Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道

生活百科
更新时间：18:29 2025-12-16 HKT
发布时间：18:29 2025-12-16 HKT

中九龙绕道（油麻地段）将于周日(21日)正式通车，为九龙交通网络带来新气象。九巴配合新路段启用，宣布于通车翌日，即下周一(22日) 率先开办2条途经此绕道的全新繁忙返工、放工时间路线33X及252S，为新界的居民提供更快捷、直接的巴士服务，繁忙时间往返东九龙商业区，不经黄大仙、龙翔道，大大缩短车程。

九巴2条中九龙绕道（油麻地段）特快线：屯门、荃湾繁忙时间直达东九龙

九巴配合中九龙绕道（油麻地段）启用，宣布于通车翌日，即下周一(22日) 率先开办2条途经此绕道的全新繁忙返工、放工时间路线33X及252S。
九巴配合中九龙绕道（油麻地段）启用，宣布于通车翌日，即下周一(22日) 率先开办2条途经此绕道的全新繁忙返工、放工时间路线33X及252S。

两条全新的繁忙时间特快路线33X及252S ，取道中九龙绕道（油麻地段）预计将大幅缩短东西九龙之间的行车时间，以下为两条新线的详细路线： 

1. 33X 荃湾直达油塘 成上班族新选择

九巴路线33X站点路线图
九巴路线33X站点路线图
九巴路线33X站点路线图
九巴路线33X站点路线图

全新的33X路线专为荃湾区往返东九龙的打工仔而设。路线由荃湾西站开出，途经沙咀道、德士古道等荃湾心脏地带后，便会取道荃湾路、青葵公路及西九龙公路，直接驶入中九龙绕道（油麻地段），避开黄大仙、龙翔道传统路段的交通挤塞。

巴士离开绕道后，会直达九龙湾商贸区，并沿伟业街、茶果岭道驶往油塘，方便在观塘商贸区及油塘一带工作的市民。回程则由油塘开出，经原路返回荃湾西站，为打工仔提供点对点的特快服务。

九巴路线33X详情：

  • 往返地点： 荃湾西站来往油塘
  • 服务时间：
    • 荃湾西站开：星期一至五 08:05
    • 油塘开：星期一至五 17:55
  • 服务日子： 星期一至五（星期六、日及公众假期不设服务）
  • 全程收费： $15.00
  • 分段收费：
    • 启祥道往油塘：$7.40
    • 德士古道往荃湾西站：$7.40

2. 252S 屯门来往东九龙 覆盖三圣、黄金海岸及扫管笏

九巴路线252S站点路线图
九巴路线252S站点路线图
九巴路线252S站点路线图
九巴路线252S站点路线图

另一条新路线252S则为屯门居民带来喜讯，尤其方便近年入伙的扫管笏新楼盘居民。路线由屯门置乐恒顺园开出，覆盖三圣、黄金海岸及扫管笏路等地区，沿途接载乘客后，经屯门公路转车站，便直接驶上汀九桥、青葵公路及西九龙公路，再经中九龙绕道（油麻地段）前往九龙湾商贸区及终点站观塘码头。

九巴路线252S

  • 往返地点： 恒顺园 来往 观塘码头
  • 服务时间：
    • 恒顺园开：星期一至五 07:00
    • 观塘码头开：星期一至五 18:00
  • 服务日子： 星期一至五（星期六、日及公众假期不设服务）
  • 全程收费： $20.80
  • 分段收费：
    • 启祥道往观塘码头：$7.40
    • 屯门公路转车站往恒顺园：$9.60
    • 小榄往恒顺园：$6.00
    • 三圣往恒顺园：$5.10

延伸阅读：将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
10小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
3小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
9小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
6小时前
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
影视圈
8小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
23小时前
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
饮食
7小时前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
5小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
2025-12-15 17:30 HKT