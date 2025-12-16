港人铜锣湾遇「区欧欧阳同宗会」 三姓背后原来有段古？ 网民爆笑：讲出嚟俾人以为漏口

中国姓氏众多，不少姓氏背后更有一段源远流长的历史。近日，有网民途经铜锣湾一幢旧式唐楼时，发现挂有「区欧欧阳同宗会」的门牌，遂发文上载至社交媒体分享，随即引起网民热议，笑言「讲出嚟比人以为漏口」、「区欧欧卖割」。翻查资料，原来「区」、「欧」及「欧阳」这三个姓氏源自同宗一脉，背后更有一段故事，即看下文了解详情！

港人铜锣湾遇「区欧欧阳同宗会」 三姓背后原来有段古？

近日，有网民在Threads发文分享，指早前途经铜锣湾胜华楼时，在楼下门牌处看见「区欧欧阳同宗会」，笑言「读起上来好似漏口咁。」区欧欧阳同宗会，由「区」、「欧」及「欧阳」三姓组成，根据广东新会的《区渭泉祖家谱》，三姓属于同宗一脉，其后人一概不通婚。

那么为何最后会分成三个姓氏？据《新唐书》、《路史》及《姓氏考略》记载，欧阳姓最早追溯至夏朝，出自姒姓，当时夏君主姒少康封庶子无余于会稽，到了越王无疆，被楚所灭，「越王无疆次子，封乌程欧余山之阳，为欧阳亭侯，后有欧氏，欧阳氏。」由此可知，欧氏和欧阳氏属于同宗；至于「区」氏起源，有指是汉景帝赏识当时的富商欧安，认为他才德兼备，何「欠」之有，应去「欠」为「区」，于是欧安改姓为区安，从此就有「区」、「欧」及「欧阳」三姓。

网民爆笑：讲出嚟俾人以为漏口

帖文引起网民热议，有人笑言「区区有鬼故，唔通欧欧有鬼故」、「欧阳震华、区瑞、欧瑞伟都入得呢个宗亲会」、「我想知有冇『施师司徒』、『朱褚诸葛』、『欧阳阳杨』、『司徒陶屠』、『龚巩贡谷』嘅相关团体」、「讲出嚟俾人以为漏口」、「南区以前有个姓区的区议员，南区区区议员。」

有网民则分享，指曾于马来西亚槟城遇上类似的同宗会，「马来西亚徐余涂佘同宗会」；有网民补充，指大楼外墙的招牌亦是出自区姓书法家之手，「大楼外『区欧欧阳同宗会』几个大字，系出自书法家区建公。」

