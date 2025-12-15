李居明｜马年生肖逐个讲 羊人遇玉堂搬新屋｜李居明大师会客室

你身边有属羊的朋友吗？影视圈中很多属羊的巨星，比如周润发、张家辉、胡杏儿、章子怡。古代名人中慈禧太后、杨贵妃也属羊！

属马的朋友在属火的电影圈里发展最为有利，至于属羊的朋友，因他们与马的关系是「午未合」，即「六合」，代表人缘好，故与属马人一样，在2026年也大利于娱乐圈中发展。「赤马红羊」对电影业是会带来好影响的，会有不少好电影面世，而2027年更有利电影业，那是因为「丁未」年的「丁」火出头，代表票房和赚钱能力增强。

「水火既济」马年大方向

在八字神数中，举凡火土多的年份最会令人头脑较为混沌，不太清醒，又会激起「水运」，故在2026年里会有大型豪雨以至水浸事件。火生土，亦会易生地震、火山爆发事件。其实「赤马红羊」的第一年，水火相冲的事件会很多，因此「水火既济」正是2026年的大方向。

羊人有「玉堂」星照耀，容易有房产，若是他们当上地产经纪，便很容易有捡到便宜货的好运了。

外表温纯内心刚强

至于羊肖在马年的运程如何？我先来具体说说羊人的性格。羊是跪在地上喝奶的，羊肖的朋友都很孝顺，他们外表温纯，内心却很刚强而「硬颈」，并有强大的生命力。他们有一个缺点，通常是多愁善感，情绪过敏，更有一个不喜欢和别人争抝的特点，他们最不擅长吵架，无论男女也好，在他们失落或不开心的时候，只要身边人或是另一半去哄哄他们，给他们鼓励鼓励，他们很容易便会振作起来，多加赞美之后，他们的表现就会更好，这是羊肖人的特色。

羊人犯病符健康第一

在2026的马年，羊人有「玉堂」星照耀。玉堂星是和「家」有关的，在马年里，会有不少年轻一代置业、装修并入伙。「未」属土，与马有共同的「功能」，那就是容易有房产。还有另一个容易有房产的生肖就是狗。因此，我常常建议这三个生肖的朋友从事房地产行业，只要他们当上地产经纪，便很容易有捡到便宜货的好运了。

羊肖朋友在马年还遇上一颗「陌越」星，即是可以在外地发展的意思。至于凶星方面，对属羊的朋友来说也不见得有大麻烦，但有「病符」星，健康亮红灯。「病符」星也并不是羊人的独家专利，在这个年代，只要讲到养生、医药，每个人都会特别「醒神」！不过，病符星的来临，也正好提示羊肖朋友必须特别注意健康。因此，可以在2026年之前做好身体检查，验血、验尿是基本的了，如果有需要，便去检验心脏血管吧，因为丙午年是火旺之年，对应心脏，也代表头部和血液的毛病。

然而，除了羊肖朋友之外，其他生肖也不可掉以轻心，尤其是犯太岁的朋友，在年初可以抽血及检查身体，而且最好是在医院里进行！