露营 草地做1行为被狂轰 港人无奈：我哋周围执垃圾都冇用

生活百科
更新时间：11:00 2025-12-20 HKT
发布时间：11:30 2025-12-20 HKT

内地旅客来港除了品尝美食及购物，有人亦喜爱亲亲大自然，前往郊区远足及露营。近日，有内地网民于社交平台公开推介前往塔门露营，又以「没有遇到野猪」为卖点，惟期间1个行为挨轰，有香港网民无奈表示：「我哋周围执垃圾都冇用」。详情即看下文！

内地客力推塔门露营绦野猪 因1行为被网民狂轰

有内地网民日前在小红书以「没有野猪的塔门岛露营」为题，上载片段介绍如何前往塔门露营，片中先有由大学站马料水码头前往塔门的教学，及后就有抵达塔门后前往扎营草地的方法。惟一行人准备晚上烧烤时，有人疑未有使用隔热毡，直接在草地上生火，有机会导致草地养分流失，从而变得更加贫瘠。

片中旅客在草地上生火烧烤的行为遭不少网民在社交平台狂轰，「在草地上烧烤是什么操作」、「草坪被烧到秃了」，甚至有人建议应向有关部门投诉。有网民则无奈表示：「香港就咁被破坏，我哋周围执垃圾保护香港都冇用，真系好心痛。」

非指定地点露营/生火均属违法 

根据第208A章《郊野公园及特别地区规例》，「任何人只可在郊野公园及特别地区范围内的指定烧烤地点或指定露营地点生火或用火；同时不得在郊野公园或特别地区内露营或建立帐幕或临时遮蔽处，但在以下情况下进行则除外：按照总监所批给的许可证的规定及在指定露营地点内。」规定市民及旅客只可以在香港郊野公园指定的41个露营地点内露营，否则即属违法，最高可被判罚款2,000元及监禁3个月。

虽然塔门并非渔护署及康文署辖下的郊野公园及官方营地，然而在该区生火或露营均有机会违反法例，包括公众地方行为不检等，提提大家切勿以身试法。

文：TF

资料及图片来源：小红书、threads、康文署渔护署

延伸阅读：大东山旺季再现「芒草人龙」！1原因爆红 引过百内地客「大长征」？网民︰远看像逃难，近看像要饭

 

————
 

