将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥

生活百科
更新时间：14:01 2025-12-16 HKT
发布时间：14:01 2025-12-16 HKT

随著中九龙绕道（油麻地段）于12月21日正式通车，多条全新巴士线亦随之投入服务。其中，备受瞩目的城巴机场巴士线A28X于12月22日开办，为将军澳南、康城一带居民提供更快捷、直达机场的新选择，不少街坊对此表示欢迎。

中九龙绕道（油麻地段）周日通车！城巴开通将军澳机场巴士线A28X  

路政署宣布，中九龙绕道（油麻地段）将于星期日（21日）早上10点通车。届时贯通连接西九龙的油麻地至东九龙的启德和九龙湾一带，繁忙时间车程可由30分钟，大大缩短至仅约5分钟。
由将军澳往机场的A28X标榜由日出康城出发后约45分钟即可抵达机场，为区内居民带来喜讯。
路政署宣布，中九龙绕道（油麻地段）将于星期日（21日）早上10点通车。届时贯通连接西九龙的油麻地至东九龙的启德和九龙湾一带，繁忙时间车程可由30分钟，大大缩短至仅约5分钟。由下星期一起，将有8条巴士路线行经中九龙绕道（油麻地段），其中包括及由将军澳往机场的A28X。标榜由日出康城出发后约45分钟即可抵达机场，为区内居民带来喜讯。

日出康城45分钟直达机场、港珠澳大桥

全新城巴A28X线的开办，便利将军澳区交通，为居民提供了直达机场、港珠澳大桥的特快选择。以下为详细站点及收费：

城巴A28X将军澳机场巴士路线图
 车站位置及收费详情：

巴士站 地点 分段收费
1 将军澳站 $44.0 (全程)
2 入境事务处总部 $44.0 (全程)
3 调景岭站 $44.0 (全程)
4 TKO Spot $44.0 (全程)
5 佛教志莲小学 $44.0 (全程)
6 宝盈花园 $44.0 (全程)
7 播道书院 $44.0 (全程)
8 蓬莱路 $44.0 (全程)
9 邵氏影城 $44.0 (全程)
10 日出康城 $44.0 (全程)
11 峻滢 $44.0 (全程)
12 MEGA Plus 数据中心 $44.0 (全程)
13 日出康城晋海 $44.0 (全程)
14 青屿干线巴士转乘站 $17.8
15 国泰城 $4.2
16 机场 (1号客运大楼) $4.2
17 港珠澳大桥旅检大楼 $4.2
18 机场 (地面运输中心) $4.2

城巴A28X路线详情

  • 路线编号： A28X
  • 开办日期： 2025 年 12 月 22 日
  • 服务时间： 星期一至五 (公众假期除外)
  • 开出时间 (由将军澳站)： 05:50, 06:35, 07:20
  • 特色：
    • 行经全新的中九龙绕道特快。
    • 由日出康城后约 45 分钟直达国泰城、机场及港珠澳大桥香港口岸。

街坊大赞新路线直接高效：咁先系机场巴

城巴全新机场巴士线A28X开通，利用中九龙绕道（油麻地段）令日出康城前往机场的车程大减，不少将军澳街坊在Facebook 群组「将军澳主场」讨论新线，有网友表示「返工或者去旅行搭上午机，将可以多一个的士同E22A以外嘅新选择」，更有效规划行程。有意见指出，新的走线直接驶经绕道，避开了传统需要绕经观塘、彩虹等地的路段，形容「咁先系机场巴」，并称「终于有条正常的机场巴士线」。

尽管新路线备受期待，但其班次安排亦成焦点。由于城巴A28X线在开办初期仅于星期一至五的早上提供「得三班车」，分别为早上05:50、06:35及07:20由将军澳站开出。有网民坦言班次「得早上几班」，对于下午或晚间需要前往机场的居民而言，帮助有限，期望未来能加密班次并扩展至假日服务。

资料来源：城巴

延伸阅读：中九龙绕道油麻地段12.21早上10时通车 繁忙时间车程大幅缩短至约5分钟 开通初时暂不收费

 

