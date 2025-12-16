中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道

中九龙绕道（油麻地段）将于周日(21日)正式通车，为九龙交通网络带来新气象。九巴配合新路段启用，宣布于通车翌日，即下周一(22日) 率先开办2条途经此绕道的全新繁忙返工、放工时间路线33X及252S，为新界的居民提供更快捷、直接的巴士服务，繁忙时间往返东九龙商业区，不经黄大仙、龙翔道，大大缩短车程。

九巴2条中九龙绕道（油麻地段）特快线：屯门、荃湾繁忙时间直达东九龙

九巴配合中九龙绕道（油麻地段）启用，宣布于通车翌日，即下周一(22日) 率先开办2条途经此绕道的全新繁忙返工、放工时间路线33X及252S。

两条全新的繁忙时间特快路线33X及252S ，取道中九龙绕道（油麻地段）预计将大幅缩短东西九龙之间的行车时间，以下为两条新线的详细路线：

1. 33X 荃湾直达油塘 成上班族新选择

九巴路线33X站点路线图

全新的33X路线专为荃湾区往返东九龙的打工仔而设。路线由荃湾西站开出，途经沙咀道、德士古道等荃湾心脏地带后，便会取道荃湾路、青葵公路及西九龙公路，直接驶入中九龙绕道（油麻地段），避开黄大仙、龙翔道传统路段的交通挤塞。

巴士离开绕道后，会直达九龙湾商贸区，并沿伟业街、茶果岭道驶往油塘，方便在观塘商贸区及油塘一带工作的市民。回程则由油塘开出，经原路返回荃湾西站，为打工仔提供点对点的特快服务。

九巴路线33X详情：

往返地点： 荃湾西站来往油塘

服务时间： 荃湾西站开：星期一至五 08:05 油塘开：星期一至五 17:55

服务日子： 星期一至五（星期六、日及公众假期不设服务）

全程收费： $15.00

分段收费： 启祥道往油塘：$7.40 德士古道往荃湾西站：$7.40



2. 252S 屯门来往东九龙 覆盖三圣、黄金海岸及扫管笏

九巴路线252S站点路线图

另一条新路线252S则为屯门居民带来喜讯，尤其方便近年入伙的扫管笏新楼盘居民。路线由屯门置乐恒顺园开出，覆盖三圣、黄金海岸及扫管笏路等地区，沿途接载乘客后，经屯门公路转车站，便直接驶上汀九桥、青葵公路及西九龙公路，再经中九龙绕道（油麻地段）前往九龙湾商贸区及终点站观塘码头。

九巴路线252S

往返地点： 恒顺园 来往 观塘码头

服务时间： 恒顺园开：星期一至五 07:00 观塘码头开：星期一至五 18:00

服务日子： 星期一至五（星期六、日及公众假期不设服务）

全程收费： $20.80

分段收费： 启祥道往观塘码头：$7.40 屯门公路转车站往恒顺园：$9.60 小榄往恒顺园：$6.00 三圣往恒顺园：$5.10



