网民玩「行人纪录仪」社会实验 揭港人奇异「集体行为」 网民：而家系条路行都要考牌

香港市区街道繁忙且狭窄，行人应互相礼让。近日，有网民拿著摄录机，在街道上边走边拍下港人在路上行走实况，发现部分途人会不经不觉以「打斜」形式前进，容易迎面产生碰撞。他在Threads上发布影片，质疑港人为何不能好好靠边直走，帖文成功引发网民广泛讨论与共鸣。

港人街头社会实验 实拍揭行人路「奇异集体行为 」

有网民在Threads平台上传两条影片，以自己第一身视角，记录在行人路上行走的过程。根据帖主的观察，部分人行走时不自觉地「打斜」而非沿直线前进，，从一侧逐渐靠向另一侧，导致与对向直行者容易发生碰撞或逼近情况。拍片者直言，对此现象感到困惑，「点解各自一人行一边都可以突然打斜行过嚟」。

网民：而家系条路行都要考牌

帖文下多名网民表示认同，同时分享自己也经常遭遇相同经历，「次次都系咁打直行，有个人打斜撞埋嚟」、「S型走位都大把，有啲人行行下斜向右，你让佢行去左边，过几步忽然又cut返左边挡著你条线」、「原来唔止我经常遇到，大家行一边无啦啦闸埋嚟」，并补充指这些现象普遍发生在专注低头玩手机的行人或女士，有网民更笑言「而家喺条街行路都要考牌」。

不过，有网民则提出解释及呼吁体谅，他表示部份长者「打斜」行路可能与身体机能下降有关，又以其母亲作为例子，「我同妈妈出街都会畀佢逼埋墙边，问过医生，医生话好多老人家都系咁」。另有人补充，「其实唔一定只系婆婆，左右肌肉唔平衡都有咁样可能，我细个行路𠮶阵成日逼咗隔离𠮶个落坑」。

资料来源：bbbbb_123569＠Threads