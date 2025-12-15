17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！

相信不少打工仔已经收到「绿色炸弹」，同时即将踏入新一年，代表交税限期将至。近日，一位17岁学生于社交平台大吐苦水，表示以往在连锁快餐店任兼职员工，时薪约$60至$70，但最近却收到「天价」税单，更被需缴税款吓窒，直言「第一次收绿色炸弹就咁玩我？」不少网民看过他分享的税单后，齐齐献计建议可先做好3步，更贴心安慰他：「小朋友唔驶惊！」

17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70

不少学生都会透过兼职赚取额外收入，以应付日常开支或作储蓄之用。最近，一位17岁学生于社交平台惨呻收到天价税单，表示自己曾于连锁快餐店的咖啡店部门任兼职员工，时薪大约$60至$70，当他收到报税表时亦如期报税。惟事主早前收到薪俸税的缴纳通知书，通知他于2024/25年度应缴税款为$14,732，加上2025/26年度暂缴税为$16,232，应缴税总额为$30,964。

事主翻查去年4月至今年3月银行月结单，年收入不足$50,000，「点样计到30几万年薪，然后叫我交3万蚊税」。事主惨呻今次是他第一次收到「绿色炸弹」，亦知道可以向税局上诉，「但学期尾好多嘢做，真系好攰啦」。事主后来再补充，由于报税时深知年薪没有超过本年度基本免税额（$132,000），所以直接拣选没有应课税入息，又指连同与家人及朋友之间的转账款项，「都只系多$1万左右，完全唔知几十万点嚟」。

网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！

对于17岁学生需缴付逾$3万税项，不少网民感到震惊之余同时建议他先做好3步，包括通知税局反映实际情况，再向前雇主查询，「睇吓系咪报错数，有粮单揸手就最好」，以及申请网上报税方便接收税局的电邮及有关资料，更贴心安慰他，「小朋友唔驶惊」、「第一个报你收到$333,366已经错晒，直接覆税局吧」。

有网友留意到薪俸税计算表，单是入息已达$333,366，质疑他于快餐店的兼职年薪根本不能达到此数字，推测是报税时处理小数点时出错，更以过来人分享经验，「原来系我唔小心填表时小数点点错短，跟住个税局主任叫我唔使交」。有网民表示雇主为员工报税后会发出报税明细表，「咁你知佢报咗几多，如果冇就要问公司攞，你同税局𠮶边讲作出反对，佢会教你点做」；有网友开玩笑地羡慕事主，「我都想未够18岁就有$330,000嘅收入」。

课税年度产生入息均予以征收薪俸税

按照《税务条例》（第112章）第8(1)条，任何人在每个课税年度内从以下来源所得并于香港产生或得自香港的入息，均须予以征收薪俸税：（1）任何有收益的职位或受雇工作；或（2）任何退休金。根据社区法网显示，薪俸税的征收根据每个课税年度的应课税入息计算，但该年度的入息数额须待该年度结束之后才能确实，因此，税务局会在该课税年度先征收一项暂缴薪俸税，待下一年度确实有关入息数额和应课薪俸税后才作调整。在调整时，已于该课税年度缴付的暂缴税会先用来抵销应缴纳的薪俸税，倘有剩余，则用以抵销下一课税年度的暂缴税。

文:RY

资料及图片来源:Threads