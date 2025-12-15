百佳共享环保袋计划获赞！港人惊见1款纸袋爆笑「可以摆到咩？」 网民：装到一份心意

近年香港政府推动减塑，鼓励市民自备购物袋，以减少使用即弃塑胶袋。百佳推出「共享环保袋计划」，鼓励市民将用过或不需要的环保购物袋分享予有需要的人循环使用。计划实行至今，获不少网民响应并称赞，近日就有网民在回收处发现1款纸袋，爆笑发问「可以摆到咩？」帖文引起网民热议，有网民就笑言「装到一份心意」，即看下文了解详情！

百佳共享环保袋计划获赞！港人惊见1款纸袋爆笑「可以摆到咩？」

为了推动环保以及避免浪费，百佳推出「环保袋共享计划」，鼓励市民循环使用购物袋。现时有超过100间分店已经实行，市民只需将使用过或不再需要的购物袋清洗干净，便可以放在位于收银处的篮子里，供有需要的人使用。计划实行后，不少市民纷纷响应，将家中不用的环保袋或纸袋放在回收处，让其他人使用。

近日，就有网民在Threads上发文，分享在共享袋回收处发现一款尺寸细小的纸袋，好奇到底可以放甚么，「百佳有共享环保袋concept真系要赞，但系边个师兄摆手掌咁大个纸袋喺度俾人用咁黐线？」图片中可见，迷你纸袋与楼主的手掌几乎相同大小，让楼主爆笑直言：「个裤袋都大过佢，集思广益可以摆咩？」

网民：装到一份心意

帖文引起网民热议，不少网民发挥想象力，「呢啲细袋都有用㗎，我小朋友每年都要拎棵一人一花返屋企，细袋又折得埋，又有个底，好过佢fing住个胶袋返嚟」、「有事买几粒奇异果咪啱用啰，我成日都系买好少嘢」、「细袋都有细袋嘅用处，放细樽放少少嘢𠮶啲咪啱啱好」，也有网民幽默表示：「可以装到一份心意」、「细到连我嘅耐性都装唔到，几有心。」

有网民则称赞计划实用，「觉得呢个scheme几好」、「非常好，而且每次啲袋放落去真系转头就唔见晒，拎出嚟嘅人开心攞嘅又开心」、「我觉得呢个idea真的很不错」、「我通常摆低干净外卖纸袋喺呢度」、「觉得真心系要赞一波㗎啦，成日都系要买嘢嘅时候就唔记得带，佳蛋仔好嘢！」

百佳「环保袋共享计划」

图片及资料来源：Threads@aden_thyyy、百佳

文：Y