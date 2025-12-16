将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
随著中九龙绕道（油麻地段）于12月21日正式通车，多条全新巴士线亦随之投入服务。其中，备受瞩目的城巴机场巴士线A28X于12月22日开办，为将军澳南、康城一带居民提供更快捷、直达机场的新选择，不少街坊对此表示欢迎。
中九龙绕道（油麻地段）周日通车！城巴开通将军澳机场巴士线A28X
路政署宣布，中九龙绕道（油麻地段）将于星期日（21日）早上10点通车。届时贯通连接西九龙的油麻地至东九龙的启德和九龙湾一带，繁忙时间车程可由30分钟，大大缩短至仅约5分钟。由下星期一起，将有8条巴士路线行经中九龙绕道（油麻地段），其中包括及由将军澳往机场的A28X。标榜由日出康城出发后约45分钟即可抵达机场，为区内居民带来喜讯。
日出康城45分钟直达机场、港珠澳大桥
全新城巴A28X线的开办，便利将军澳区交通，为居民提供了直达机场、港珠澳大桥的特快选择。以下为详细站点及收费：
车站位置及收费详情：
|巴士站
|地点
|分段收费
|1
|将军澳站
|$44.0 (全程)
|2
|入境事务处总部
|$44.0 (全程)
|3
|调景岭站
|$44.0 (全程)
|4
|TKO Spot
|$44.0 (全程)
|5
|佛教志莲小学
|$44.0 (全程)
|6
|宝盈花园
|$44.0 (全程)
|7
|播道书院
|$44.0 (全程)
|8
|蓬莱路
|$44.0 (全程)
|9
|邵氏影城
|$44.0 (全程)
|10
|日出康城
|$44.0 (全程)
|11
|峻滢
|$44.0 (全程)
|12
|MEGA Plus 数据中心
|$44.0 (全程)
|13
|日出康城晋海
|$44.0 (全程)
|14
|青屿干线巴士转乘站
|$17.8
|15
|国泰城
|$4.2
|16
|机场 (1号客运大楼)
|$4.2
|17
|港珠澳大桥旅检大楼
|$4.2
|18
|机场 (地面运输中心)
|$4.2
城巴A28X路线详情
- 路线编号： A28X
- 开办日期： 2025 年 12 月 22 日
- 服务时间： 星期一至五 (公众假期除外)
- 开出时间 (由将军澳站)： 05:50, 06:35, 07:20
- 特色：
- 行经全新的中九龙绕道特快。
- 由日出康城后约 45 分钟直达国泰城、机场及港珠澳大桥香港口岸。
街坊大赞新路线直接高效：咁先系机场巴
城巴全新机场巴士线A28X开通，利用中九龙绕道（油麻地段）令日出康城前往机场的车程大减，不少将军澳街坊在Facebook 群组「将军澳主场」讨论新线，有网友表示「返工或者去旅行搭上午机，将可以多一个的士同E22A以外嘅新选择」，更有效规划行程。有意见指出，新的走线直接驶经绕道，避开了传统需要绕经观塘、彩虹等地的路段，形容「咁先系机场巴」，并称「终于有条正常的机场巴士线」。
尽管新路线备受期待，但其班次安排亦成焦点。由于城巴A28X线在开办初期仅于星期一至五的早上提供「得三班车」，分别为早上05:50、06:35及07:20由将军澳站开出。有网民坦言班次「得早上几班」，对于下午或晚间需要前往机场的居民而言，帮助有限，期望未来能加密班次并扩展至假日服务。
资料来源：城巴
延伸阅读：中九龙绕道油麻地段12.21早上10时通车 繁忙时间车程大幅缩短至约5分钟 开通初时暂不收费
